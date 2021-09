ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным В Киеве раскрыли центр по обману клиентов российских банков 30 сентября 2021, 15:16 Текст: Елена Мирошниченко

В Киеве обнаружен колл-центр, в котором, используя мошеннические схемы, вынуждают клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета. На работу в колл-центр фиктивно устроился журналист украинского издания «Страна» Влад Бовтрук. Как пишет издание, подпольная мошенническая организация находится на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины. Журналист сумел устроиться туда под видом соискателя, он изучил структуру изнутри, а также снял соответствующие видео, передает «Страна». В колл-центре есть несколько «операторов», которые звонят клиентам банков, в частности российского Сбербанка, и обманным путем вынуждают человека осуществить денежный перевод на чужой счет. В день «оператор» осуществляет около 300 звонков по телефонам, которые находятся в имеющейся у мошенников базе данных. Таким образом удается обмануть до пяти человек в день. «Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками Сбербанка и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке», – сообщили Бовтруку на собеседовании. Сообщается, что в «методичке» содержится набор фраз и ответов, которые необходимо использовать при общении с потенциальными жертвами мошенничества. Как сообщает, издание, в офисе мошенников расположена доска, на которой написан план с результатом работы на день – «заработать» 200 тыс. рублей. В первый день работы журналиста его «коллеги» сумели получить от российских клиентов по 170 тыс. рублей. С каждой сделки «операторы» получают по 7,5%. Также у них есть еженедельная ставка в размере 100 долларов. Отмечается, что после нескольких часов работы журналиста «раскрыли». Руководство центра вновь вызвало его на беседу, в которой сообщило, что знает, что он сотрудник СМИ, после чего он покинул офис. Ранее Центробанк заявил о росте жалоб россиян на действия мошенников, в результате которых они теряли деньги.

Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на критику контракта с Газпромом 30 сентября 2021, 09:06 Текст: Евгения Шестак

Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью», заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. «Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда». По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться. Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. МИД Украины пообещал создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 08:30

Фото: GLEB GARANICH/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 03:01 Текст: Антон Антонов

И.о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции, сообщила полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать, передает РИА «Новости». В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Напомним, полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта. В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 12:38

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Резников был раздражен предложенными ему конструктивными идеями», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя «уход по-английски» с заседания по Донбассу представителя Киева Алексея Резникова. Он обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. «Киев совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Нынешняя киевская власть не понимает, как Украина может существовать без этой войны», – убежден Родион Мирошник, представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске. «Они к войне относятся как к продукту, который можно продать Западу. Киев давно монетизировал конфликт в Донбассе и не собирается от него отказываться. Поэтому тот же Резников находится в сложном положении. Перед ним стоит задача продолжать диалог, но при этом ни о чем не договариваться», – пояснил политик. Мирошник рассказал, что «на последнем заседании по Донбассу Резникову сделали несколько конструктивных предложений, в том числе по изменениям в дорожной карте». «Конструктив очень сильно раздражает Резникова, вгоняя его на практическую стезю деятельности, которая Резникова не интересует. Поэтому он делает такие истеричные выходки», – полагает собеседник. Говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, Мирошник отметил, что «у Кремля нет оснований закрываться от консультаций с представителями американской администрации». «Возможно, наличие канала коммуникаций будет полезно для решения российско–американских вопросов, а вот насчет влияния на конфликт в Донбассе, не думаю, что после ее визита в Россию что-то изменится», – полагает собеседник. Он напомнил, что «США используют Украину в качестве инструмента для раздражения России». «Подавляющее большинство решений Киева согласованы с США, в том числе с Госдепом и непосредственно с Нуланд. Опыт показывает, что американцы решают свои собственные задачи, а не задачи урегулирования конфликта в Донбассе». Напомним, полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что и. о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать. В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание, заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что «вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Совфеде ответили на угрозы Украины создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 11:34

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России, которые «вынудят ее прекратить агрессию». «Они говорят это каждый месяц с 2014 года. Таким образом они просто напоминают о себе», – уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Какие проблемы они могут создать России? Разве у них появилось ядерное или гиперзвуковое оружие? Или армия выросла до 2 млн человек и денежно-валютные запасы сравнялись с американскими? – задается он вопросами. – Ничего такого не произошло. Кроме того, России всегда есть, чем ответить». По словам сенатора, все заявления украинских политиков – «это пиар-шоу». «Надо же показать обществу, что они хоть чем-то занимаются. Вот они и говорят, что будут создавать проблемы России, – полагает Климов. – Может, плюнут в нашу сторону или к бабке сходят. Может быть, отбросы выльют на границе с Россией, чтобы к нам запах шел. Я не знаю, какие проблемы они собираются нам создать. Все варианты они обсудили уже множество раз». «Теоретически Украина может начать полномасштабную агрессию в Донбассе. Но тем самым они создадут проблемы не нам, а себе, потому что Донбасс, согласно международному праву, входит в состав Украины, а начинать полномасштабные военные действия против собственного населения – это проблема куда серьезнее, чем пытаться как-то напугать Россию», – резюмировал собеседник. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer 30 сентября 2021, 00:27

