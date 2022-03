«Эхо» исчерпало лимит терпения Максим Соколов

публицист 8 марта 2022, 19:45 Случай с кавалером ордена почетного легиона А. А. Венедиктовым и его «Эхом» показал, что не всегда твердая уверенность «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина» оказывается правильной. Все долго думали, что и вправду нет, «а нынче кованой пятой, как змия спящего раздавят, и прочь пойдут, и так оставят». Было «Эхо» – и нет его. Реакцию прогрессивной общественности – «Палачи! Сатрапы! Гниды казематные!» – предугадать было нетрудно, а с другой стороны, не так уж интересно. Их суждения девальвировались раз в сто быстрее, чем российский рубль, хотя и в случае с национальной валютой хвалиться особо нечем. Но и люди не слишком прогрессивные отреагировали на такое обращение со змием, спящим с умеренной радостью, а то и с кислинкой. Типа того, что кавалер-то – черт с ним, но прецедент не сказать, чтобы был совсем хорош. Один из великих князей, рассуждая о Государственной думе, заметил, что жопа, конечно, смердит, но зашить ее невозможно без фатальных последствий для органона. Зашивание «Эха» тоже может быть чревато последствиями – куда теперь пар спускать? Рассуждение великого князя имеет свой резон, и великодушие смягчает сердца. Однако известное стихотворение о замечательной доброте камергера Деларю, которым, очевидно, долгое время руководствовались власти предержащие, оканчивается не сказать, чтобы очень хорошо. Сперва плюрализм и гуманизм восхищает: «Boнзил кинжaл yбийцa нeчecтивый

B гpyдь Дeлapю,

Тoт, шляпy cняв, cкaзaл eмy yчтивo:

«Блaгoдapю».

Tyт в лeвый бoк eмy кинжaл yжacный

Злoдeй вoгнaл,

A Дeлapю cкaзaл: «Kaкoй пpeкpacный

У вac кинжaл!»

Toгдa злoдeй, к нeмy зaшeдши cпpaвa,

Eгo пpoнзил,

A Дeлapю c yлыбкoю лyкaвoй

Лишь погрозил». И даже более того: великодушный камергер пообещал смелому критику великие и богатые милости: аренду, орден Станислава, руку дочери Дуни и сто тысяч кредитными билетами. Чем, однако, только разъярил смельчака: «Зaжглacь в злoдee зaвиcти oтpaвa

Taк гopячo,

Чтo, лишь нaдeл мepзaвeц Cтaниcлaвa

Чepeз плeчo, —

Oн oкyнyл co злoбoю бeзбoжнoй

Kинжaл cвoй в яд

И, к Дeлapю пoдкpaвшиcь ocтopoжнo,

Xвaть дpyгa в зaд!». Что, завершая свой век блестящий и мятежный, проделал и кавалер. После чего «Эхо» раскассировали. Ибо в новых обстоятельствах особо выпукло прояснилась одна проблема, связанная с милосердием властей. Она заключается в несимметричности воздаяния. Представим себе абстрактного кавалера, режиссера, тиктокера, культуртрегера etc. Если он подвергнет сокрушительной критике правительство России, то ему в общем ничего не грозит (точнее: до последнего времени ничего не грозило). Неприятности если и будут (что не факт), то чисто символические, но аренду не отберут, Станислава тоже, все творческие художества будут по-прежнему поощряться кредитными билетами. Поэтому ему не больно, а смешно, и не грозит никто в окно. Иное дело, если абстрактный кавалер, тиктокер etc. поддержит российскую власть. В этом случае средь оргий жизни шумных его постигнет остракизм, и он будет выброшен из прогрессивно-культурного сообщества. А оно контролирует довольно много: издательства, театры, различные фонды выживания и развлечения. Подав власти руку, он себе этого удовольствия лишит. Равно как лишит себя и заграничных удовольствий, и благодеяний. С различными видами гастролей и посиделок будет не очень хорошо. Подпольный (равно как и Брюссельский) обком действует и сурово всех карает. То есть витязь на распутье вплоть до самого последнего времени стоял перед надписью. «Направо пойдешь – коня потеряешь (и если бы только коня), налево пойдешь – ничего не потеряешь и будешь прославлен, как великодушный гражданин». Выбор был достаточно предсказуем, ибо либеральное политбюро могло доставить неприятностей куда больше, чем кремлевское. А человек слаб. Трудно требовать от артистов, проституток и кучеров большой идейной твердости, включающей готовность пострадать за убеждения. Последняя история с кавалером и камергером, который утратил свою редкостную доброту и накостыляв кавалера по шее, прогнал его от кормушки, говорит о том, что власть желает сделать воздаяние более симметричным. Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности. Другие материалы автора