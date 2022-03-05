ВЦИОМ: 70% россиян считают успешным проведение спецоперации на Украине

Большая часть российских граждан доверяет Вооруженным силам России, это показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного восприятию россиянами специальной военной операции России на территории Украины.

«Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). Полагают, что военная операция для российских войск скорее проходит успешно 70% граждан. Скорее неуспешно – 14%. Затруднились дать оценку 16% опрошенных», – говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что поддерживают решение о спецоперации на Украине 71% жителей России. При этом 21% придерживаются обратной точки зрения. Затруднились с ответом 8% россиян.

Чуть меньше половины (46%) опрошенных полагают, что специальная военная операция на Украине преследует цели защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО в этой стране.

19% полагают, что операция проводится, чтобы изменить политический курс Украины, 18% ответили, что ее цель – защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% – оккупировать Украину и присоединить ее к России.

В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.