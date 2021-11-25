Google перенесла часть данных в российские дата-центры

Google уже хранит свои данные в российских дата-центрах, в том числе в принадлежащих «Ростелекому», этого требует закон о персональных данных, вступающий в силу через пять месяцев, сообщили участники специального совещания в Минкомсвязи и источник, близкий к правительству.

На встрече, посвященной подготовке к вступлению в силу закона о хранении персональных данных, присутствовали, в частности, заместители министра связи Алексей Соколов и Рашид Исмаилов, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Алексей Дегтярев, а также владельцы и руководители крупнейших российских дата-центров. Организатором совещания выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, передает РБК.

Согласно стенограмме совещания, один из участников сообщил, что Google хранит информацию на территории дата-центра его компании.

«Компания Google (теперь) является нашим клиентом. У нас режимное полугосударственное предприятие», – отметил он. По его словам, Google сначала «никого к своим стойкам не подпускала» – доступ имели только ее собственные сотрудники, приехавшие из-за рубежа.

Другой участник встречи уточнил, что с таким заявлением о Google выступил сотрудник «Ростелекома». Гендиректор сети дата-центров 3Data Илья Хала, также участвовавший во встрече, подтвердил эту информацию.

Гендиректор компании StoreData Антон Платонов сообщил, что Google начала заключать договоры на размещение оборудования в России больше года назад, теперь у компании десятки стоек в российских дата-центрах.

Еще один участник заседания подтвердил, что Google является клиентом нескольких коммерческих ЦОД в России, в том числе дата-центра «TрастИнфо».

Вместе с тем в апреле глава eBay в России Владимир Долгов и представитель PayPal в России Алексей Абрамов на встрече с заместителем руководителя Роскомнадзора Антониной Приезжевой подтвердили, что готовы собирать и хранить персональные данные россиян «в полном соответствии с законом», рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По его словам, инициатором встречи стала eBay. Представителей организации интересовали юридические вопросы, в частности, они спрашивали, как вычленить из массива всех пользователей граждан России. Ампелонский отметил, что Роскомнадзор рекомендует в этом случае применять «принцип территориальности».

«Если пользователь зарегистрировал аккаунт на eBay с территории России (а эту информацию eBay отслеживает), то следует относить его к российскому субъекту персональных данных. Если гражданин России находится за рубежом и сбор его персональных данных осуществляется в иностранном государстве, то такие случаи не подпадают под регулирование российского законодательства», – пояснил он.

Между тем Хала рассказал на совещании, что зарубежные клиенты 3Data тоже начали переносить свои мощности в Россию из-за закона о персональных данных. Например, американская компания Tourmaline Labs, которая собирается выпустить на российский рынок мессенджер Ugo для смартфонов на iOS и Android, арендовала виртуальные серверы в облаке в одном из ЦОД 3Data.

Еще одно совещание на тему хранения данных состоится в Минкомсвязи в середине апреля, сообщил Мариничев. По его словам, основная цель этих совещаний – разработать стандарты, которые помогут владельцам и операторам ЦОД технически подготовиться к моменту вступления в силу 242-ФЗ.

Напомним, хранить персональные данные россиян в России требует принятый в июле 2014 года закон № 242 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (известен как закон о персональных данных).

В ноябре 2021 года Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России, среди которых Google, Apple, Meta Platforms, Twitter. Эксперт Вадим Глущенко в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил, что список обязанных открыть офисы в России IT-гигантов может расшириться.