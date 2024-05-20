Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Песков: Россия создает санитарную зону, чтобы прекратить обстрелы городов
Российская сторона занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Россия создает санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить города и населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, напомнил Песков, передает ТАСС.
ВС России пытаются обезопасить все российские населенные пункты, включая населенные пункты в Белгородской области, сказал представитель Кремля.
Напомним, Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.