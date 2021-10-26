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Эксперт: Под влиянием опасного контента в России находится 9,5 млн детей
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«В одной из социальных сетей открыто предлагаются товары, продажа и реклама которых на территории России запрещена. Это запредельные вещи, но они попадаются достаточно часто», – заявила газете ВЗГЛЯД эксперт Елена Мизулина, комментируя итоги заседания Общественного совета при Роскомнадзоре, посвященного защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
«Проблема большая. К сожалению, большое количество противоправного материала, который уже официально признан таковым в ходе экспертизы, остается в открытом доступе. Хотя закон о самоконтроле социальных сетей вступил в силу еще в феврале, мы видим рост такого контента и в этом году. Причем стало больше и новых опасных форм этого контента. По нашим рассчетам, до 70 млн россиян могут находиться под влиянием деструктивной информации. Из них примерно 9,5 млн – это дети и подростки», – сообщила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Елена Мизулина.
«В первую очередь, проблема касается иностранных платформ, работающих на нашей территории. Так, весь этот год, вместе с Роскомнадзором и с МВД мы боремся с различными «челленджами» и другими опасными трендами в сети TikTok. Лидерами нашего анти-рейтинга также остаются Facebook и YouTube. Вот эти три платформы вызывают больше всего вопросов», – посетовала директор Лиги.
«Несмотря на громкие обещания администраторов этих социальных сетей, не все они в равной мере реагируют на законные требования Роскомнадзора и других ведомств, которые имеют соответствующие полномочия, добавила эксперт. Не все они уделяют этим требованиям должное внимание», – заявила она.
«Мы видим на этих площадках удивительные примеры распространения очень опасного контента. Скажем, совсем недавно в Facebook мы обнаружили рекламу продажи оружия без лицензий. Мы об этом заявили в Роскомнадзор, но на следующий день появилось три аналогичных рекламных объявления. То есть открыто предлагаются товары, продажа и реклама которых на территории России запрещена. Это запредельные вещи, но они попадаются достаточно часто», – возмущается Мизулина.
Эксперт напомнила, что вопрос регулирования контента социальных сетей в последние несколько лет поднимают власти всех развитых стран. «Во вторник Сенат США опять вызвал представителей разных цифровых кампаний на слушания, в том числе того же Facebook, а также сети Twitch. Не только американские парламентарии поднимают этот вопрос, – власти Великобритании тоже недавно ужесточили требования, предъявляемые к IT-платформам. Такая же ситуация и в Австралии. То есть практически все ведущие страны мира, без исключения, пытаются по-своему решить эту проблему. Проблема становится глобальной», – подытожила Мизулина.
Накануне состоялось очередное заседание Общественного совета при Роскомнадзоре (РКН), сообщил сайт ведомства. Участники заседания обсудили предложения РКН по изменению законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По их мнению, распространение в интернете и через аудиовизуальные сервисы различного контента, способного причинить вред детям, вызывает серьезное беспокойство общества. Члены Общественного совета поддержали инициативы РКН, отметив, что государство обязано обеспечить сохранение традиционных устоев в общественной жизни и оградить детей от культурно-нравственных девиаций.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля в силу вступил закон о «самоочищении» или о «самоконтроле» социальных сетей.
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Депутат призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи
На пленарном заседании Госдумы депутат, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в течение предстоящей региональной недели и на постоянной основе.
«Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МЫВМЕСТЕ в ваших регионах, и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет все больше. Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 млн одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны» в 276 больницах. 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения.
Основными направления их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в колл-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое.
Также активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram.
По словам Метелева, во всех регионах работают «горячие» линии: либо через подключение к федеральной «горячей» линии #МЫВМЕСТЕ, либо запускаются самостоятельные региональные – по решению субъекта.
Штабы #МЫВМЕСТЕ смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 млн граждан
«За этой цифрой – жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет – борьба с COVID и помощь людям», – отметил он.
Метелев сообщил также, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтёрских штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.
«Если вы еще не знакомы с нашими координаторами – мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему, – подчеркнул он – Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах – у нас есть одна общая задача – не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело».
Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ.
Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года в период первой волны коронавируса.
В 2021 году 18 участников акции #МЫВМЕСТЕ были избраны в Государственную Думу.
Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО
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Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО (нестратегического ядерного оружия) – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
Он подтвердил, что «по ключевым проблемам стратегической повестки» между Россией и США «сохраняются существенные различия». «Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения», – уточнил посол. По его словам, Россия в этом отношении занимает последовательную обозначенную позицию.
«Что касается наших новейших страткомплексов, то некоторые уже поставлены или будут поставлены в засчет по ДСНВ. При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратсистем в будущих режимах контроля над вооружениями», – подчеркнул Антонов.
