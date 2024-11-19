G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Песков подтвердил продолжение СВО до достижения всех целей
Песков заявил о продолжении СВО, несмотря на войну Запада против России
Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что операция направлена против «киевского режима», который, по словам Пескова, трансформировался во враждебный центр по отношению к России, сообщает ТАСС.
Песков отметил, что текущие условия, в которых проходит СВО, усложняются войной, развязанной коллективным Западом против РФ. Однако, по его словам, это обстоятельство никоим образом не влияет на конечный исход операции.
«Специальная военная операция продолжается и будет завершена», – заявил пресс-секретарь.
Песков выразил уверенность в успехе российской операции и подчеркнул, что она останется неизменной, несмотря на внешние давления и международную ситуацию.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».
Между тем Белый дом выступил за увеличение численности украинских военнослужащих на передовой, поскольку это, по мнению Джейка Салливана, важнее используемых Киевом систем вооружений.