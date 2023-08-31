Tекст: Алексей Дегтярев

К 2022 году на Украине оставалось чуть больше 37 млн человек, но за вычетом населения неподконтрольных Киеву регионов и мигрантов получаются «грустные цифры» – 19,7 млн человек, указал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

В 2001 году на Украине, согласно переписи населения, проживало около 48,5 млн человек, многие из них уже тогда трудились за рубежом. В 2014 году отделились Крым и Донбасс. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» указывал, что в стране проживают 37,6 млн человек, схожие цифры приводило украинское правительство с опорой на электронную перепись 2019 года.

Жители страны бегут оттуда, поскольку страна «нищая и опасная для жизни», это признают и украинские ведомства, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул Медведев.

Согласно данным ООН, после 24 февраля 2022 года в европейских странах проживают 8,6 млн человек, из них 2,8 млн – в России. Зампред Совбеза подчеркнул, что в отношении России у подсчетов ООН есть неувязка «пропагандистского толка».

В начале февраля 2022 года на российской территории уже жили 1,9 млн граждан Украины, после 24 февраля 2022 года, согласно данным правоохранительных органов, в Россию прибыло свыше 5,2 млн человек. В сумме это до 7,1 млн человек.

«ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия – историческая родина», – подчеркнул зампред Совбеза.

По данным администраций Запорожской, Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там проживает 5,1 млн человек.

Медведев отметил, что часть людей могут вернуться на Украину, но «верится в это с трудом», и отчетливо виден «вектор распада» страны.