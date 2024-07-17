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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    17 июля 2024, 13:29 • Новости дня

    Песков: Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжится

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как подчеркнул представитель Кремля, операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения, передает ТАСС.

    Он отверг предположение, что введение новых мер безопасности в Белгородской области может означать провал операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области: «Нет, не означает».

    Ранее Песков заявил, что российская сторона занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно.

    16 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получат премию в 15 млн рублей за первый сбитый на Украине истребитель F-16, сообщили в компании «Форэс» Министерству обороны России.

    Минобороны сделало публикацию, что директор компании «Форэс» Илья Потанин пообещал выплатить поощрение за уничтожение боевых самолетов F-15, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Центр» были премированы за уничтожение натовских танков под Авдеевкой.

    Ранее уже сообщалось, что уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.


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    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    17 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС

    Над территорией Украины заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС

    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    @ Tony Hisgett/Wikipedia

    Tекст: Максим Попов

    Над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, сообщил сервис Flightradar.

    По имеющейся информации, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины, передает РИА «Новости».

    Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области.

    Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Напомним, накануне в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.


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    16 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные отступили из населенного пункта Урожайное в ДНР и потеряли базу на левом берегу реки Днепр, сообщил источник из Генерального штаба ВСУ украинскому изданию Liga.net.

    По его словам, украинским военным пришлось покинуть село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра и населенный пункт Урожайное Волновахского района ДНР, поскольку дальнейшее удержание позиций стало невозможным, передает ТАСС.

    В обоих населенных пунктах произошли значительные разрушения зданий и укрытий, что привело к необходимости отступления украинских войск.

    Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного 14 июля, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что ВСУ прекратили попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области после неудачи в Крынках, бои теперь развернулись на островах.


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    17 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десять переправ ВСУ через Оскол под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные за последние несколько суток уничтожили около десяти водных переправ украинских сил через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в течение последних нескольких суток российская армия на Купянском направлении сосредоточила свое внимание на нарушении логистики ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Нашими военнослужащими было уничтожено около десяти переправ через реку Оскол», – отметил Марочко.

    Ранее сообщалось, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках, боевые действия сместились на острова.

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    17 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    @ Полина Орехова/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские власти объявили в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из обновленной базы МВД.

    Отмечается, что Федоров родился 8 июня 1954 года. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Известно, что  в 1992 году Федоров вступил в Вооруженные силы Украины. В июне 1999 года он стал начальником штаба и первым заместителем начальника Главного управления боевой подготовки командования сухопутных войск ВСУ. В августе 2006 года Федоров был назначен на должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ.

    Напомним, в начале июля бывшего командующего группировкой ВСУ «Юг» Соколова объявили в розыск в России.


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    16 июля 2024, 17:23 • Новости дня
    Российские бойцы впервые взяли в плен экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

    Российские бойцы впервые пленили экс-заключенных из украинского батальона «Шквал»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские солдаты впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных, сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

    Сообщается, что украинских экс-заключенных направили на Авдеевское направление для проведения контратаки, где их и взяли в плен, передает «Газета.Ru».

    Батальон «Шквал» относится к 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Ранее сообщалось, что власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.

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    16 июля 2024, 22:16 • Новости дня
    Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО. Повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Глава региона добавил, что атаке БПЛА подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа, где повреждены частные дома. По словам Гладкова, еще один беспилотник атаковал сельхозпредприятие в районе города Шебекино. На территории объекта повреждены кровля и остекление офисного здания.

    Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

    Напомним,  в Белгородской области ограничили въезд в 14 населенных пунктов с 23 июля.


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    17 июля 2024, 09:29 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков

    Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения группировки «Север» в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, штурмовики группировки «Север» на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях, передает РИА «Новости».

    ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российских войск, но передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками и по противнику был открыт огонь, несколько украинских военнослужащих сдались в плен.

    Как уточняется, благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха удалось уничтожить сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.

    «Тремя штурмовыми группами выдвинулись на разные «опорники», наткнулись на два пулемета. Соответственно, два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять «опорник» и выбить оттуда противника», – рассказал штурмовик с позывным «Мирон».

