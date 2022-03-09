Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

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9 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством – теперь это уже совершенно очевидно. Цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Подробности...

McDonald’s снимает свои чары с России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сейчас лоб в лоб столкнулись две экономики – экономика бренда и экономика сырья. Экономика воображаемой стоимости и экономика насущной ценности. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему не слышно сторонников России на Украине

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Никита Данюк

    Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

    Никита Данюк
    первый замдиректора Института стратегических исследований
    		9 марта 2022, 19:01

    Влияние ИТ-гигантов сейчас трудно переоценить. Крупнейшие иностранные сервисы могут буквально с помощью нескольких щелчков мыши дестабилизировать общество, заполонив инфополе фейками и провокациями и обрубив источники реальных фактов. Facebook и Twitter обладали такой властью и раньше, но применяли ее аккуратно и не так скоординированно, как делают это в отношении российских СМИ сейчас. Тревожным звонком стало ограничение на их платформах аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после беспорядков в Капитолии в 2021 году. Эти действия вызвали ожесточенную критику со стороны республиканцев в США. Однако теперь многие из них настояли на том, чтобы компании перекрыли доступ к российским государственным СМИ.

    Американские онлайн-компании долгое время позиционировали себя как место, где каждый может беспрепятственно высказывать свое мнение и общаться с другими. Теперь же компании явно перестали быть нейтральными и активно пренебрегают принципами свободы слова и фактчекинга.

    Поворотным моментом стал поток писем, которые Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, отправил руководителям технологических компаний спустя пару дней после начала спецоперации. В прямых обращениях к Google, Apple и Netflix он призвал их заблокировать или ограничить свои российские сервисы, чтобы оказать давление на Москву. К делу быстро подключились и европейские чиновники. Министры Польши, Эстонии, Латвии и Литвы потребовали от цифровых корпораций ограничить российские СМИ на их платформах.

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пообщался с Сундаром Пичаи, исполнительным директором Google, и Сьюзен Войжицки, главой YouTube, призывая их предпринять дальнейшие шаги против российских СМИ. Сенатор Марк Уорнер, председатель комитета Сената США по разведке, также призвал компании занять более жесткую позицию по отношению к государственным СМИ РФ.

    Надо понимать: хотя правительства требовали, чтобы ИТ-гиганты агрессивно выступили против российских СМИ, регуляторы не предоставили компаниям никаких правовых оснований для подобных действий. Официальных санкций наложено не было, требования формулировались, как призывы и обращения, но не как директивы. По сути компании могли продемонстрировать нейтральность и действительно позаботиться о безопасности своих пользователей. Однако они выбрали другой путь и наложили ограничения, к которым их активно призывали. Meta запретила некоторым российским государственным СМИ доступ к своим платформам в ЕС. YouTube и Twitter последовали этому примеру.

    Фото: Fabian Sommer/DPA/Global Look Press

    Особое беспокойство вызывает то, что некоторые платформы решили пойти еще дальше, чем от них того требовали западные правительства. Например, Facebook сообщил, что отказывается от бана публикаций с символикой и упоминанием батальона «Азов», ультраправого военизированного формирования в составе Национальной гвардии Украины. Ограничение таких материалов действовало с 2019 года в соответствии с политикой платформы в отношении опасных лиц и организаций. Facebook классифицировал «Азов» наравне с такими организациями, как «Ку-клукс-клан» и «Исламское государство*» (запрещена на территории РФ). Однако теперь связанный с ним контент может распространяться на площадке беспрепятственно. Для сравнения, в 2020 году эта же соцсеть без сомнений удалила целую серию публикаций предвыборного штаба Дональда Трампа из-за изображений нацистской символики, которые нарушали принципы платформы.  

    Мы видим, что, принимая меры против России, технологические компании легко отказались от собственных правил и принципов в угоду политической конъюнктуре. Последствия этих решений будут долгосрочными и существенно изменят отношения компаний с правительствами разных стран сразу в нескольких аспектах.

    Во-первых, если кто-то еще сомневался в том, что ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством, то теперь это уже совершенно очевидно. Причем цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Во-вторых, свои решения они принимают в зависимости от того, с кем им сейчас выгодно «дружить». Сегодня это США, но так ли будет завтра, особенно с учетом того, как местные власти пытаются зарегулировать бигтех?

    Наконец, мы оказались в ситуации, когда люди, сидящие за океаном и не вникающие в происходящее, определяют, что правда, что ложь, кому позволено говорить, а у кого такого права больше нет. Из средства для коммуникации иностранные соцсети превратились в тех, кто устраивает собственное правосудие, закрывая глаза на безопасность части своих пользователей. Ни наши законы, ни попытки наших регуляторов наладить диалог, ни даже ощутимые ответные меры (вроде замедления трафика) не повлияли на отношение к нам зарубежных цифровых корпораций. Стоит ли пытаться дальше сохранять отношения с площадками, которые, очевидно, ни во что не ставят российских пользователей? Думаю, мы увидели их настоящее лицо, и тешить себя иллюзиями о том, что в их поведении что-то впоследствии изменится, – бесполезная затея. А позволять им манипулировать нашим мнением по чьему-либо заказу – абсолютно недопустимо. Если им так хочется поиграть в вершителей судеб, то пусть делают это в другом месте.  

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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