Число раненых при стрельбе в Перми выросло до 28 человек

Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28 человек, еще восемь человек погибли, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В результате преступления восемь человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Там также уточнили, что личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение.

Тем временем ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона сообщает, что состояние устроившего стрельбу в пермском вузе студента оценивается как тяжелое. «Он живой, но тяжелый, находится в реанимации. Соответственно, следственные действия с ним проводить пока не представляется возможным», – сказал источник.

Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.