В начале июня американское издание National Interest написало, что Россия обладает самым большим в мире арсеналом тактического ядерного оружия, который насчитывает от 3 до 6 тыс. боеголовок. При этом в публикации отмечалось, с экономической точки зрения России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
В мае глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.
В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.
В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные
Военные Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе, информацию подтвердили в минобороны страны.
«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в минобороны Украины подтвердили информацию», – сообщило издание «Бабель».
Уточняется, что военные вошли в населенный пункт вечером в понедельник.
По данным издания, в селе в 2020 году проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село находилось в «серой» зоне.
Между тем позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль населенного пункта.
«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Там уточнили, что позиции украинских военных остаются прежними.
Ранее сообщалось, что окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар.
В Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива.
«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Лавров ответил на слова главы Минобороны Германии о сдерживании России
Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России являются фантазией и примером нежелания НАТО концентрироваться на реальности, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии.
«Мы верим, что нам необходимо концентрироваться на реальной жизни. Пока же воображение НАТО идет в сторону сдерживания России, подготовки атаковать Россию, как об этом сказала госпожа Крамп-Карренбауэр из Германии о том, что им необходимо быть готовыми грозить России ядерным оружием. Это все фантазии. Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, НАТО озабочена идеологическими вопросами и не хочет иметь дружественных отношений с Москвой. «Кто номер один, кому править миром – это то, что мы слышим от наших партнеров из НАТО. Они решили, что им не нужно иметь Основополагающий акт Россия – НАТО, который является основой наших отношений. Они называют Россию и теперь Китай, а на самом деле Россию и Китай вместе, угрозой для НАТО», – отметил министр иностранных дел.
По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс «пытается найти смысл своего дальнейшего существования». «Мой хороший друг [генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг, который был прекрасным премьер-министром Норвегии, теперь говорит, что НАТО должна быть ответственна за безопасность по всему миру, например в Индо-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке. И конечно, у нас есть эти разногласия с норвежскими соседями, которые мы обсуждаем», – добавил Лавров.
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Он отметил, что считает норвежцев очень прагматичными людьми. «Мы хотим быть прагматичными и концентрироваться на позитивном. Что бы ни делала Норвегия в качестве члена Североатлантического альянса, я уверен, она будет делать это с учетом полного осознания важности отношений с Россией», – заключил глава российского дипведомства.
Ранее в понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе. В минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России, напомнив главе военного ведомства Германии, чем подобное заканчивается для Германии и Европы.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
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Британцев восхитили «спасшие» сухогруз от пиратов российские моряки
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Читатели британского издания Daily Express прокомментировали учения, имитировавшие нападение пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота, отметив, что Россия показывает пример всему миру.
«Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!» – выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver, передает РИА «Новости».
«Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности», – отметил Hochimin.
«Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют», – иронизирует Trevor Ammanford.
«(Британскому премьер-министру) Борису (Джонсону) и его слабому правительству есть чему поучиться у (российского лидера Владимира) Путина – для него страна и народ превыше всего», – подчеркнул Cleverman1.
«Путина в премьеры!» – призвали читатели.
Ранее большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.
Британская полиция сообщила об убийстве россиянина
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Россиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате вооруженного нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.
«Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента <...> в Ботли в воскресенье, 17 октября», – передает РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позже его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Лабошину был 31 год.
«Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино. Он любил музыку», – приводит полиция слова семьи погибшего.
Ранее стражи порядка сообщили, что 17 октября на мужчину совершили нападение, от ножевых ранений он скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не стали раскрывать.
По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
Напомним, в ноябре 2012 года тело Алекандра Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».
Российские морпехи отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват, сообщили в Минобороны.
«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», – приводит текст сообщения ТАСС.
По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.
Как уточнили в Минобороны, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – сообщили в Минобороны.
Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.
Накануне контейнеровоз под флагом Панамы подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе. В середине октября моряки Северного флота с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провели в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы
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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) извинился за свои слова о Дне Победы в интервью телеведущей Ксении Собчак, заявив, что СМИ вырвали фразу из контекста.
«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях», – написал рэпер в сториз в Instagram.
Моргенштерн возмутился, что пресса не написала о том, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса. При этом, по его словам, в интервью не вставили его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги.
Также он добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не всегда умеет корректно формулировать мысли. По словам Моргенштерна, он никого не хотел задеть или обидеть.
Ранее Моргенштерн заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами.
Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Отношение жителей Финляндии к России значительно ухудшилось
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Больше половины финнов считают Россию военной угрозой, следует из результатов опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса.
В исследовании говорится, что за такой вариант проголосовали 60% респондентов. Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России, передает РИА «Новости».
В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%.
Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».
Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения.
Результаты исследования основаны на ответах более двух тысяч человек, полученных за период с марта по апрель. Респонденты представляют все население страны с 18 до 79 лет.
