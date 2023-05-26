Как Зеленский оказался наследником Брежнева

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
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План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    Лишение Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева знаменует финал борьбы украинских кланов
    Советский генсек может считаться одним из основателей всего, что происходит сегодня в украинской политике
    		  
    26 мая 2023, 16:35
    Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Киевский режим добрался до одной из самых знаковых фигур советского времени – Леонида Брежнева. Генсек посмертно лишен звания почетного гражданина украинской столицы. Парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и Зеленского, и многих его предшественников.

    Казалось бы, ну что такого в новости о том, что Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина? Очередная глупость и заскоки декоммунизации. Да, но нет.

    В каком-то смысле Киевсовету даже стоит сказать спасибо за такой повод поговорить о том, чего одни не застали, а другие и не знают: о клановости в советской номенклатуре. Несмотря на то что говорить будем о событиях 40-летней давности, тема более чем современна.

    Первое и второе поколение днепропетровских

    Помимо Киева, Брежнев был почетным гражданином Днепропетровска. И не только потому, что он был родом из Днепропетровской области. 18 лет в должности генсека способствовали тому, что вокруг Брежнева сформировался круг земляков. Конечно, любой крупный начальник тянет за собой команду. Уникальность в том, что днепропетровский клан пережил своего создателя.

    Обычно в этот клан включают первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого (а вместе с ним и добрую половину партийной элиты в УССР), председателя Совета министров СССР Николая Тихонова, секретаря ЦК КПСС Андрея Кириленко, министра внутренних дел Николая Щелокова и заведующего секретариатом самого Брежнева Георгия Цуканова.

    Но кроме этого, днепропетровцы находились в окружении и других лидеров партии. К тому же клан полностью курировал целый спектр оборонных предприятий Днепропетровска и Запорожья во главе с «Южмашем». Иными словами, члены этого неформального объединения контролировали распределение огромных сумм, выделявшихся на ОПК. И если на общесоюзном уровне днепропетровских постепенно сменили, то в УССР они оставались у власти до последнего: Щербицкого сместили только в 1989 году.

    Логично, что после развала СССР претензии на власть в независимой Украине заявило второе поколение клана. В первую очередь это, конечно же, директор «Южмаша» Леонид Кучма.

    Обычно его приход во власть считают с 1994 года, забывая, что премьер-министром Украины он стал уже в 1992-м. Однако удерживал он этот пост меньше года: летом 1993-го его правительство снесли забастовки шахтеров и донецкий клан – еще одна крупная номенклатурная группа родом из СССР. Если днепропетровские – больше партийная элита, донецкие – производственная (углепром, металлургия, энергетика). Все это позволяло иметь отношения с Москвой напрямую и определяло автономию донецких элит еще в УССР.

    Мы говорим сейчас о событиях 30-летней давности. Однако еще с начала 1990-х суть политического процесса на Украине – это противостояние донецких и днепропетровских элит, в котором первые старались опираться на Москву и население русских регионов Украины, а вторые искали поддержки Запада и националистически настроенного избирателя. Днепропетровцы еще тогда поняли, что их колоссальный админресурс не имеет аналогов, ни у кого другого нет столько своих людей во власти. И вместо того чтобы тягаться с донецкими за покровительство Москвы, куда вернее сыграть в патриотизм.

    В итоге Кучма не взял, а вернул власть в 1994 году, выиграв президентские выборы. Кланы поделили Украину на сферы влияния и вплоть до 2004 года занимались разделом бывшей общенародной собственности.

    В 2004 году донецкий клан уже в очередной раз не смог выиграть выборы и не получил формальный пост главы государства. По слухам, кланы договорились о транзите власти от Кучмы к Януковичу в обмен на механизм конституционной реформы: президент становится номинальным главой государства, а Украина трансформируется в парламентскую республику. Кто выиграл выборы и взял большинство в парламенте – тот и рулит.

    Но все пошло не по плану. Президентом стал Ющенко, пытавшийся лавировать между кланами. Свой срок он начал с жесткого наезда на донецких и отъема у них недавно приватизированной «Криворожстали». Но при этом он «прокатил» Тимошенко с постом премьера в 2005 году. Да и «Криворожсталь» донецкий Ахметов тогда купил на паях с днепропетровским Пинчуком, то есть от национализации пострадали оба клана.

    Но интриговать против одного клана, опираясь на второй, у Ющенко получалось не очень. За время своего президентства премьерами становились и Янукович, и Тимошенко, и каждый раз Ющенко превращался в британскую королеву. За Януковичем и Тимошенко стояли деньги, активы и мощные команды, формировавшиеся еще при СССР. А за Ющенко, по сути, не было никого. И спасало его лишь то, что кланы друг друга терпеть не могли.

    Победа и точка невозврата

    Полноту власти донецкие получили осенью 2010 года. Вначале провели во власть своего президента, а затем отменили уже неактуальную конституционную реформу.

    Именно этот шаг, а совсем не вопрос евроинтеграции (как принято считать) стал для донецких роковым. Днепропетровские не простили им такой концентрации власти и начали пытаться качать майдан. Попытки 2011 и 2012 годов не взлетели (предпринимательский и языковой майданы), зато Евромайдан 2013–2014 годов обнулил донецкий клан как таковой. И нынешний конфликт России с Украиной, тянущийся с 2014 года, – одно из последствий этого обнуления.

    Правда, когда дошло до выборов, повторился 2004 год. Пост главы государства достался не днепропетровским (Тимошенко, Яценюк), а формально нейтральному Порошенко. И действовать тот стал ровно так же, как в свое время его кум Ющенко.

    С одной стороны, днепропетровские получили свой кусок пирога. Яценюк стал премьером. Олигарх Коломойский и вовсе стал главой Днепропетровской области (получив кураторство над еще несколькими). С другой стороны, в 2016-м Яценюк ушел в отставку. А Коломойский и вовсе лишился «Приватбанка» – центра могущества не только его лично, но и клана в целом.

    О донецких и говорить нечего. Есть череда показательных «самоубийств» донецкой элиты весной 2015 года.

    «Внуки» против «отцов» и «дедов»

    Взять реванш за поражение днепропетровский клан собирался в 2019 году, проведя блестящую операцию с выборами Зеленского. Кривой Рог – это Днепропетровская область, а Зеленский, получается, – уже третье поколение днепропетровского клана. Вырос под крылом Коломойского, как часть его медиагруппы.

    Одно из подтверждений связи между ними дал слив документов Pandora Papers (осень 2021 года). Но еще за год до этого Зеленский пошел на того войной, и сегодня эти связи уже в прошлом.

    По сути, третье поколение днепропетровского клана отмежевалось от двух первых. Игра в патриотизм перестала быть игрой, маска приросла к лицу.

    Тем более что представители виднейших американских think tank (Немецкий фонд Маршалла и Брукингский институт) в очередной раз прямым текстом пишут о необходимости додавить украинскую олигархию и созданную ею коррупционную модель управления Украиной. Американцы там даже указывают на то, что олигархия возникла еще базе позднесоветской элиты.


    Поэтому посмертное развенчание Леонида Брежнева – нечто большее, чем очередная декоммунизаторская истерика. