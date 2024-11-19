Песков заявил о продолжении СВО, несмотря на войну Запада против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что операция направлена против «киевского режима», который, по словам Пескова, трансформировался во враждебный центр по отношению к России, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что текущие условия, в которых проходит СВО, усложняются войной, развязанной коллективным Западом против РФ. Однако, по его словам, это обстоятельство никоим образом не влияет на конечный исход операции.

«Специальная военная операция продолжается и будет завершена», – заявил пресс-секретарь.

Песков выразил уверенность в успехе российской операции и подчеркнул, что она останется неизменной, несмотря на внешние давления и международную ситуацию.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

Между тем Белый дом выступил за увеличение численности украинских военнослужащих на передовой, поскольку это, по мнению Джейка Салливана, важнее используемых Киевом систем вооружений.