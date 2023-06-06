Украина превратилась в страну стариков

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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили упрочили позиции в России Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.  Подробности...
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ВСУ разрушили Каховскую ГЭС по пяти причинам

Украина разрушила Каховскую ГЭС кадр из видео
Регулярные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. Создан риск гуманитарной и экологической катастрофы. Офис Зеленского пытается обвинить в произошедшем Москву, хотя детали происшествия указывают на то, что главным бенефициаром разрушений являются ВС Украины. Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Экономика Франции хиреет из-за американской болезни

Экономические трудности Франции образуют «порочный круг» Global Look Press/Keystone Press Agency
Франция пришла к осознанию того, что слишком долго жила в долг. Накопленный объем обязательств уже превышает национальный ВВП, который пока остается одним из крупнейших в мире. Прогноз у экспертов негативный – грядет расплата. Что же довело одну из богатейших стран Европы до такой судьбы?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...

Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украина превратилась в страну стариков

    Население Украины сокращается и стремительно стареет
    На Украине пенсионеров скоро будет в два раза больше, чем работающих
    		  
    6 июня 2023, 21:30
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Ситуация с низкой рождаемостью усугубилась после того, как с началом СВО страну покинули миллионы человек. Если в 1991 году численность населения составляла 52 млн человек, то сейчас – 29 миллионов. Однако и эта цифра, по мнению экспертов, является чрезвычайно оптимистичной.

    По подсчетам «Украинского института будущего» (УИБ), после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину. При этом из 29 млн работают не более 9,5 млн украинцев.

    По оценке УИБ, без учета бюджетников остается около 6-7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных и иждивенцев. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.

    О том, что именно 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине, говорила недавно академик НАН Украины Элла Либанова. По ее прогнозу к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов. Для прироста населения требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».

    Таким образом, коэффициент фертильности на Украине упал ниже единицы. Согласно данным Госстата Украины, численность населения страны на 1 июля 2021 года составляла 41,3 млн человек. Как писали местные СМИ, после обретения независимости Украина потеряла 20% населения. Еще в 1991 году оно составляло около 52 млн человек. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, тогда в стране проживало около 48 млн человек.

    При этом УИБ не поясняет, в каких границах он оценивает население Украины – на фактически подконтрольных ВСУ территориях или на всех территориях, которые местные власти считают своими. Украинские СМИ и Государственная служба статистики Украины сообщали, что в начале 2022 года численность населения составляла от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).

    «Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, это абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.

    «Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.

    «Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.

    «Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.

    «Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, исследование «УИБ» не имеет ничего общего с реальной демографической ситуацией в стране. «Когда в 2019 году партия «Слуга народа» победила на выборах, на Украине хотели сокращать число парламентариев с 450 до 300. Подобная необходимость диктовалась общим снижением населения. То есть уже тогда в стране проживало максимум 30 млн человек», – отмечает эксперт.

    «Соответственно, проведенное исследование можно считать абсолютной компиляцией и без того оптимистичных цифр.

    В подсчете не учитывались боевые потери и смерти, произошедшие в ходе текущего конфликта. Не отняли и количество тех людей, которые покинули Украину вместе с регионами, которые сегодня вошли в состав РФ», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, большой отток населения произошел и в период с 2014 по 2022 год. Несмотря на это, не думаю, что цель исследования – списать потери за предшествующее десятилетие на СВО. Главная проблема заключается в том, что даже вырисовывая радужные цифры по численности жителей страны, «аналитики» ненамеренно выдают печальный демографический факт: общество в стране постепенно стареет», – акцентирует эксперт.

    «По данным исследования хорошо видно, что число пенсионеров уже превышает количество экономически активного населения. Фактически речь идет о том, что уже в ближайшее время страна столкнется с колоссальной нехваткой рабочих рук, что существенно затруднит любые возможные пути роста и развития для государства. И пока не очень понятно, как власти Украины представляют себе решение этого вопроса», – резюмирует Корнилов.
     
     
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