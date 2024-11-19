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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    21 комментарий
    19 ноября 2024, 01:53 • Новости дня

    Одесситы перекрыли дорогу из-за отключения электричества на двое суток

    Жители одного из микрорайонов Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электричества на двое суток

    Tекст: Антон Антонов

    Жители одного из микрорайонов Одессы устроили протест, перекрыв дорогу, из-за отсутствия электричества в их домах, сообщили украинские СМИ.

    «Уже двое суток вообще нет света. Ни еду согреть, ничего вообще», – приводит ТАСС со ссылкой на украинские СМИ слова одного из участников акции протеста.

    Люди выражают недовольство тем, что все их попытки связаться с поставщиком электроэнергии не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в городе и сообщил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением.

    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    36 комментариев

    Коментарии (30)
    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Киеве начались массовые отключения света

    В Киеве отключили свет, обесточен городской фуникулер

    В Киеве начались массовые отключения света
    @ Mikhail Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.

    Отключения света в Киеве начались из-за повреждений теплоэлектростанций, передает ТАСС. Украинское издание «Страна» сообщило, что в столице обесточены многие объекты, включая городской фуникулер. Эти меры стали следствием ударов по энергетической инфраструктуре.

    17 ноября компания «ДТЭК» сообщила о повреждении теплоэлектростанций в нескольких регионах Украины. Тогда экстренных отключений удалось избежать. Однако нынешние отключения связаны с потерей 90% собственной генерации.

    Министерство обороны ранее информировало о массированных ударах по энергетическим объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины. Это могло вызвать значительные перебои в энергоснабжении страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов объявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    18 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово

    Пушилин: ВСУ пытались перебросить резервы в Курахово для удержания позиций

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские войска предпринимают попытки отправить подкрепления в Курахово, чтобы сохранить контроль над городом и его водохранилищем, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, заявил в эфире канала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    Украинские войска продолжают попытки переброски резервов в город Курахово, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия обусловлены стратегическим значением Курахово. По его словам, освобождение города позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка.

    Пушилин отметил, что ключевую роль для обеих сторон играет Кураховское водохранилище. Он подчеркнул, что несмотря на безнадежную ситуацию для ВСУ в этом регионе, украинские войска не получают приказа на отход и продолжают удерживать позиции.

    «После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка – Петровского района. При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», – заявил Пушилин.

    Он указал, что отсутствие команд на отход для украинских подразделений свидетельствует о стойкости и упорстве, но текущая обстановка делает их положение безвыходным.

    Утром в понедельник стало известно, что российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может усилить позиции России в регионе. Накануне сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, затрудняя поставки боеприпасов и личного состава. Отметим, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.

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    18 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов

    Кременчугская ГЭС прекратила работу после повреждений на фоне атак

    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов
    @ А.Горячев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кременчугская ГЭС на Украине приостановила работу, возможно из-за повреждений, полученных в результате недавних ударов, в то время как в стране продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

    Украинское издание «Страна» сообщило о приостановке работы Кременчугской ГЭС, расположенной в городе Светловодске Кировоградской области. В настоящее время информации о возобновлении работы станции нет. Причиной остановки могли стать повреждения, полученные накануне.

    17 ноября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщали о взрывах. Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и газодобычи, использовавшимся для нужд военно-промышленного комплекса Украины. В результате в большинстве областей страны был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

    На следующий день, 18 ноября, на Украине действует режим стабилизационных отключений. В ряде регионов страны продолжает поступать информация о повреждениях объектов инфраструктуры. Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и имеет стратегическое значение для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, в результате чего началось затопление близлежащих сел, заявляют украинские СМИ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценивал, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может затянуться на несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ.

    Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что приводит к серьезным проблемам и массовому оттоку населения из городов, так как многие предприятия не могут работать, а с весны страна потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

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    18 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, военнослужащие Северной группировки нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией при поддержке артиллерийского огня нанесены удары по силам ВСУ в Сумской области. Это позволило уничтожить живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня и других. За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая американские боевые машины Bradley и немецкие Marder.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 33 тыс. 670 военнослужащих и 213 танков. Также были уничтожены 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 тыс. 175 боевых бронированных машин и почти 300 артиллерийских орудий. Уничтожены 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS, 66 станций РЭБ и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль в Большесолдатском районе Курской области погиб человек и несколько человек получили ранения.

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    18 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    @ WDKeeper/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    На месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет», сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», это является реакцией на решение властей убрать памятник русскому поэту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, что стало частью продолжающейся на Украине кампании по демонтажу памятников российским и советским деятелям в рамках политики декоммунизации.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

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    18 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе

    СМИ: упавшее в Одессе обломки ракеты Patriot стали причиной гибели людей

    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе
    @ Hunini/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе обломки сбитой ракеты упали в жилом секторе, что привело к жертвам среди гражданских, как сообщают украинские СМИ.

    В Одессе произошел инцидент с падением обломков сбитой ракеты в жилом районе, передает «Страна». Отмечается, что причиной стал перехват украинскими средствами ПВО ракеты «Искандер», обломки которой затем упали на город. Также на месте разрушений были обнаружены блоки импульсных двигателей от боеприпаса Patriot Pac-3, что может свидетельствовать о его срабатывании в данной операции.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Patriot может использоваться как последний рубеж обороны против баллистических целей. Он отметил, что у ракет этого комплекса нет боевой части, а перехват осуществляется кинетическим методом. Это значит, что ПВО могли сбить ракету прямо над жилым районом, чтобы предотвратить ее попадание по военным целям.