Ранее в Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В НАТО заявили, что ценят конструктивный диалог между Хельсинки и Москвой.
Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины
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Амстердамский апелляционный суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
«Хотя объекты происходят из Крыма, ... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья, сообщает РИА «Новости».
Суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Эксперт объяснил робость Запада перед Эрдоганом
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«Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган передумал высылать послов западных стран из страны после их нового заявления, в котором он увидел «шаг назад от клеветы на Анкару».
«Изначально демарш Запада был попыткой прозондировать позицию Анкары и посмотреть, как далеко она может пойти в принятии западных требований. Никто не ожидал от Эрдогана такой нетривиальной, жесткой реакции. И не думаю, что кто-то сознательно хотел спровоцировать такой ответ. Но сейчас Эрдоган скорее выиграл в этом раунде противостояния», – заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, ситуация с правами человека в Турции действительно вызывает беспокойство на Западе, «как и политический дрифт Анкары подальше от западных ценностей и традиций». Такое «перетягивание каната» между сторонами длится уже довольно долго. Яркий пример – инцидент с американским пастором Эндрю Брансоном, который проповедовал в Турции, но был арестован властями по обвинению в шпионаже и терроризме. Это спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. «Попытки такого давления на Анкару, на мой взгляд, будут продолжаться, но в сочетании с готовностью тактически отступить, если потребуется», – отметил собеседник.
«Ведь никто не забывает, что Турция – стратегический партнер США и ряда европейских стран. Она все-таки член НАТО, играет большую роль в Черноморском регионе, в ливийском конфликте, в сдерживании миграционного потока. Все это для Запада очень важно», – добавил он.
В целом Запад, вероятно, продолжит терпеть выходки Эрдогана. «Он уже сейчас себе многое позволяет, и ему до сих пор удается выходить сухим из воды, что вселяет в него еще большую уверенность. Каким-то образом он умудряется не ставить под угрозу общие отношения Турции с Западом. Да, какие-то мини-санкции вводились против отдельных его чиновников, звучали некие риторические обвинения, но не более того. Из НАТО Турцию не исключили, серьезных санкций не наложили, деньги на беженцев ему по-прежнему дают, как была зона свободной торговли с ЕС, так и осталась, – перечислил эксперт. – Значит, Эрдоган и дальше может идти по этому пути, не опасаясь, что придется платить по счетам. Это видно по его действиям в Ливии и в Сирии с курдами».
«Таким образом Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – предположил политолог.
Подобный характер отношений между Анкарой и Западом может продержаться еще не один год, и более того, они могу сохраниться после 2023 года, то есть после президентских выборов в Турции. По словам Кортунова, сейчас Эрдоган в рейтингах уступает своим политическим оппонентам, но гипотетически он может зачистить поле от конкурентов, чтобы остаться у власти. «Такая тенденция есть, – признал собеседник. – Но мы не знаем: может, он подготовит преемника. Все-таки не молодой человек уже».
«В любом случае 2023 год будет важным. Если Эрдоган усидит в своем кресле вопреки расстановке политических сил, у Запада будут основания подвергнуть его дополнительным репрессариям, – считает политолог. – И я не уверен, что он возьмет, соберет пожитки и покинет президентский дворец. Все-таки за ним тянется шлейф из всяких разных дел, которые могут послужить причиной для уголовных преследований. Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана. Поэтому я думаю, что он уйдет только вперед ногами».
Накануне стало известно, что Реджеп Эрдоган отменил свое решение о высылке из страны послов десяти государств, поддержавших осужденного бизнесмена и активиста Османа Кавалу. Эрдоган назвал конфликт исчерпанным после того, как главы десяти дипмиссии в Турции опубликовали в Twitter заявление, в котором подчеркнули, что действуют в соответствии со статьей № 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В ней указано, что дипломатические работники «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания». Турецкий лидер посчитал, что послы «выучили урок» и «сделали шаг назад от клеветы» на Анкару, передает Daily Sabah.
Напомним, 23 октября Эрдоган поручил объявить персонами нон-грата послов десяти стран Запада за то, что они выступили в поддержку бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в турецкой тюрьме уже несколько лет. Тогда политик заявил, что главы дипмиссий должны «либо понять Турцию, либо покинуть ее».
Обращение к Анкаре по поводу Кавалы было опубликовано 18 октября послами Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они потребовали освободить предпринимателя, который находится в заключении с 2017 года. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, но предъявлялись другие. В результате никакого решения по его делу суд так и не вынес, однако Кавала остался за решеткой.
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Стали известны личности убитых на западе Москвы
Следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын, сообщили в правоохранительных органах.
«Убитый – бывший заместитель управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребенок», – сообщил источник ТАСС. Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.