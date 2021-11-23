Эксперт: Список обязанных открыть офисы в России IT-гигантов может расшириться

«IT-гигантам и властям будет удобнее вместе решать различные проблемы, – упростится совместная борьба с деструктивным контентом, компаниям станет удобнее соблюдать наше антимонопольное законодательство, справедливое налогообложение», - сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Вадим Глущенко. Ранее Роскомнадзор обязал ряд зарубежных IT-структур открыть свои офисы в России к 1 января.

«Решение Роскомнадзора (РКН) свидетельствует о том, что мы движемся в русле глобальной тенденции. Практически во всех странах сейчас либо прорабатывают, либо уже принимают законы, цель которых – совершенствовать регулирование глобальных цифровых платформ. В результате отношения между властями и игроками рынка становятся более равноправными, а права рядовых пользователей – более защищенными», – рассказал директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

Как известно, далеко не у всех цифровых платформ, работающих в том числе на российскую аудиторию, уже есть полномочные представительства в РФ, напомнил Глущенко. В результате нашим пользователям даже некуда пожаловаться в случае, если, к примеру, работа IT-гиганта их не устраивает. «Существуют офисы продаж, но они не занимаются соблюдением законодательства России, поэтому к ним почти нет смысла обращаться с жалобами на поведение платформы. Теперь эти структуры, согласно закону, обязаны открыть свои филиалы, что позволит выстроить равноправный диалог между ними и государством, между ними и гражданами», – подчеркнул собеседник.

«На самом деле, этот закон принят еще и в интересах самих компаний. IT-гигантам и властям будет удобнее вместе решать различные проблемы, – упростится совместная борьба с деструктивным контентом, компаниям станет удобнее соблюдать наше антимонопольное законодательство, справедливое налогообложение. Эти и другие спорные моменты, связанные с деятельностью иностранных платформ в рамках национальной юрисдикции, можно будет быстрее решать», – пояснил он.

Эксперт не исключает, что список «приземленных» в России корпораций еще пополнится. «Компании из этого перечня подпали под перечисленные в законе критерии. Ничего удивительного. Но рынок – вещь подвижная, – указал Глущенко. – Одно из ключевых условий включения в список, – чтобы суточная аудитория иностранно-технологической структуры превышала 500 тысяч человек в России. Надо отслеживать этот показатель, но уже можно сказать, что список – не окончательный. Вполне возможно, что он вырастет».

Накануне на сайте Роскомнадзора появился перечень IT-компаний, которые должны открыть свои офисы в России до 1 января, сообщала газете ВЗГЛЯД. В списке числятся 13 иностранных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие. Помимо обязанности открыть свое представительство в РФ, эти структуры «должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство», добавили в РКН.

Напомним, закон о «приземлении» интернет-компаний был подписан президентом Владимиром Путиным в июле. Согласно закону, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои официальные представительства. Как ожидается, это требование позволит решить сразу несколько проблем, связанных с обеспечением равных условий ведения бизнеса для отечественных и зарубежных компаний, а также соблюдения требований российского законодательства.

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