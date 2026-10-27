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Повар столичного ресторана арестован за участие в террористической организации
В Москве повара ресторана Claudia арестовали по обвинению в терроризме
Московский суд арестовал и отправил в СИЗО 21-летнего повара столичного ресторана Claudia, уроженца Таджикистана, по обвинению в участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.
Обвиняемый Исроил Идрисов полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием, передает ТАСС.
В материалах дела указано, что Идрисов внесен в перечень террористов в России. Он просил отпустить его под домашний арест в хостел, где проживал по месту временной регистрации, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об отправке его в СИЗО.
После завершения следствия и утверждения обвинительного заключения дело направят в военный суд. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре уроженку Башкирии приговорили к 13 годам колонии общего режима за участие в деятельности террористической организации.
В июне суд назначил жителю Воронежа 12 лет лишения свободы за вовлечение в террористическую организацию.
В январе прошлого года московского повара арестовали по подозрению в связях с террористической организацией.