    Это не первый случай, когда ракеты Patriot поражают гражданские объекты. В мае 2023 года были сообщения, что подобная ракета ударила по дому в Киеве, а в 2018 году аналогичный инцидент произошел в Эр-Рияде. Причиной может быть небольшой срок хранения ракет, не всегда соблюдаемый получателями поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, включая кабину боевого управления AN/MSQ-104 и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, включая системы Patriot. Темпы уничтожения американских комплексов Patriot на Украине выросли, и украинские ЗРК в совокупности перехватывают лишь 4% современных баллистических ракет, таких как «Искандер-М».

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    18 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль заявил о неприемлемости заморозки конфликта на Украине

    Песков: Заморозка конфликта на Украине неприемлема для России

    Кремль заявил о неприемлемости заморозки конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для России заморозка конфликта на Украине неприемлема, Москва исходит из сформулированных президентом России Владимиром Путиным условий для переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Москва продолжает придерживаться условий, сформулированных президентом Владимиром Путиным в июне, которые остаются актуальными для прекращения боевых действий, передает ТАСС.

    Такое заявление Песков сделал в ответ на публикацию агентства Bloomberg. В ней сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить на саммите G20 в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган на саммите G20 в Бразилии представит план заморозки конфликта на Украине по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД России предложил Западу и киевскому режиму мирный вариант урегулирования, который включает вывод украинских войск с территории Донбасса и Новороссии, фиксацию статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России в международных договорах, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену западных санкций.

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    18 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России

    Глава МИД Польши Сикорский не исключил передачи Украине здания генконсульства России в Познани

    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Польша готова «с глубочайшим пониманием» рассмотреть возможность передачи Украине здания генконсульства России в Познани в случае соответствующего запроса со стороны Киева, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

    «Мы, конечно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны с глубочайшим пониманием», – приводит слова Сикорского ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

    Аренда этой недвижимости истекает в конце месяца. Сикорский подчеркнул, что сеть украинских консульств в Польше не справляется с возросшими потребностями в консульских услугах из-за «беспрецедентного роста числа украинских граждан в Польше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в обоснованности этого решения.


    Коментарии (10)
    18 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Figaro удалила фразу о разрешении Парижа на удары вглубь России

    Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России была удалена из статьи Le Figaro, хотя в видеосюжете на сайте издания она сохранилась.

    Французская газета Le Figaro удалила из своей статьи на сайте фразу о том, что Франция и Британия разрешили наносить удары по территории России ракетами SCALP и Storm Shadow, передает ТАСС.

    Изменения были внесены в материал, который изначально ссылался на публикацию The New York Times о разрешении президентом США Джо Байденом использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

    Хотя фраза исчезла из статьи, в описании видеосюжета на сайте Le Figaro она все еще присутствует.

    На данный момент ни США, ни Франция, ни Британия официально не объявляли о разрешении применять ракеты для ударов по России.

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    Ранее The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Следом французское издание Figaro сообщило, что Париж и Лондон позволили наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил изменение позиции Парижа и Лондона по ударам вглубь России ради обеспечения безопасности Европы.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Российские войска приблизились к перерезанию стратегической трассы Запорожье – Курахово
    Российские войска приблизились к перерезанию стратегической трассы Запорожье – Курахово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может осложнить снабжение украинских сил в западной части ДНР и усилить позиции России в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска приближаются к стратегически важной трассе снабжения украинских войск в Курахово, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что силы России продвинулись в направлении села Константинопольское, расположенного юго-западнее Курахово, и теперь находятся на пути к перерезанию основной транспортной артерии, связывающей Запорожье и Курахово.

    Курахово, находящееся в западной части ДНР, имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает оставаться под контролем ВСУ. Город расположен в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    Захват Курахово может открыть путь российским войскам для дальнейшего продвижения на запад, в направлении населенных пунктов Богатырь и Великая Новоселка. Это позволит усилить давление на позиции украинских сил в регионе и продвинуться к новым стратегическим целям.

    Накануне российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, что затрудняет поставки боеприпасов и личного состава.

    Отмечается, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении в районе Курахово, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.

    Российские военные достигли центра Курахово, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, сообщал советник главы ДНР Ян Гагин.

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    18 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
    Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны около Дзержинска, Вознесенки и Украинки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В итоге ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую 155-мм гаубицу М-777, польскую 155-мм самоходную артустановку Krab, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира», отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го погранотряда и 57-й мотопехотной бригады ВСУ и рядом с Волчанском, Басово и Казачьей Лопанью в Харьковской области. Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки  «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады тероборны возле Загрызово, Купянска, Глушковки в Харьковской области, Красного Лимана и Торского в ДНР, перечислили в Минобороны.

    Были отражены три контратаки 1-й бригады нацгвардии и 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм самоходную артустановку «Богдана», 155-мм гаубицу М198 и два американских 105-мм орудия М119, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Также были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевые склады с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 124-й бригады теробороны у Северска, Дроновки, Андреевки, Анновки, Дачного и Курахово в ДНР.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два американских 105-мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. В целом за прошлую неделю российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.

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