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила живую силу и технику украинской армии у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области.

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    17 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    Стало известно местонахождение мужа Блиновской в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Алексей Блиновский переведен служить под село Урожайное в ДНР для осуществления перевозок боекомплектов на передовую, сообщает Mash.

    Известно, что Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    «Муж королевы марафонов возит боекомплекты на передовую. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», – отметили источники.

    Ранее МВД объявило в федеральный розыск супруга блогера Елены Блиновской Алексея.

    Адвокат блогера сообщила, что дело Блиновского выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО.

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    16 июля 2024, 23:06 • Новости дня
    ВСУ атаковали как минимум 20 населенных пунктов Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В течение суток ВСУ атаковали как минимум 20 населенных пунктов Курской области. В результате пострадали три человека, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    «Атаки дронов-камикадзе были зафиксированы в поселках Глушково и Теткино, селах Дроновка, Коровяковка, Заболотовка, Кульбаки, вблизи поселка Новый Путь Глушковского района», – отметил Смирнов в Telegram-канале.

    Кроме того, атаки были зафиксированы в селах Троицкое и Гордеевка Кореневского района, городе Суджа, сёлах Гуево и Николаево-Дарьино Суджанского района, сёлах Козино, Городище и деревне Новоивановке Рыльского района.

    По словам Смирнова, под обстрел попали села Козино, Веселое, Гордеевка, деревни Обеста, Старая Николаевка, Городище и Елизаветовка.

    В результате атак дронов-камикадзе в Глушковском районе пострадали три человека. Всего же в результате атак ВСУ на курское пограничье было повреждено восемь частных домовладений, десять легковых и четыре грузовых автомобилей. В течение дня в приграничных районах было ликвидировано девять украинских дронов, подчеркнул глава региона.

    Напомним, во вторник житель Курской области получил ранения в ходе атаки украинского коптера.


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    17 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Алаудинов: Для завершения СВО в этом году есть все предпосылки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция завершится до конца года, для этого есть все предпосылки, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, он больше чем уверен в том, что в этом году СВО завершится, так как к этому есть все предпосылки, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил, что российские войска в ходе спецоперации освобождают по одному населенному пункту каждый день или через день.

    «Победить нас на передовой они не в состоянии. При любом раскладе мы освобождаем населенные пункты и движемся вперед», – сказал он.

    Ранее Алаудинов заявил, что СВО на Украине может завершиться осенью 2024 года.

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    17 июля 2024, 01:14 • Новости дня
    ВСУ выпустили 146 боеприпасов по территории ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    За минувшие сутки украинские войска 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 146 боеприпасов. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Отмечается, что в результате обстрелов пострадали четверо мирных граждан. Основной удар пришелся на донецкое направление, где зафиксировано 14 обстрелов. Еще 33 обстрела пришлось на горловское направление. В результате ударов повреждено пять домов, два автомобиля и два объекта инфраструктуры, передает ТАСС.

    Напомним, накануне украинские войска 29 раз за сутки обстреляли ДНР.


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    16 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ мирных граждан

    Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны ВСУ после атак на город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области.

    Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и предпринять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан, передает РИА «Новости».

    Кроме того, федеральный омбудсмен заявила, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой по вопросам оказания помощи пострадавшим и их семьям.

    Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, пострадали четыре мирных жителя, повреждены два многоквартирных дома, частично отсутствует электроснабжение.

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    17 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Эти украинские бригады поражены у Волчанска, Ветеринарного и Круглого, также группировка отразила контратаку подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла свыше 170 человек, американскую гаубицу М198, САУ «Акация», две гаубицы Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и две станции РЭБ «Анклав». Также ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). Отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 650 человек, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены хорватская РСЗО RАК-SA-12, польская САУ Krab, американская гаубица М777, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», уничтожены три склада боеприпасов.

    Южная группировка поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Красного в ДНР. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 610 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, британская САУ Braveheart, две САУ «Гвоздика», две британские гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Новоселовки, Дружбы и Розовки в ДНР. Также она отразила контратаку штурмовой бригады «Лють».

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 325 человек, БМП Bradley, две боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
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      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      0 комментариев
    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      7 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

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    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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