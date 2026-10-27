Повар столичного ресторана арестован за участие в террористической организации

В Москве повара ресторана Claudia арестовали по обвинению в терроризме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемый Исроил Идрисов полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием, передает ТАСС.

В материалах дела указано, что Идрисов внесен в перечень террористов в России. Он просил отпустить его под домашний арест в хостел, где проживал по месту временной регистрации, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об отправке его в СИЗО.

После завершения следствия и утверждения обвинительного заключения дело направят в военный суд. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре уроженку Башкирии приговорили к 13 годам колонии общего режима за участие в деятельности террористической организации.

В июне суд назначил жителю Воронежа 12 лет лишения свободы за вовлечение в террористическую организацию.

В январе прошлого года московского повара арестовали по подозрению в связях с террористической организацией.