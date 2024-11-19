Песков подтвердил продолжение СВО до достижения всех целей

  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоселидовку в ДНР
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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участие США в конфликте
    Эстония призвала Европу готовить войска к отправке на Украину
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
    Представлен логотип празднования 80-летия Победы
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 13:14 • Новости дня

    Песков подтвердил продолжение СВО до достижения всех целей

    Песков заявил о продолжении СВО, несмотря на войну Запада против России

    Песков подтвердил продолжение СВО до достижения всех целей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что операция направлена против «киевского режима», который, по словам Пескова, трансформировался во враждебный центр по отношению к России, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что текущие условия, в которых проходит СВО, усложняются войной, развязанной коллективным Западом против РФ. Однако, по его словам, это обстоятельство никоим образом не влияет на конечный исход операции.

    «Специальная военная операция продолжается и будет завершена», – заявил пресс-секретарь.

    Песков выразил уверенность в успехе российской операции и подчеркнул, что она останется неизменной, несмотря на внешние давления и международную ситуацию.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

    Между тем Белый дом выступил за увеличение численности украинских военнослужащих на передовой, поскольку это, по мнению Джейка Салливана, важнее используемых Киевом систем вооружений.

    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов

    Кременчугская ГЭС прекратила работу после повреждений на фоне атак

    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов
    @ А.Горячев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кременчугская ГЭС на Украине приостановила работу, возможно из-за повреждений, полученных в результате недавних ударов, в то время как в стране продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

    Украинское издание «Страна» сообщило о приостановке работы Кременчугской ГЭС, расположенной в городе Светловодске Кировоградской области. В настоящее время информации о возобновлении работы станции нет. Причиной остановки могли стать повреждения, полученные накануне.

    17 ноября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщали о взрывах. Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и газодобычи, использовавшимся для нужд военно-промышленного комплекса Украины. В результате в большинстве областей страны был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

    На следующий день, 18 ноября, на Украине действует режим стабилизационных отключений. В ряде регионов страны продолжает поступать информация о повреждениях объектов инфраструктуры. Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и имеет стратегическое значение для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, в результате чего началось затопление близлежащих сел, заявляют украинские СМИ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценивал, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может затянуться на несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ.

    Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что приводит к серьезным проблемам и массовому оттоку населения из городов, так как многие предприятия не могут работать, а с весны страна потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

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    18 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, военнослужащие Северной группировки нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией при поддержке артиллерийского огня нанесены удары по силам ВСУ в Сумской области. Это позволило уничтожить живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня и других. За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая американские боевые машины Bradley и немецкие Marder.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 33 тыс. 670 военнослужащих и 213 танков. Также были уничтожены 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 тыс. 175 боевых бронированных машин и почти 300 артиллерийских орудий. Уничтожены 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS, 66 станций РЭБ и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль в Большесолдатском районе Курской области погиб человек и несколько человек получили ранения.

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    19 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия

    Провальную украинскую операцию ВСУ в Крынках придумала Британия с целью прорыва украинских войск в Крым

    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская операция по высадке войск в районе села Крынки на левом берегу Днепра была направлена на прорыв в Крым, провести ее Украину уговорили британские власти, сообщают украинские СМИ.

    Целью операции был прорыв к Перекопскому перешейку и выход в Крым. Однако, как пишут украинские СМИ, мероприятие завершилось неудачей из-за недостаточной подготовки и нехватки ресурсов, передает ТАСС.

    По данным СМИ, идея о проведении операции украинской морской пехотой вместо ее участия в боевых действиях в Донбассе долгое время не находила поддержки у украинского лидера Владимира Зеленского и на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако после визита британской делегации в начале 2023 года было принято решение подготовить несколько батальонов для операции на Днепре.

    В мае 2023 года Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в составе ВСУ, что вызвало поддержку у командующего морской пехотой генерала Юрия Содоля, но недовольство командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Планирование операции столкнулось с логистическими проблемами, в частности нехваткой лодок.

    Бойцы, участвовавшие в операции, выразили недовольство планами командования. Командование морской пехоты составило списки необходимого снаряжения, но они не были переданы западным партнерам. Переговоры осложнялись непростыми отношениями между Содолем и Неижпапой.

