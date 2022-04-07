Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Штрафовать нельзя простить: Евросоюз точно знает, где поставить в этом предложении запятую применительно к политике в отношении ИТ-гигантов. Денежные взыскания – любимый инструмент местных регуляторов, которым цифровые корпорации систематически платят за нарушения законодательства. С 2015 года технологические компании, включая Google, Apple, Meta*, Amazon и Qualcomm, в совокупности получили антимонопольные штрафы на сумму более 30 млрд долларов.

Однако как в самой Европе, так и на ее райском островке для ИТ-гигантов – Ирландии, начинают возникать сомнения о том, что штрафы достигают своей цели. Все чаще звучат мнения, что денежные взыскания вряд ли способны оказать влияние на политику цифровых корпораций. Тем более, что Google в своем последнем финансовом отчете завела потенциальные штрафы от Европейской комиссии в раздел «расходов». Такая, получается, своеобразная цена работы – выплачивать периодические штрафы, после которых регуляторы какое-то время не трогают и можно продолжать зарабатывать.

Еврокомиссар Маргрет Вестагер приводит явный пример того, как бигтех намерен «обходить правила», предпочитая платить, но ничего не менять – это Apple, выплачивающая штрафы вместо соблюдения требования голландских регуляторов. Осенью прошлого года яблочная корпорация была признана в стране монополистом: ее обязали разрешить альтернативные способы оплаты в приложениях. И хотя детище Джобса спокойно и с готовностью выплачивает штрафы (в феврале регулятор выписал уже пятый), никаких изменений, которые удовлетворили бы антимонопольщиков, сделано не было. Вестагер полагает, что поведение Apple – прямое доказательство того, что штрафы позволяют ИТ-гигантам выиграть время или попытаться обойти правила.

«Насколько мы понимаем, Apple, по сути, предпочитает периодически платить штрафы, а не выполнять решение голландского антимонопольного ведомства об условиях доступа третьих лиц к App Store», – заявила еврокомиссар, и в этом с ней трудно не согласиться.

С позицией еврокомиссара согласны и в Ирландии – «гавани» всего американского бигтеха, который открывает здесь штаб-квартиры, одновременно формально присутствуя в ЕС и значительно экономя на налогах. Местного регулятора часто обвиняют в том, что он значительно смягчает требования европейских властей к бигтеху, оттягивая наказание за нарушения и подвергая сомнению правоприменительную практику. Однако в Ирландии считают, что постоянные расследования ЕС в отношении ИТ-гигантов, которые выливаются в штрафы, а не какие-то реальные меры, не способны изменить поведение американских корпораций так, как Европе бы того хотелось.

Казалось бы, в марте 2022 года новая веха антимонопольного регулирования в ЕС наконец стала реальной: местные регуляторы пришли к принципиальному соглашению по «закону о цифровых рынках» (DMA), цель которого – бороться со злоупотреблениями ИТ-гигантов. Однако за его нарушение предусмотрены, опять же, в первую очередь штрафы (хоть и гигантские) до 10% мирового оборота в первый раз, до 20% – за повтор. В Ирландии опасаются, что недостаточная настойчивость со стороны ЕС может привести к повторению истории с предшественником этого закона – GDPR (Общий регламент по защите данных).

В конечном итоге этот закон и санкции за его нарушение реального влияния на деятельность компаний не оказывают. «Штрафы, конечно, смущают. Но если вы можете доминировать на рынке и просто платить за это, почему бы вам так не поступать?» – справедливо отметил Джонни Райан, старший научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам.

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По мнению ирландского комиссара по защите данных Хелен Диксон, работа европейских регуляторов осуществляется без согласованных стандартов, по которым можно было бы оценить влияние и эффективность их деятельности. В результате «появился нарратив, в котором количество дел, а также число и размер наложенных административных штрафов, рассматриваются как единственная мера успеха». «Необходимо установить приоритеты правоприменения, а влияние различных правоприменительных мер и санкций должно отслеживаться и анализироваться с течением времени на предмет воздействия и соотношения цены и качества», – сказала ирландский комиссар. «Однако такие показатели должны выходить за рамки как поверхностных расчетов, так и предположений о том, что чем больше штраф, тем большее изменение поведения он предвещает», – написала она в годовом отчете DPC (комиссия по защите данных) за 2021 год.

Эффективность штрафов вызывает все больше сомнений и в России. Давайте посмотрим на пример корпорации Цукерберга. В конце прошлого года Meta (признана в России экстремистской организацией) оштрафовали почти на 2 млрд рублей за повторное нарушение закона о саморегулировании, который предписывает соцсетям выявлять и удалять противоправный контент на своих площадках. Корпорация в лучших традициях решила затянуть процесс и обжаловала назначение оборотного взыскания. В феврале этого года суд постановил, что штраф законный и придется платить. А в марте организация была признана экстремистской за то, что разрешила распространять на своих платформах призывы к насилию в отношении россиян. В связи с этим нужно сказать две вещи. Во-первых, даже такой большой по российским меркам штраф, очевидно, никак на политику корпорации не повлиял, коль она довела до блокировки своих соцсетей в РФ. Во-вторых, ну а кто его будет платить?

5 апреля стало известно, что приставы собираются взыскать положенные российской казне деньги нарушителя в принудительном порядке. Если у Meta здесь были счета, то проблем не должно быть: по аналогии с Google, владеющей YouTube, сумму штрафа просто арестуют (если, конечно, денег на все хватит). Однако есть ли у корпорации Цукерберга здесь счета, если она у нас не «приземлилась» и не открыла офис? И если счетов нет, то как поступить дальше? С большой долей вероятности на приставах будет висеть исполнительное производство, ведь если нет имущества, то и арестовывать нечего. Дальше, конечно, можно ехать с решением российского суда в США и пытаться добиться справедливости там, но, думаю, очевидно, что шансы на успех равны нулю. Что в итоге: контент противоправный на месте, штрафы не выплачены, а в текущих условиях не выплатятся вообще. Нельзя не задуматься о том, что было бы, если бы регулятор раньше проявил больше жесткости, перестав пытаться увещевать ИТ-гиганта вести себя хорошо. Что, если бы он своевременно замедлил ее соцсети? С Twitter такая мера в прошлом году, как мы помним, сработала: сервис зашевелился и начал удалять противоправный контент.

Сейчас в отношении другой американской корпорации Google, владеющей YouTube, Роскомнадзором составлены и направлены в суд уже 22 протокола за неудаление противоправной информации. Штрафов уже наложено на общую сумму свыше 50 млн рублей – плюс оборотный в размере 7,2 млрд рублей. Меняется ли что-то в поведении компании? Прекратилось ли распространение фейков, цензура российских СМИ, удалил ли видеохостинг фейки, деструктив и призывы к нарушению российского закона? Вопросы риторические, ответы очевидные. Уверен, на данный момент время разговоров уже прошло. Пора признать: штрафами мы уже ничего не добьемся. ИТ-гиганты их будут долго и успешно игнорировать, а в текущей ситуации – с большой долей вероятности вообще не выплатят. Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы.

Так почему бы, наконец, это не сделать?