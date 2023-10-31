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    Зеленский решил не переписывать украинцев

    @ ZUMA Press/Global Look Press

    31 октября 2023, 08:30 Мнение

    Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    Максим Соколов Максим Соколов

    публицист

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    В Киеве постановили: «Признать утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины «О проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения». Поручить Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении всеукраинской переписи населения».

    Так что если во времена кесаря Августа вышло «Повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город» (Евангелие от Луки), то в правление кесаря Зеленского вышло повеление переписи не делать. Хотя есть закон о проведении всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет. Единственная после 1991 года перепись прошла в 2001 году. Новой переписи ожидали в 2016 году, однако правительство перенесло ее на 2020 год, но и тогда она не состоялась и была перенесена на 2023 год. Теперь решили проводить ее «в шесть часов вечера после войны», то есть неизвестно когда.

    С древнейших времен резон для переписи был фискальный – узнать, сколько есть в стране податного населения и соответственно планировать государственные доходы. А также планировать налог кровью – подсчитать, сколько людей может быть призвано на военную службу. Стратегам тоже надо знать, какое войско они могут иметь в распоряжении.

    Екатерина II на одном из заседаний Сената задала вопрос о численности населения России, сенаторы с ответом затруднились, на что императрица заметила: «Великое государство не может без подсчета населения жить… Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных?»

    Но в украинской державе считают, что можно. Причем не только в нынешних непростых обстоятельствах, но уже 20 с лишним лет – с 2001 года, включая и времена мирные. Почему не проводили перепись где-нибудь в 2011 году, когда о революции гiдности и ее последствиях никто еще догадывался, сказать трудно. После Евромайдана ответ на этот вопрос более понятен, а сегодня понятен сугубо и трегубо. Теперь неясно даже, по какой территории считать население.

    Теоретически это возможно лишь в областях, находящихся под фактическим контролем Киева. Если Зеленский захочет узнать, сколько душ у него верноподданных в Крыму или Донбассе, ответ будет – нисколько. Просто потому, что счетчиков никто туда не допустит и условий для работы не создаст. Но одной теоретической возможности даже на подконтрольной Киеву территории еще недостаточно. Счетное мероприятие требует достаточно высокого уровня организации, требует людей и денег. Со всем этим у киевской власти не очень хорошо.

    Но еще хуже у нее с готовностью украинцев (в особенности мужеского пола) сообщать счетчикам свои данные и вообще контактировать с ними. При нынешней ситуации с призывом, когда потенциальные рекруты прячутся от государства, охватить опросом все население вряд ли реально. Ход переписи тут будет напоминать составление ревизских сказок при Петре I в 1710 и в 1716-1717 годах. Царь желал «взять сказки у всех, чтоб правдивыя принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеска пола», имея целью набор рекрутов. От каковых сказок крестьяне уклонялись, как могли.

    Впрочем, даже если допустить (хотя это будет довольно сильное предположение), что у киевской администрации достанет и организационных способностей, и кадров (причем добросовестных), и денег для проведения переписи, а сознательные украинцы от нее не будут уклоняться, видя в том свой гражданский долг, останется еще одна проблема.

    Украинское население катастрофически сокращается. Согласно переписям 1989 и 2001 годов, на Украине проживало 51 501 478 и, соответственно, 48 507 924 души. Согласно нынешним, причем самым оптимистическим оценкам, сегодняшние ревизские сказки покажут в лучшем случае 20 с небольшим миллионов душ. Для сравнения: в 1897 году перепись в Российской империи показала на будущей украинской территории 23 430 500 душ. Таков итог незалежности и гiдности.


    Конечно, депопуляция складывается из ряда факторов. Отпадение ряда областей. Бегство украинцев за границу. Ухудшение условий жизни, в особенности медицины (вспомним руководительницу Минздрава, национал-либеральную «доктора Смерть» Ульяну Супрун). Падение рождаемости. Наконец, тяжкие военные потери. Но в сумме картина беспрецедентная в истории. И с соответственным пропагандистским эффектом. «Хотите, чтобы численность населения вашей страны сократилась более чем вдвое? Берите пример с Украины».

    Тут уж лучше вообще не думать о переписи. Ни сейчас, ни даже в шесть часов вечера после войны. Ведь, кстати, и в СССР были подобные проблемы. Хоть и двукратного сокращения не было, но результаты переписи 1937 года были таковы, что «ввиду того, что пробравшиеся к руководству переписью враги социализма – троцкистско-бухаринские агенты иностранных разведок – вредительски организовали перепись населения, СНК СССР признал ее организацию неудовлетворительной, а сами материалы переписи дефектными».

    А первая послевоенная перепись была проведена только в 1959 году. Когда раны войны хоть немного затянулись. Проведи ее где-нибудь в 1948 году, пришлось бы тоже признавать ее результаты дефектными. И разоблачать вредителей.

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее не проводить.

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