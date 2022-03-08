«Эхо» исчерпало лимит терпения

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8 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard. Подробности...
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Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

Россия ставит перед Украиной конкретные вопросы, но ответа до сих пор нет Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В Белоруссии прошел третий раунд переговоров России и Украины. Судя по их итогам, киевская делегация вновь тянула время и уходила от поставленных ребром вопросов. В Кремле дали понять, что спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если будут выполнены условия Москвы. Почему киевские переговорщики ведут себя так, будто они хозяева положения, и чем чревата такая тактика? Подробности...
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
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Болгары отомстили начальству за Россию

Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!» БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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«Эхо» исчерпало лимит терпения

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности. Подробности...

Россия ведет операцию на Украине по-рыцарски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 124 комментария
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Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Оценивая будущее России, вы скорее:
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Максим Соколов

    «Эхо» исчерпало лимит терпения

    Максим Соколов
    публицист
    		8 марта 2022, 19:45

    Случай с кавалером ордена почетного легиона А. А. Венедиктовым и его «Эхом» показал, что не всегда твердая уверенность «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина» оказывается правильной. Все долго думали, что и вправду нет, «а нынче кованой пятой, как змия спящего раздавят, и прочь пойдут, и так оставят». Было «Эхо» – и нет его.

    Реакцию прогрессивной общественности – «Палачи! Сатрапы! Гниды казематные!» – предугадать было нетрудно, а с другой стороны, не так уж интересно. Их суждения девальвировались раз в сто быстрее, чем российский рубль, хотя и в случае с национальной валютой хвалиться особо нечем.

    Но и люди не слишком прогрессивные отреагировали на такое обращение со змием, спящим с умеренной радостью, а то и с кислинкой. Типа того, что кавалер-то – черт с ним, но прецедент не сказать, чтобы был совсем хорош. Один из великих князей, рассуждая о Государственной думе, заметил, что жопа, конечно, смердит, но зашить ее невозможно без фатальных последствий для органона. Зашивание «Эха» тоже может быть чревато последствиями – куда теперь пар спускать?

    Рассуждение великого князя имеет свой резон, и великодушие смягчает сердца. Однако известное стихотворение о замечательной доброте камергера Деларю, которым, очевидно, долгое время руководствовались власти предержащие, оканчивается не сказать, чтобы очень хорошо.

    Сперва плюрализм и гуманизм восхищает:

    «Boнзил кинжaл yбийцa нeчecтивый
    B     гpyдь Дeлapю,
    Т    oт, шляпy cняв, cкaзaл eмy yчтивo:
    «Бл    oдapю».
    Ty    т в лeвый бoк eмy кинжaл yжacный
    Зл    oдeй вoгнaл,
    A     Дeлapю cкaзaл: «Kaкoй пpeкpacный
    У в    ac кинжaл!»
    To    гдa злoдeй, к нeмy зaшeдши cпpaвa,
    E    гo пpoнзил,
    A     Дeлapю c yлыбкoю лyкaвoй
    Лишь погрозил».

    И даже более того: великодушный камергер пообещал смелому критику великие и богатые милости: аренду, орден Станислава, руку дочери Дуни и сто тысяч кредитными билетами. Чем, однако, только разъярил смельчака:

    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    «Зaжглacь в злoдee зaвиcти oтpaвa
    Taк гopячo,
    Чтo, лишь нaдeл мepзaвeц Cтaниcлaвa
    Чepeз плeчo, —
    Oн oкyнyл co злoбoю бeзбoжнoй
    Kинжaл cвoй в яд
    И, к Дeлapю пoдкpaвшиcь ocтopoжнo,
    Xвaть дpyгa в зaд!».

    Что, завершая свой век блестящий и мятежный, проделал и кавалер. После чего «Эхо» раскассировали.

    Ибо в новых обстоятельствах особо выпукло прояснилась одна проблема, связанная с милосердием властей. Она заключается в несимметричности воздаяния. Представим себе абстрактного кавалера, режиссера, тиктокера, культуртрегера etc.

    Если он подвергнет сокрушительной критике правительство России, то ему в общем ничего не грозит (точнее: до последнего времени ничего не грозило). Неприятности если и будут (что не факт), то чисто символические, но аренду не отберут, Станислава тоже, все творческие художества будут по-прежнему поощряться кредитными билетами. Поэтому ему не больно, а смешно, и не грозит никто в окно.

    Иное дело, если абстрактный кавалер, тиктокер etc. поддержит российскую власть. В этом случае средь оргий жизни шумных его постигнет остракизм, и он будет выброшен из прогрессивно-культурного сообщества. А оно контролирует довольно много: издательства, театры, различные фонды выживания и развлечения. Подав власти руку, он себе этого удовольствия лишит. Равно как лишит себя и заграничных удовольствий, и благодеяний. С различными видами гастролей и посиделок будет не очень хорошо. Подпольный (равно как и Брюссельский) обком действует и сурово всех карает.

    То есть витязь на распутье вплоть до самого последнего времени стоял перед надписью. «Направо пойдешь – коня потеряешь (и если бы только коня), налево пойдешь – ничего не потеряешь и будешь прославлен, как великодушный гражданин». Выбор был достаточно предсказуем, ибо либеральное политбюро могло доставить неприятностей куда больше, чем кремлевское. А человек слаб. Трудно требовать от артистов, проституток и кучеров большой идейной твердости, включающей готовность пострадать за убеждения.

    Последняя история с кавалером и камергером, который утратил свою редкостную доброту и накостыляв кавалера по шее, прогнал его от кормушки, говорит о том, что власть желает сделать воздаяние более симметричным. Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности.

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