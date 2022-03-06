Куда подевались коммунисты?

Куда подевались наши коммунисты типа Семина и прочих, которые рассуждали, что Россия – это капитализм, Путин представляет интересы олигархов? Куда делись любимые этими коммунистами демотиваторы о том, что в Лондоне хранятся вывезенные из России на Запад миллиарды, стоят яхты во всех портах и играют футбольные клубы? Куда делись рассуждения о том, что никогда «они» не пойдут против Запада, потому что тоже капиталисты и дети их учатся там?

Всегда объяснял им и говорил, что совокупные дивиденды, получаемые нашими олигархами, составляют около 50 миллиардов долларов, а налогов государству они платят в десятки раз больше. Собственниками каких ресурсов они бы не являлись, государство от них получает больше, чем они получают от собственности. Во-вторых, все они полностью послушны власти. Со времен Ходорковского, Гусинского и Березовского, которые были последними олигархами, пытавшимися командовать властью, все давно изменилось. У нас государство командует олигархами, а не наоборот. Поэтому в строгом смысле слова олигархов у нас нет.

Да и вообще устал повторять, что никакого капитализма в России нет. У нас не только власть не принадлежит капиталу, но и доходы от собственности, в основном, достаются государству, а не мифический олигархам. Надо прекращать все разговоры о капиталистической РФ.

Недавно у меня был спор с журналистом, который, ссылаясь на Forbes¸ доказывал сколько недвижимости у русских в Лондоне. Я, опираясь на тот же Forbes, насчитал «недвиги» на полмиллиарда долларов. Это сущие копейки, о которых даже смешно говорить. Думаю, что все яхты в совокупности тянут не на большую сумму.

В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Никто из них не перекладывает трудности на рабочих, выполняются все социальные обязательства. Это доказательства их патриотизма, а не солидарности с «коллегами-капиталистами».

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Исходя из этого, следует еще раз подчеркнуть, что все эти левые бредни про капиталистов во власти неактуальны. Они были актуальны в 90-е, и может быть в начале века до ареста Ходорковского. А наши коммунисты не уследили за реальностью, отстали от нее, может быть, просто перечитали Маркса, писавшего в интересах своего заказчика – лондонского Сити. Маркса Лондон просто использовал для разжигания революций на европейском континенте. Поэтому выкиньте весь марксизм и никогда не слушайте левых политологов и тем более левых политиков! Источник