Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Ганчев заявил о необходимости освободить Харьков для безопасности России
Ганчев: Освобождение Харькова от ВСУ необходимо для безопасности России
Харьков и область будут освобождены ы ближайшее время, чтобы обеспечить безопасность России, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он не стал называть сроки освобождения Харькова, но заявил, что это произойдет достаточно скоро. Ганчев подчеркнул, что в Харьковской области «происходят процессы», которые направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных с Украиной районов России, передает РИА «Новости».
«Это обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», – заявил глава администрации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.
Ранее на Западе допустили, что украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков,