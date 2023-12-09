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    «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    @ Bundesarchiv/Wikipedia

    9 декабря 2023, 12:00 Мнение

    «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    Максим Соколов Максим Соколов

    публицист

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    Говоря об инородцах/иноверцах (мигрантах) в сегодняшней Западной Европе (Германии, Голландии, Франции, Британии, Бельгии, Италии etc.), обыкновенно отмечают, что число их все растет, а с интеграцией есть большие трудности. И даже самые ультраправые из ультраправых не мечтают о том, чтобы реально повернуть процесс вспять. Их предел желаний – уменьшение прогрессии и принуждение мультикультуральных граждан к большему законопослушанию.

    Но так было не всегда. Когда-то под девизом «Один король, один народ, одна вера» в странах, ныне отличающихся одуряющей политкорректностью, предпринимались очень серьезные меры к унификации и ректификации подданных.

    Английская свобода берет начало с Великой Хартии Вольностей (1215 г.), и уже в 1218 г. евреям было предписано носить отличительный знак. Устрожения продолжались и далее, пока в 1290 г. евреи не были полностью изгнаны из королевства.

    А в 1492 г. Альгамбрским эдиктом евреи и мавры изгонялись из Испании. Эпилогом религиозных войн во Франции была отмена в 1685 г. Нантского эдикта о веротерпимости и изгнание гугенотов – преимущественно в Германию. Таким было становление национальных государств в Западной Европе. Сейчас мы слабо помним об этом.

    Прошли века, началось становление восточноевропейских национальных государств – и все с той же унификацией и ректификацией. Настало время и лимитрофам пройти староевропейским шляхом. И тут интересен пример Латвии. Ведь нынешняя русофобия латышского начальства не взялась вдруг и неведомо откуда, она опирается на давнюю ксенофобную традицию.

    По состоянию на 1917 г. в Лифляндской и Курляндской губерниях значительную роль играли остзейские немцы. И в хозяйстве, и в культуре, и в политике. Первый удар был нанесен по ним аграрной реформой, подорвавшей юнкерское сельское хозяйство в пользу латышей. Но, впрочем, в городах и по численности, и по влиянию по-прежнему главенствовали немцы (порядка половины населения Риги, за ними следовали евреи и русские, а латыши были только на четвертом месте).

    Дальнейшая национально-освободительная борьба, т. е. возвеличивание латышей за счет других наций, началась в 1934 г. при президенте-диктаторе Ульманисе. Начались гонения на немецкую (но и русскую) школу, на немецкую (но и русскую) прессу. Как это выглядит, мы знаем, в Латвии – члене НАТО и ЕС – та же картина.

    Конец остзейского этноса в Латвии настал 30 октября 1939 г., когда был заключён договор между Германией и Латвией о переселении граждан Латвии немецкой национальности в Германию. Латвийский министр юстиции Херманис Апситис торжественно объявил: «Каждый хозяин рад, когда он может у себя один, без мешающих совладельцев и компаньонов, хозяйничать, и такое чувство можем испытывать и мы в момент, когда освобождаемся от многих соучастников в хозяйстве нашего государства и народа».

    Условия репатриации были откровенно грабительскими. Немцам позволяли вывозить с собой минимум движимого имущества (одежда, хозяйственная утварь, украшения). Дополнительный протокол к германо-латвийскому договору содержал длинный список позиций, запрещённых к вывозу: иностранную валюту, латвийские деньги в сумме более 50 латов (средняя зарплата в стране составляла 100 латов), ценные бумаги, драгоценности, оружие, автомобили, машины и т. д., а также вещи, имеющие характер товара. Запрещалось вывозить племенной скот, медицинское оборудование и врачебные кабинеты. Каждому взрослому разрешалось брать не более двух чемоданов багажа и один заплечный мешок.

    Впрочем, при массовой эвакуации иноплеменных граждан прежние хозяева (латыши в данном случае) исповедуют принцип «Скажите спасибо, что живыми отпускаем». А уж в конце 30-х гг. 20 в. такой принцип даже мог считаться верхом гуманизма. В итоге до конца 1940 г. Латвию покинуло 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тыс.


    Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei. Если не считать евреев, успевших бежать в старый СССР, а также евреев, спасенных латвийскими праведниками – последних было от 500 до 1000 – вся еврейская община Латвии была уничтожена. Более 70 тыс. человек.

    И когда после войны в Латвийскую ССР массово переселялись русские (белорусы, украинцы), это было связано еще и с тем, что национально унифицированная Латвия в лице немцев и евреев потеряла большую часть квалифицированных кадров. Кем-то же надо было восполнять – только «советскими оккупантами».

    А судьба «оккупантов» – на 1 января 2023 года численность русских в Латвии составляла 445 612 человек из 1 883 008 жителей Латвии, что соответствует 23,66 % населения – нам более известна, нежели судьба двух предыдущих этносов, т. е. остзейцев и евреев. И, как и в ноябре 1939 г., «каждый хозяин рад, когда он может у себя один, без мешающих совладельцев и компаньонов, хозяйничать». Линия та же.

    Сходные картины наблюдались и наблюдаются в Литве, Эстонии, Финляндии, да и в других лимитрофных государствах вроде Чехии. Призыв «Изыди!» всем им радостно ложился и сегодня ложится на сердце. А вы что думали, становление молодой демократии – это вам лобио кушать?

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