Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.5 комментариев
Мэр Одессы сообщил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе
Труханов сообщил о нехватке генераторов для больниц и котельных в Одессе
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что многие больницы и котельные Одессы работают на генераторах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об «очень тяжелой ситуации» с электроснабжением в городе, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что городской совет работает в экстренном режиме, чтобы справиться с проблемой.
Труханов подчеркнул, что все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов. Однако, часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания из-за нехватки достаточно мощных генераторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. На Украине введены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко.