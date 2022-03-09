Дезертирства с инфовойны быть не может

Взгляд
9 марта, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
Разделы

Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
Перейти в раздел…

В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
Перейти в раздел…

Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

Украинские войска не выпускают мирных жителей из городов REUTERS/Mykola Tymchenko
Настоящий террор развязали украинские власти, войска и спецслужбы против собственных граждан. Без суда и следствия идут избиения и даже расстрелы тех, кто пытается спасти мирных жителей и вести переговоры с Россией. Миллионы обычных украинских граждан стали по сути заложниками киевского режима, который по своей жестокости и практике уже напоминает ИГИЛ. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...

Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если часть связей с Западом окажутся по итогам происходящих событий восстановленными, постсоветское пространство – это не только источник озабоченностей, но и масса возможностей, которыми нельзя будет пренебрегать. Подробности...

«Эхо» исчерпало лимит терпения

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Спецоперация на Украине идет строго по плану
    Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска Главе российской диаспоры в США предъявили обвинения на 35 лет тюрьмы США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России Экономист оценил угрозу валютного дефолта в России
    Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом Россия на фоне санкций сократила использование доллара в резервах
    Путин отменил НДС на золотые слитки для физлиц Рогозин рассказал о планах кооперации Роскосмоса и Южмаша Власти Молдавии подтвердили отсутствие планов вступать в НАТО Умеренного в отношении России кандидата в президенты Франции обвинили в сексуальных домогательствах

    Главная тема


    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    секретный приказ


    Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе

    спецоперация на Украине


    Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России

    временный порядок


    В России ограничили операции с наличной валютой

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    стратегический товар


    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?
    Геворг Мирзаян

    Дезертирства с инфовойны быть не может

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 марта 2022, 13:32

    Любая аргументированная точка зрения имеет право на существование. Этот тезис лежит в основе моих взаимоотношений со студентами на семинарах, а также является столпом настоящей журналистики. Не аморфная свобода слова – «что хочу, то и несу», а именно аргументированная точка зрения. И за счет разницы в аргументации одних и тех же фактов формируется та самая разница в освещении со стороны различных СМИ.

    Точнее, должна была бы формироваться. Вместо этого мы часто видим точки зрения, основанные не на аргументах, а на фейках. Лжи, вокруг которой выстраивается альтернативная картинка происходящего. Именно этим сейчас активно занимается украинская сторона. Не имея возможности противостоять войскам РФ и ополченцам Донбасса на земле (большой привет сказкам о наличии на Украине «самой сильной армии Европы), киевский режим «наркоманов и нацистов» при материальной и интеллектуальной помощи западных партнеров устроил самую грандиозную информационную атаку на россиян с целью посеять в России панику, заставить людей выйти на массовые антивоенные демонстрации и принудить власти остановить спецоперацию.

    В ход пошли все заготовленные и спонтанные информационные патроны – слезные выступления теле- и поп-звезд, распространенная по соцсетям и различным сайтам проукраинская реклама и очень грамотно сделанные фейки о том, как операция по денацификации Украины ударит по россиянам. В рекламах от имени фейковых страниц ведущих российских телеканалов в Facebook рассказывалось о том, что банки заблокируют сбережения россиян, что людей ждет резкое падение уровня жизни, что каждый день операции стоит 20 миллиардов долларов народных денег. Что жители России просто обязаны выйти на митинги протеста.

    Фактически Россия получила информационный 1941 год. И казалось бы, на защиту страны должно встать ополчение в лице российских журналистов. По сути, от них просто требовалось выполнять свой журналистский долг – опровергать фейки и рассказывать факты. Некоторые так и поступили – корреспонденты ряда изданий (включая газету ВЗГЛЯД) резко увеличили объем публикуемых текстов о реалиях войны, а Первый канал вообще переформатировался в информационный. В первые дни спецоперации против киевского режима на канале нон-стоп шли политические и новостные эфиры.