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко. Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua. При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью». Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer. ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину 30 сентября 2021, 15:14

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главный редактор The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов в августе незаконно пересек границу России и направился на территорию Украины, сообщает ФСБ. «Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», – говорится в релизе спецслужбы, передает РИА «Новости». По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области. «Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы»)», – добавили в ФСБ. Там также уточнили, что Доброхотова планируется объявить в розыск и задержать. Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что в отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски. Тем временем RT сообщает, что с момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период – с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 млн в рублевом эквиваленте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября. The Insider держит кошельки для пожертвований в трех криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3.7 BTC, 0.55 ETH и 317 XLM. По курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 млн рублей (153,1 тыс. долларов). 26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за все время существования кошелька – 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 млн рублей. В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider писал, что Минобороны России якобы «сливает» через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Ван дер Верфф, комментируя обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля. На Украине назвали причины возможного развала страны 29 сентября 2021, 16:11 Текст: Евгения Шестак

На Украине рассматривают сценарий раздела страны между соседними государствами, причинами окончательного развала страны могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис, сообщил политолог Руслан Бортник. «Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <...> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <...> Восток побежит понятно куда», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый». Он отметил, что подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг «из-за другой европейской политики» и влияния США. По его мнению, некоторые регионы «с удовольствием» войдут в состав других государств, если такая возможность появится. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо учредить платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления. Украина продлила запрет на импорт электричества из России и Белоруссии 29 сентября 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц, соответствующее решение приняла национальная комиссия страны, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Регулятор решил продлить запрет на месяц, до 1 ноября, на заседании в среду, сообщает Укринформ. Ранее запрет действовал с мая до 1 октября. В период с 26 мая по 23 сентября обращения о необходимости возобновить поставки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, в комиссию не поступало. Россия обвинила Украину в саботаже мирного процесса в Донбассе 30 сентября 2021, 02:29 Текст: Антон Антонов

Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта, заявил полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов. Оценивая заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе, Грызлов заявил, что «основным результатом стало полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования». У Киева нет «содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования», поэтому Украина занимается «ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», заявил Грызлов. По его словам, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а «координатор от ОБСЕ Микко Киннунен фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором». Грызлов констатировал, что «ОБСЕ перестает быть активным участником в поиске путей урегулировании конфликта», передает ТАСС. Заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного об отмене запрета командирам открывать ответный огонь без согласования с командованием Грызлов расценивает как выход Киева из соглашения о дополнительных мерах контроля за перемирием в Донбассе. На требование представителей ДНР и ЛНР дезавуировать это заявление и. о. главы делегации Киева в Контактной группе вице-премьер Алексей Резников «в рамках пункта «прочее» заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров», «приравняв к блогерам представителя высшего командования ВСУ, сказал Грызлов. По его словам, «власти Киева в очередной раз заблокировали мирный процесс». Накануне военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ сообщили, что Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. В Кремле обеспокоены нанесением Украиной «ударов по собственным гражданам» 30 сентября 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

В Кремле считают важной тему сотрудничества Украины и Турции в военно-технической сфере, однако выражают озабоченность использованием Киевом турецкого вооружения для «ударов по собственным гражданам» в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции», – цитирует ТАСС Пескова. Отвечая на вопрос, как турецкая сторона отреагировала на эти опасения России, Песков подчеркнул, что об этом «нужно спрашивать турецкую сторону». Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. На Украине начали спецоперацию против открывшего огонь на улице мужчины 30 сентября 2021, 12:47 Текст: Алексей Дегтярев

В одном из поселков Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья на улице, правоохранители проводят спецоперацию «Гром», сообщили в пресс-службе региональной полиции. «В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Событие произошло в одном из населенных пунктов Подольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназ», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. По предварительной информации, пока от противоправных действий подозреваемого еще никто не пострадал. В июле в Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских. Памятник советским воинам демонтировали в Ивано-Франковской области 30 сентября 2021, 14:39 Текст: Евгения Шестак

В городе Коломыя Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам, который был центральным элементом мемориального комплекса на площади Скорби, сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский. «Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на Площади Скорби», – написал он в Facebook. Отмечается, что на территории мемориального комплекса находится братская могила, в которой похоронены около 570 воинов советской армии, погибших при освобождении Коломыи. «Мемориал ждет дальнейшей реконструкции на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технико-сметный расчет необходимых работ. В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость. Общество уже давно нуждалась в таком месте и, я уверен, нам удастся его создать», – отметил Станиславский. Он подчеркнул, что в Коломые обустроят мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры. Ранее сообщалось, что монумент боевой славы советских Вооруженных сил полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года. Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным 30 сентября 2021, 15:32 Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба. По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он. Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России. В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.