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    Споры среди своих не должны работать на противника
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    124 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    15 комментариев
    17 ноября 2024, 12:44 • Новости дня

    Мэр Одессы сообщил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе

    Труханов сообщил о нехватке генераторов для больниц и котельных в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что многие больницы и котельные Одессы работают на генераторах.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об «очень тяжелой ситуации» с электроснабжением в городе, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что городской совет работает в экстренном режиме, чтобы справиться с проблемой.

    Труханов подчеркнул, что все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов. Однако, часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания из-за нехватки достаточно мощных генераторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. На Украине введены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    16 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

    «Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

    «Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

    Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

    Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.

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    16 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

    Зеленский назвал поддержку Украины третьими странами условием переговоров с Россией

    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговорам с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

    Зеленский в интервью «Украинскому радио» отметил, что переговоры возможны, если Украина не будет оставлена наедине с Россией и будет достаточно сильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина не будет усилена некоторыми важными элементами, то это будет проигрышный статус для Киева.

    По мнению украинского президента, важность поддержки и усиления страны заключается в обеспечении более сильной позиции на переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Владимира Зеленского.

    Напомним, октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял о готовности к мирному решению конфликта.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок оголтелой ксенофобкой за заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.

    Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.

    Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.

    Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.

    «Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.


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    16 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

    Бербок заявила, что настало время поставить Украине дальнобойные системы вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем, сообщило издание Tagesspeigel.

    На конференции Партии зеленых в Висбадене глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    Бербок отметила, что сейчас настало время для решительных действий и призвала Германию последовать примеру других европейских стран.

    «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», – заявила Бербок, добавив, что Великобритания и Франция уже начали поставки крылатых ракет на Украину.

    Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения поставок Taurus, однако Бербок не упомянула их напрямую.

    Издание также пишет, что конференция Партии зеленых стала одной из площадок для обсуждения дальнейшей военной помощи Украине. Поддержка дальнобойными системами рассматривается как важная часть стратегии помощи украинской стороне. Бербок подчеркнула необходимость международной координации и сотрудничества в этом вопросе.

    Ранее развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины.

    До этого Минобороны Германии прекратило поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

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    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

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    17 ноября 2024, 04:35 • Новости дня
    Китай призвал к мирным переговорам по Украине

    Си Цзиньпин заявил о посредничестве Китая в мирных переговорах на Украине

    Китай призвал к мирным переговорам по Украине
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    По его словам, позиция Китая в этом вопросе всегда была четкой и заключалась в посредничестве и активных усилиях для достижения мира.

    Си Цзиньпин отметил важность охлаждения напряженности и заявил о стремлении Китая усиливать работу в этом направлении.

    По мнению китайского лидера, поддержание мира и стабильности является приоритетной задачей, и Китай готов принимать активное участие в международных усилиях для достижения этих целей.

    Напомним, ранее глава КНР вместе с президентом Бразилии предложили создать группу стран Глобального Юга для содействия мирному урегулированию на Украине.

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    17 ноября 2024, 06:14 • Новости дня
    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

    Губернатор Сальдо заявил о сложностях в освобождении Херсона от Украины

    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркивая, что точные сроки операции определить невозможно.

    «Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона – сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

    Напомним, до этого Сальдо сообщил, что попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

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    17 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине

    Премьер-министр Канады призвал к взаимодействию между лидерами стран для завершения конфликта на Украине

    Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул важность взаимодействия для окончания насилия на Украине и по всему миру, отметив низкий уровень доверия к российскому президенту.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита АТЭС в Лиме заявил о необходимости взаимодействия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что для прекращения насилия в мире требуется диалог с коллегами, даже с теми, с кем существуют разногласия.

    «Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, [в том числе с теми], с кем мы во многих случаях не согласны», – заявил Трюдо журналистам.

    Трюдо также сказал о своем недоверии к президенту России Владимиру Путину, отвечая на вопрос о возможности телефонного звонка российскому лидеру. Он подчеркнул, что уровень его доверия к Путину «вероятно, находится на самом низком уровне».

    Премьер-министр заверил, что Канада будет продолжать поддержку Киева, предоставляя всестороннюю помощь в условиях текущей ситуации.

    Напомним, летом Россия ввела запрет на въезд на свою территорию на постоянной основе для 99 канадцев, включая политиков и бизнесменов.