    Прошлой зимой ситуация на левом берегу Днепра стала серьезно ухудшаться для ВСУ, в мае 2024 года стала катастрофической, в июле последние украинские морпехи покинули левый берег Днепра.

    Комбриг одной из украинских бригад назвал операцию «мертворожденным ребенком». Источник в оборонном комитете Рады заявил, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время находиться в обороне. В конечном счете оборона может «посыпаться», как это происходит сейчас в Донбассе, сказал источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили 5 тыс. человек. В августе украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.

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    18 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе

    СМИ: упавшее в Одессе обломки ракеты Patriot стали причиной гибели людей

    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе
    @ Hunini/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе обломки сбитой ракеты упали в жилом секторе, что привело к жертвам среди гражданских, как сообщают украинские СМИ.

    В Одессе произошел инцидент с падением обломков сбитой ракеты в жилом районе, передает «Страна». Отмечается, что причиной стал перехват украинскими средствами ПВО ракеты «Искандер», обломки которой затем упали на город. Также на месте разрушений были обнаружены блоки импульсных двигателей от боеприпаса Patriot Pac-3, что может свидетельствовать о его срабатывании в данной операции.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Patriot может использоваться как последний рубеж обороны против баллистических целей. Он отметил, что у ракет этого комплекса нет боевой части, а перехват осуществляется кинетическим методом. Это значит, что ПВО могли сбить ракету прямо над жилым районом, чтобы предотвратить ее попадание по военным целям.

    Это не первый случай, когда ракеты Patriot поражают гражданские объекты. В мае 2023 года были сообщения, что подобная ракета ударила по дому в Киеве, а в 2018 году аналогичный инцидент произошел в Эр-Рияде. Причиной может быть небольшой срок хранения ракет, не всегда соблюдаемый получателями поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, включая кабину боевого управления AN/MSQ-104 и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, включая системы Patriot. Темпы уничтожения американских комплексов Patriot на Украине выросли, и украинские ЗРК в совокупности перехватывают лишь 4% современных баллистических ракет, таких как «Искандер-М».

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    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

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    18 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России

    Боррель сообщил об отсутствии единства в ЕС по вопросу ударов западным оружием вглубь российской территории

    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не выработал единую позицию по поводу использования западного оружия для ударов вглубь территории России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине для таких целей остается за каждым государством ЕС на национальном уровне, передает РИА «Новости».

    «Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он.

    Боррель считает, что «опираться надо на решение США». По его мнению, «разумно поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна продолжит поставки вооружений Украине, но будет препятствовать их использованию для ударов вглубь территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Из статьи Le Figaro была удалена фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России. Times не исключила сохранения Вашингтоном запрета на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    18 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России

    Госдепартамент не подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь территории России дальнобойными ракетами

    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Госдепартамент не подтверждает согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории в рамках конфликта на Украине, заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.

    Миллера попросили подтвердить снятие Вашингтоном соответствующих ограничений. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», – приводит ответ Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что США продолжают адаптировать и изменять поставляемые Украине вооружения. Он подчеркнул, что такие изменения будут происходить в подходящее для этого время.

    Миллер также отказался говорить о реакции США на возможный ответ России, назвав такую ситуацию гипотетической. Он заявил, что не будет делать прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.

    Миллер также отказался комментировать сообщения о том, что Вашингтон мог повлиять на Лондон и Париж при решении вопроса об использовании западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России,

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России.

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    19 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты «в любом случае»

    Небензя на фоне сообщений о согласии США на удары ATACMS вглубь России заявил, что цели СВО будут достигнуты

    Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты «в любом случае»
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания Совбеза ООН Небензя заверил, что цели СВО будут «реализованы вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики», передает РИА «Новости».

    «И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», – сказал он.

    По его словам, уходящему со своего поста президенту США Джо Байдену, возможно, нечего терять, но Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями.

    Небензя подчеркнул, что восточный фронт вооруженных сил Украины в Донбассе «рушится», а киевский режим в «бессмысленной вылазке в Курскую область» потерял «несколько десятков тысяч хорошо подготовленных солдат». Он выразил уверенность, что «никакое новое западное вооружение» не спасет ВСУ от «грядущего поражения на поле боя».

