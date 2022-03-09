Дезертирства с инфовойны быть не может

Любая аргументированная точка зрения имеет право на существование. Этот тезис лежит в основе моих взаимоотношений со студентами на семинарах, а также является столпом настоящей журналистики. Не аморфная свобода слова – «что хочу, то и несу», а именно аргументированная точка зрения. И за счет разницы в аргументации одних и тех же фактов формируется та самая разница в освещении со стороны различных СМИ.

Точнее, должна была бы формироваться. Вместо этого мы часто видим точки зрения, основанные не на аргументах, а на фейках. Лжи, вокруг которой выстраивается альтернативная картинка происходящего. Именно этим сейчас активно занимается украинская сторона. Не имея возможности противостоять войскам РФ и ополченцам Донбасса на земле (большой привет сказкам о наличии на Украине «самой сильной армии Европы), киевский режим «наркоманов и нацистов» при материальной и интеллектуальной помощи западных партнеров устроил самую грандиозную информационную атаку на россиян с целью посеять в России панику, заставить людей выйти на массовые антивоенные демонстрации и принудить власти остановить спецоперацию.

В ход пошли все заготовленные и спонтанные информационные патроны – слезные выступления теле- и поп-звезд, распространенная по соцсетям и различным сайтам проукраинская реклама и очень грамотно сделанные фейки о том, как операция по денацификации Украины ударит по россиянам. В рекламах от имени фейковых страниц ведущих российских телеканалов в Facebook рассказывалось о том, что банки заблокируют сбережения россиян, что людей ждет резкое падение уровня жизни, что каждый день операции стоит 20 миллиардов долларов народных денег. Что жители России просто обязаны выйти на митинги протеста.

Фактически Россия получила информационный 1941 год. И казалось бы, на защиту страны должно встать ополчение в лице российских журналистов. По сути, от них просто требовалось выполнять свой журналистский долг – опровергать фейки и рассказывать факты. Некоторые так и поступили – корреспонденты ряда изданий (включая газету ВЗГЛЯД) резко увеличили объем публикуемых текстов о реалиях войны, а Первый канал вообще переформатировался в информационный. В первые дни спецоперации против киевского режима на канале нон-стоп шли политические и новостные эфиры.

Предатели и дезертиры

Однако, к сожалению, не всё российское журналистское сообщество оказалось российским, журналистским и даже сообществом. Кризис раскрыл фальшивый блеск и интеллектуальную нищету его части. Ряд коллег выступили резко против военной операции. Некоторые чуть ли не прямым текстом заявляли о поддержке украинского режима, а другие тихо и скромно оказывали ему информационную поддержку, поскольку считали, что поражение России сметет ненавистный для них «режим Путина» (какая ирония – псевдолибералы взяли на вооружение лозунги большевиков). Оплотом таких мыслителей стали признанный иноагентом «Дождь», а также радиостанция «Эхо Москвы» – тамошние активисты не стеснялись тиражировать украинские фейки.

Другие коллеги заразились вирусом пацифизма. Почти четыре сотни российских международников (среди которых, конечно, были и проукраинские антипутинцы из того же «Дождя») подписали открытое письмо с осуждением российской операции и фразами из серии «война не может быть средством решения конфликтов». И если кого-то не смущает проявление пацифизма к нацистам (восемь лет обстреливавшим Донбасс и не считающих русских за людей), то как может врач подписывать документ с фразой «лекарства нельзя принимать, это грешно»? Любой международник (как политолог, так и журналист) знает, что война была, есть и будет способом решения конфликта. Не идеальным, крайним – но способом. И если международник эту историческую истину не признает, то он – не международник.

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Есть и третья – самая умная и хитрая – категория. Те, кто просто ушел на дно. Ничего не подписывал, нигде не отмечался, а просто выключился из медиапространства на время войны. То есть дезертировал.

И пришел лесник…

С последними товарищами, которые нам не товарищи, сделать ничего пока нельзя – но остальными уже занялись. В ситуацию оперативно вмешались российские власти и устроили фейкометчикам и «пацифистам» информационный Сталинград. Так, Роскомнадзор заблокировал западные и прозападные источники фейков. Среди них Facebook (большой привет тамошним цензорам), Twitter, «Дождь», «Эхо Москвы» и ряд других сайтов. YouТube подобной участи пока избежал (руководство видеохостинга спаслось отменой всех рекламных роликов для российских пользователей), однако хостинг все равно «на карандаше».

Кроме того, Госдума послала свой привет фейкометчикам и «пацифистам», приняв закон об уголовном наказании за фейки в отношении действий Вооруженных сил РФ. Теперь за заведомо ложные сообщения о массовых жертвах в российской армии (судя по публикациям украинских СМИ, они добивают уже второй или третий состав наступающей группировки) можно получить до 15 лет тюрьмы.

Наконец, можно присесть за участие в антивоенных митингах и демонстрациях. «Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», – скромно напоминает Генпрокуратура тем, кто не считает необходимым и безальтернативным (к сожалению, восемь лет дипломатии ни к чему не привели) зачистку территории возле границы РФ от окопавшихся там нацистов, убивающих русских.

Ну и, конечно, огромную помощь российским властям оказали сами украинские нацисты. Толпы мародеров из фольксштурма (получивших оружие «для защиты страны» и отправившиеся с этим оружием громить квартиры киевлян, отжимать машины – в общем, зарабатывать на безбедную молодость в Польше), взявшие в заложники мариупольцев террористы из «Азова», кадры бесчеловечного обращения с российскими пленными. Все это еще больше убедило россиян в том, что для излечения Украины от вируса нацизма нужен не психолог и даже не терапевт, а хирург.

Неудивительно, что волна пацифизма и фейкометства пошла на нет. Скоординированные действия власти и настоящих журналистов привели к снижению паники и росту поддержки военной операции среди россиян. 25 февраля (по данным ВЦИОМ) действия России на Украине поддерживали 65% жителей страны, а не поддерживали 25%. 27 февраля эти цифры составили уже 67% против 22%, а 3 марта – 71% против 21%.

Работаем, братья.