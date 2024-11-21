Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.14 комментариев
В Одессе решили запустить только половину электротранспорта
Электротранспорт в Одессе решили запустить на 50% из-за проблем с электричеством
В Одессе, столкнувшейся с проблемами электроснабжения, в четверг на маршруты выйдет только 50% электротранспорта, что значительно увеличит интервалы движения, сообщили в городской администрации.
В Одессе на фоне продолжающихся проблем с электроснабжением электротранспорт будет работать в ограниченном режиме, передает РИА «Новости». В четверг на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава. Городская администрация предупредила жителей о необходимости заранее планировать свои поездки из-за увеличения интервала движения между транспортными единицами.
Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее информировал, что после взрывов в городе работа электротранспорта была полностью остановлена, и часть города осталась без электроснабжения. Недовольные жители перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах. Это происходило на фоне воздушной тревоги, объявленной в воскресенье на всей территории Украины.
В различных регионах Украины, включая Одессу, Киев и другие области, произошли взрывы. Министерство энергетики Украины объявило об экстренных отключениях электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года, российские власти заявили, что они нацелены на энергетические и военные объекты.
Напомним, на этой неделе жители одного из микрорайонов Одессы устроили протест, перекрыв дорогу из-за отсутствия электричества в домах. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что многие больницы и котельные города работают на генераторах.
Ранее в Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.