    При этом Небензя полагает, что жители Украины «давно уже не хотят воевать», но киевский режим бросает их в «бессмысленную мясорубку» почти без всякой подготовки.

    Он сказал, что на Украине «долго не забудут», как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, Украина потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в бедственном, ужасающем положении. Небензя подчеркнул, что это «Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома». Он сказал, что Великобритания тоскует «по утерянному мировому господству», использует шантаж и санкции, устраивает цветные революции, а Украина стала одной из жертв такой политики.

    Напомним, СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что  Байден в рамках украинского конфликта дал разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    19 ноября 2024, 04:58 • Новости дня
    ОЗХО нашла следы отравляющего вещества в переданной Киевом почве

    ОЗХО заявила о следах отравляющего вещества CS в переданных Украиной образцах из Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    В образцах, собранных, как указывается, на передовой в Днепропетровской области Украины, обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), заявила Организация по запрещению химического оружия. Образцы ОЗХО были переданы Украиной.

    В докладе отмечается, что следы CS выявлены в образцах, взятых на линии соприкосновения в районе села Ильинка. По данным ОЗХО, инцидент произошел 20 сентября, передает ТАСС.

    Миссия организации сообщила, что собрала документы и опросила свидетелей, а также получила от Киева три образца: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи. Образцы были отправлены в две аккредитованные лаборатории ОЗХО.

    В докладе не указано, какая сторона могла применить вещество.

    CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование средств борьбы с беспорядками как метода ведения войны запрещено.

    Документ распространен среди членов ОЗХО и будет обсуждаться на конференции государств-участников организации в конце ноября в Гааге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

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    18 ноября 2024, 19:23 • Новости дня
    В Новоалексеевке в ДНР установлен российский флаг
    В Новоалексеевке в ДНР установлен российский флаг
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные в ходе зачистки Новоалексеевки в ДНР установили трехцветный флаг, заняв ключевые позиции, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает ТАСС, российские военнослужащие успешно провели операцию по зачистке населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой народной республике, установив там российский флаг. В ходе операции они обнаружили флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками, в захваченном подвале, где ранее находились боевики вооруженных сил Украины.

    В ходе операции российские штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно заняли лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Кроме того, расчеты ударных дронов нанесли поражение технике и живой силе противника, что содействовало успешному продвижению российских военных. Эти действия позволили российским войскам укрепить контроль над важной территорией в ДНР.

    Министерство обороны РФ распространило видео боев за Новоалексеевку. На кадрах видны действия российских военных и бегство солдат ВСУ.

    Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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    19 ноября 2024, 09:46 • Новости дня
    NYT: Удары вглубь России не изменят конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине, сообщила The New York Times.

    Американские чиновники и военные аналитики заявили изданию, что решение Вашингтона по ударам вглубь России не окажет долгосрочного влияния на ход конфликта на Украине, однако поможет ВСУ в «краткосрочной перспективе», передает ТАСС.

    Издание пишет, что вооруженные силы Украины располагают ограниченным запасом ракет ATACMS, выпуск которых по России не изменит ход конфликта.

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    Ранее СМИ писали, что президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России. Однако Госдеп не подтвердил разрешение на подобные действия.

    В МИД России заявили, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами.

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    19 ноября 2024, 07:38 • Новости дня
    Марочко: Российские силы закрепились на окраине Купянска
    Марочко: Российские силы закрепились на окраине Купянска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российским войскам удалось не только удержать позиции на окраине Купянска, но и расширить зону контроля на севере города, несмотря на мощные контратаки украинских сил, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, несмотря на мощные контратаки и обстрелы, украинским вооруженным формированиям не удалось выбить российские подразделения из города, передает РИА «Новости».

    Более того, Марочко добавил, что российским войскам удалось нарастить ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта.

    Также эксперт уточнил, что в Купянске ведутся интенсивные городские бои, в ходе которых украинские военные постепенно вытесняются с оборонительных рубежей.

    Интенсивность огня, по его словам, с обеих сторон остается очень высокой. Он добавил, что межпозиционное пространство на некоторых участках фронта составляет до десяти метров.

    Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебросили резервы к Купянску для усиления обороны города.

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