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    16 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

    Минобороны: Российская армия атаковала объекты энергетики и военного аэродрома на Украине

    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного аэродрома на Украине, используя авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. В ходе операции были поражены инфраструктура военного аэродрома, производственные цеха, места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, средствами ПВО России были сбиты четыре РСЗО HIMARS и 102 самолетных беспилотных аппарата.

    С начала специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолетов, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танков и других боевых бронированных машин, 1 489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.

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    16 ноября 2024, 22:26 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве ракетным ударом был разрушен цех завода, где производили беспилотные летательные аппараты, в результате чего 12 военных погибли и 30 человек пострадали, в том числе иностранцы.

    Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в цехе, принадлежащим  предприятию «Нибулон», находились не только украинские рабочие, но и иностранные военные инженеры. Цех и прилегающая территория были под охраной Национальной гвардии Украины. В соседнем помещении осуществлялся ремонт транспортных средств и установка турельных установок, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, удар был «максимально удачным»: цех уничтожен вместе с оборудованием и готовыми изделиями. После взрыва на место происшествия прибыли скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибли, около 30 человек, включая иностранцев, получили ранения.

    Напомним, ранее авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ.

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    16 ноября 2024, 16:47 • Новости дня
    Кремль раскрыл подробности о разговоре Путина и Шольца

    Песков: Путин и Шольц разговаривали по телефону ровно час

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем длился один час, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, беседа между двумя лидерами продолжалась ровно один час, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, что опровергает ранее появившуюся информацию о такой инициативе со стороны французского лидера.

    Ранее Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе канцлера ФРГ, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины, а также затронули темы энергетического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Шольц звонил Путину.

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    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

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    17 ноября 2024, 10:14 • Новости дня
    Минэнерго Украины анонсировало экстренные отключения света

    Минэнерго Украины сообщило об экстренном введении отключений электроэнергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине введены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в то время как на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

    Министерство энергетики Украины сообщило об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны, передает РИА «Новости». Галущенко заявил, что оператор системы передачи был вынужден срочно ввести данные меры. Это связано с текущей ситуацией в энергетической системе.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории государства объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина ввела экстренные отключения света в Киеве и трех областях, что свидетельствует о серьезных проблемах в энергосистеме страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

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    16 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский признал сложную ситуацию на восточном участке фронта

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Украинского радио указал на трудности на восточном фронте из-за нехватки вооружения и личного состава.

    По его словам, на восточном фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Зеленский рассказал, что российские войска продолжают медленное продвижение, что связано с недостаточным комплектованием украинских бригад и задержками в поставках оружия из США.

    Он также подчеркнул, что процесс наполнения бригад подготовленными военнослужащими и необходимым вооружением шел слишком медленно.

    Также Зеленский опроверг слухи о формировании новых бригад в рядах ВСУ, уточнив, что были созданы подразделения резерва, в которые вошли опытные ветераны войны и новобранцы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

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    16 ноября 2024, 15:05 • Новости дня
    Офицер ВСУ назвал невладение украинским языком причиной поражения на передовой

    Украинский офицер заявил, что ВСУ несут поражение из-за незнания солдатами украинского языка

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность украинских солдат общаться на украинском языке приводит к поражениям и пленению на передовой, заявил в эфире телеканала «Новости Live» офицер ВСУ Андрей Кривущенко.

    По его словам, незнание украинского языка становится причиной пленения и уничтожения позиций украинских сил, передает Ura.Ru.

    Кривущенко описал случаи, когда российские военные проникали на украинские позиции под предлогом принадлежности к соседней бригаде.

    Он заявил, что многие украинские солдаты предпочитают говорить на русском языке, что усугубляет ситуацию.

    В ответ на предположение ведущей о том, что на родном русском языке легче общаться в состоянии стресса, офицер заявил, что на предовой нет стресса.

    Помимо языковых проблем, украинское издание сообщает об увеличении случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военный психолог Андрей Козинчук отметил, что уход военных со службы часто вызван внутренними конфликтами и недопониманием с командирами, а не внешними или политическими факторами.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК. Между тем, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе к строгому контролю соблюдения языкового закона, который охватывает все без исключения сферы общественной жизни, включая медиа и сферу обслуживания.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Споры среди своих не должны работать на противника

      Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

      16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Россия ставит на газ и полимеры

      Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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