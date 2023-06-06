Украина превратилась в страну стариков

Население Украины сокращается и стремительно стареет

Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Ситуация с низкой рождаемостью усугубилась после того, как с началом СВО страну покинули миллионы человек. Если в 1991 году численность населения составляла 52 млн человек, то сейчас – 29 миллионов. Однако и эта цифра, по мнению экспертов, является чрезвычайно оптимистичной.

По подсчетам «Украинского института будущего» (УИБ), после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину. При этом из 29 млн работают не более 9,5 млн украинцев.

По оценке УИБ, без учета бюджетников остается около 6-7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных и иждивенцев. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.

О том, что именно 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине, говорила недавно академик НАН Украины Элла Либанова. По ее прогнозу к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов. Для прироста населения требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».

Таким образом, коэффициент фертильности на Украине упал ниже единицы. Согласно данным Госстата Украины, численность населения страны на 1 июля 2021 года составляла 41,3 млн человек. Как писали местные СМИ, после обретения независимости Украина потеряла 20% населения. Еще в 1991 году оно составляло около 52 млн человек. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, тогда в стране проживало около 48 млн человек.

При этом УИБ не поясняет, в каких границах он оценивает население Украины – на фактически подконтрольных ВСУ территориях или на всех территориях, которые местные власти считают своими. Украинские СМИ и Государственная служба статистики Украины сообщали, что в начале 2022 года численность населения составляла от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).

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«Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, это абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.

«Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.

«Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.

«Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.

«Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.

Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, исследование «УИБ» не имеет ничего общего с реальной демографической ситуацией в стране. «Когда в 2019 году партия «Слуга народа» победила на выборах, на Украине хотели сокращать число парламентариев с 450 до 300. Подобная необходимость диктовалась общим снижением населения. То есть уже тогда в стране проживало максимум 30 млн человек», – отмечает эксперт.

«Соответственно, проведенное исследование можно считать абсолютной компиляцией и без того оптимистичных цифр.

В подсчете не учитывались боевые потери и смерти, произошедшие в ходе текущего конфликта. Не отняли и количество тех людей, которые покинули Украину вместе с регионами, которые сегодня вошли в состав РФ», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, большой отток населения произошел и в период с 2014 по 2022 год. Несмотря на это, не думаю, что цель исследования – списать потери за предшествующее десятилетие на СВО. Главная проблема заключается в том, что даже вырисовывая радужные цифры по численности жителей страны, «аналитики» ненамеренно выдают печальный демографический факт: общество в стране постепенно стареет», – акцентирует эксперт.

«По данным исследования хорошо видно, что число пенсионеров уже превышает количество экономически активного населения. Фактически речь идет о том, что уже в ближайшее время страна столкнется с колоссальной нехваткой рабочих рук, что существенно затруднит любые возможные пути роста и развития для государства. И пока не очень понятно, как власти Украины представляют себе решение этого вопроса», – резюмирует Корнилов.