    Предатели и дезертиры

    Однако, к сожалению, не всё российское журналистское сообщество оказалось российским, журналистским и даже сообществом. Кризис раскрыл фальшивый блеск и интеллектуальную нищету его части. Ряд коллег выступили резко против военной операции. Некоторые чуть ли не прямым текстом заявляли о поддержке украинского режима, а другие тихо и скромно оказывали ему информационную поддержку, поскольку считали, что поражение России сметет ненавистный для них «режим Путина» (какая ирония – псевдолибералы взяли на вооружение лозунги большевиков). Оплотом таких мыслителей стали признанный иноагентом «Дождь», а также радиостанция «Эхо Москвы» – тамошние активисты не стеснялись тиражировать украинские фейки.

    Другие коллеги заразились вирусом пацифизма. Почти четыре сотни российских международников (среди которых, конечно, были и проукраинские антипутинцы из того же «Дождя») подписали открытое письмо с осуждением российской операции и фразами из серии «война не может быть средством решения конфликтов». И если кого-то не смущает проявление пацифизма к нацистам (восемь лет обстреливавшим Донбасс и не считающих русских за людей), то как может врач подписывать документ с фразой «лекарства нельзя принимать, это грешно»? Любой международник (как политолог, так и журналист) знает, что война была, есть и будет способом решения конфликта. Не идеальным, крайним – но способом. И если международник эту историческую истину не признает, то он – не международник.

    Фото: Fabian Strauch/Global Look Press

    Есть и третья – самая умная и хитрая – категория. Те, кто просто ушел на дно. Ничего не подписывал, нигде не отмечался, а просто выключился из медиапространства на время войны. То есть дезертировал.

    И пришел лесник…

    С последними товарищами, которые нам не товарищи, сделать ничего пока нельзя – но остальными уже занялись. В ситуацию оперативно вмешались российские власти и устроили фейкометчикам и «пацифистам» информационный Сталинград. Так, Роскомнадзор заблокировал западные и прозападные источники фейков. Среди них Facebook (большой привет тамошним цензорам), Twitter, «Дождь», «Эхо Москвы» и ряд других сайтов. YouТube подобной участи пока избежал (руководство видеохостинга спаслось отменой всех рекламных роликов для российских пользователей), однако хостинг все равно «на карандаше».

    Кроме того, Госдума послала свой привет фейкометчикам и «пацифистам», приняв закон об уголовном наказании за фейки в отношении действий Вооруженных сил РФ. Теперь за заведомо ложные сообщения о массовых жертвах в российской армии (судя по публикациям украинских СМИ, они добивают уже второй или третий состав наступающей группировки) можно получить до 15 лет тюрьмы.

    Наконец, можно присесть за участие в антивоенных митингах и демонстрациях. «Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», – скромно напоминает Генпрокуратура тем, кто не считает необходимым и безальтернативным (к сожалению, восемь лет дипломатии ни к чему не привели) зачистку территории возле границы РФ от окопавшихся там нацистов, убивающих русских.

    Ну и, конечно, огромную помощь российским властям оказали сами украинские нацисты. Толпы мародеров из фольксштурма (получивших оружие «для защиты страны» и отправившиеся с этим оружием громить квартиры киевлян, отжимать машины – в общем, зарабатывать на безбедную молодость в Польше), взявшие в заложники мариупольцев террористы из «Азова», кадры бесчеловечного обращения с российскими пленными. Все это еще больше убедило россиян в том, что для излечения Украины от вируса нацизма нужен не психолог и даже не терапевт, а хирург.

    Неудивительно, что волна пацифизма и фейкометства пошла на нет. Скоординированные действия власти и настоящих журналистов привели к снижению паники и росту поддержки военной операции среди россиян. 25 февраля (по данным ВЦИОМ) действия России на Украине поддерживали 65% жителей страны, а не поддерживали 25%. 27 февраля эти цифры составили уже 67% против 22%, а 3 марта – 71% против 21%.

    Работаем, братья. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •