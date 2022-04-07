Штрафы оказались рутиной для бигтеха

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7 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Россия готовится летать только на отечественных самолетах

Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...

Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы. Подробности...

Украинство – сплав нацизма и манипуляции

Олег Рой
Олег Рой, писатель
Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Самый опасный человек в мире»

Как жить без Жириновского

Обсуждение: 9 комментариев

Германия победила наркоманию в России

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Александр Малькевич

    Штрафы оказались рутиной для бигтеха

    Александр Малькевич
    первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
    		7 апреля 2022, 16:53

    Штрафовать нельзя простить: Евросоюз точно знает, где поставить в этом предложении запятую применительно к политике в отношении ИТ-гигантов. Денежные взыскания – любимый инструмент местных регуляторов, которым цифровые корпорации систематически платят за нарушения законодательства. С 2015 года технологические компании, включая Google, Apple, Meta*, Amazon и Qualcomm, в совокупности получили антимонопольные штрафы на сумму более 30 млрд долларов.  

    Однако как в самой Европе, так и на ее райском островке для ИТ-гигантов – Ирландии, начинают возникать сомнения о том, что штрафы достигают своей цели. Все чаще звучат мнения, что денежные взыскания вряд ли способны оказать влияние на политику цифровых корпораций. Тем более, что Google в своем последнем финансовом отчете завела потенциальные штрафы от Европейской комиссии в раздел «расходов». Такая, получается, своеобразная цена работы – выплачивать периодические штрафы, после которых регуляторы какое-то время не трогают и можно продолжать зарабатывать.

    Еврокомиссар Маргрет Вестагер приводит явный пример того, как бигтех намерен «обходить правила», предпочитая платить, но ничего не менять – это Apple, выплачивающая штрафы вместо соблюдения требования голландских регуляторов. Осенью прошлого года яблочная корпорация была признана в стране монополистом: ее обязали разрешить альтернативные способы оплаты в приложениях. И хотя детище Джобса спокойно и с готовностью выплачивает штрафы (в феврале регулятор выписал уже пятый), никаких изменений, которые удовлетворили бы антимонопольщиков, сделано не было. Вестагер полагает, что поведение Apple – прямое доказательство того, что штрафы позволяют ИТ-гигантам выиграть время или попытаться обойти правила.

    «Насколько мы понимаем, Apple, по сути, предпочитает периодически платить штрафы, а не выполнять решение голландского антимонопольного ведомства об условиях доступа третьих лиц к App Store», – заявила еврокомиссар, и в этом с ней трудно не согласиться.

    С позицией еврокомиссара согласны и в Ирландии – «гавани» всего американского бигтеха, который открывает здесь штаб-квартиры, одновременно формально присутствуя в ЕС и значительно экономя на налогах. Местного регулятора часто обвиняют в том, что он значительно смягчает требования европейских властей к бигтеху, оттягивая наказание за нарушения и подвергая сомнению правоприменительную практику. Однако в Ирландии считают, что постоянные расследования ЕС в отношении ИТ-гигантов, которые выливаются в штрафы, а не какие-то реальные меры, не способны изменить поведение американских корпораций так, как Европе бы того хотелось.

    Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

    Казалось бы, в марте 2022 года новая веха антимонопольного регулирования в ЕС наконец стала реальной: местные регуляторы пришли к принципиальному соглашению по «закону о цифровых рынках» (DMA), цель которого – бороться со злоупотреблениями ИТ-гигантов. Однако за его нарушение предусмотрены, опять же, в первую очередь штрафы (хоть и гигантские) до 10% мирового оборота в первый раз, до 20% – за повтор. В Ирландии опасаются, что недостаточная настойчивость со стороны ЕС может привести к повторению истории с предшественником этого закона – GDPR (Общий регламент по защите данных).

