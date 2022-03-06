Куда подевались коммунисты?

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6 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

Рынки готовятся к эмбарго российских нефти и газа Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
У Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию – отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
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Украина оправдает военное поражение «предательством» НАТО

Евроатлантическая поддержка Украины оказалась фикцией Zuma/ТАСС
Зеленский признался, что обманулся в своих надеждах относительно НАТО: альянс не ввел бесполетную зону над страной, а помог только дизтопливом. С критикой в адрес блока разразился и глава МИД Кулеба. На фоне появившихся сообщений в западных СМИ о планах эвакуировать Зеленского в Польшу для руководства партизанской войной в изгнании, похоже, в военном поражении Украины уже никто не сомневается. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...

Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 7 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Триллер на Запорожской АЭС

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Олег Матвейчев

    Куда подевались коммунисты?

    Олег Матвейчев
    философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
    		6 марта 2022, 13:30

    Куда подевались наши коммунисты типа Семина и прочих, которые рассуждали, что Россия – это капитализм, Путин представляет интересы олигархов? Куда делись любимые этими коммунистами демотиваторы о том, что в Лондоне хранятся вывезенные из России на Запад миллиарды, стоят яхты во всех портах и играют футбольные клубы? Куда делись рассуждения о том, что никогда «они» не пойдут против Запада, потому что тоже капиталисты и дети их учатся там?

    Всегда объяснял им и говорил, что совокупные дивиденды, получаемые нашими олигархами, составляют около 50 миллиардов долларов, а налогов государству они платят в десятки раз больше. Собственниками каких ресурсов они бы не являлись, государство от них получает больше, чем они получают от собственности. Во-вторых, все они полностью послушны власти. Со времен Ходорковского, Гусинского и Березовского, которые были последними олигархами, пытавшимися командовать властью, все давно изменилось. У нас государство командует олигархами, а не наоборот. Поэтому в строгом смысле слова олигархов у нас нет.

    Да и вообще устал повторять, что никакого капитализма в России нет. У нас не только власть не принадлежит капиталу, но и доходы от собственности, в основном, достаются государству, а не мифический олигархам. Надо прекращать все разговоры о капиталистической РФ.

    Недавно у меня был спор с журналистом, который, ссылаясь на Forbes¸ доказывал сколько недвижимости у русских в Лондоне. Я, опираясь на тот же Forbes, насчитал «недвиги» на полмиллиарда долларов. Это сущие копейки, о которых даже смешно говорить. Думаю, что все яхты в совокупности тянут не на большую сумму.

    В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Никто из них не перекладывает трудности на рабочих, выполняются все социальные обязательства. Это доказательства их патриотизма, а не солидарности с «коллегами-капиталистами».

    Фото: Сергей Севастьянов/ТАСС

    Исходя из этого, следует еще раз подчеркнуть, что все эти левые бредни про капиталистов во власти неактуальны. Они были актуальны в 90-е, и может быть в начале века до ареста Ходорковского. А наши коммунисты не уследили за реальностью, отстали от нее, может быть, просто перечитали Маркса, писавшего в интересах своего заказчика – лондонского Сити. Маркса Лондон просто использовал для разжигания революций на европейском континенте. Поэтому выкиньте весь марксизм и никогда не слушайте левых политологов и тем более левых политиков! Источник


     
     
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