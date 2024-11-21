В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света затронули Киев, Одесскую и Днепропетровскую области

Tекст: Мария Иванова

Энергокомпания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, передает РИА «Новости». Объявление появилось в Telegram-канале компании в четверг. Эти меры были вызваны дефицитом генерации электроэнергии в указанных регионах.

Ранее в этот же день аварийные отключения света были введены в Житомирской и Сумской областях. О проблемах с обеспечением электроэнергией заявляли и власти подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики.

Ситуация с электричеством на Украине остается напряженной. В воскресенье утром была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях. Вследствие этого Министерство энергетики Украины приняло решение о введении экстренных отключений электроэнергии.

Как сообщалось ранее, удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наноситься с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Однако, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее в четверг стало известно, что в Одессе, столкнувшейся с проблемами электроснабжения, на маршруты выйдет только 50% электротранспорта, что значительно увеличит интервалы движения.

Напомним, на этой неделе жители одного из микрорайонов Одессы устроили протест, перекрыв дорогу из-за отсутствия электричества в домах. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что многие больницы и котельные города работают на генераторах.

Ранее в Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.