    В конечном итоге этот закон и санкции за его нарушение реального влияния на деятельность компаний не оказывают. «Штрафы, конечно, смущают. Но если вы можете доминировать на рынке и просто платить за это, почему бы вам так не поступать?» – справедливо отметил Джонни Райан, старший научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам.  

    По мнению ирландского комиссара по защите данных Хелен Диксон, работа европейских регуляторов осуществляется без согласованных стандартов, по которым можно было бы оценить влияние и эффективность их деятельности. В результате «появился нарратив, в котором количество дел, а также число и размер наложенных административных штрафов, рассматриваются как единственная мера успеха».  «Необходимо установить приоритеты правоприменения, а влияние различных правоприменительных мер и санкций должно отслеживаться и анализироваться с течением времени на предмет воздействия и соотношения цены и качества», – сказала ирландский комиссар. «Однако такие показатели должны выходить за рамки как поверхностных расчетов, так и предположений о том, что чем больше штраф, тем большее изменение поведения он предвещает», – написала она в годовом отчете DPC (комиссия по защите данных) за 2021 год.

    Эффективность штрафов вызывает все больше сомнений и в России. Давайте посмотрим на пример корпорации Цукерберга. В конце прошлого года Meta (признана в России экстремистской организацией) оштрафовали почти на 2 млрд рублей за повторное нарушение закона о саморегулировании, который предписывает соцсетям выявлять и удалять противоправный контент на своих площадках. Корпорация в лучших традициях решила затянуть процесс и обжаловала назначение оборотного взыскания. В феврале этого года суд постановил, что штраф законный и придется платить. А в марте организация была признана экстремистской за то, что разрешила распространять на своих платформах призывы к насилию в отношении россиян. В связи с этим нужно сказать две вещи. Во-первых, даже такой большой по российским меркам штраф, очевидно, никак на политику корпорации не повлиял, коль она довела до блокировки своих соцсетей в РФ. Во-вторых, ну а кто его будет платить?

    5 апреля стало известно, что приставы собираются взыскать положенные российской казне деньги нарушителя в принудительном порядке. Если у Meta здесь были счета, то проблем не должно быть: по аналогии с Google, владеющей YouTube, сумму штрафа просто арестуют (если, конечно, денег на все хватит). Однако есть ли у корпорации Цукерберга здесь счета, если она у нас не «приземлилась» и не открыла офис? И если счетов нет, то как поступить дальше? С большой долей вероятности на приставах будет висеть исполнительное производство, ведь если нет имущества, то и арестовывать нечего. Дальше, конечно, можно ехать с решением российского суда в США и пытаться добиться справедливости там, но, думаю, очевидно, что шансы на успех равны нулю. Что в итоге: контент противоправный на месте, штрафы не выплачены, а в текущих условиях не выплатятся вообще. Нельзя не задуматься о том, что было бы, если бы регулятор раньше проявил больше жесткости, перестав пытаться увещевать ИТ-гиганта вести себя хорошо. Что, если бы он своевременно замедлил ее соцсети? С Twitter такая мера в прошлом году, как мы помним, сработала: сервис зашевелился и начал удалять противоправный контент.

    Сейчас в отношении другой американской корпорации Google, владеющей YouTube, Роскомнадзором составлены и направлены в суд уже 22 протокола за неудаление противоправной информации. Штрафов уже наложено на общую сумму свыше 50 млн рублей – плюс оборотный в размере 7,2 млрд рублей. Меняется ли что-то в поведении компании? Прекратилось ли распространение фейков, цензура российских СМИ, удалил ли видеохостинг фейки, деструктив и призывы к нарушению российского закона? Вопросы риторические, ответы очевидные. Уверен, на данный момент время разговоров уже прошло. Пора признать: штрафами мы уже ничего не добьемся. ИТ-гиганты их будут долго и успешно игнорировать, а в текущей ситуации – с большой долей вероятности вообще не выплатят. Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы.

    Так почему бы, наконец, это не сделать?

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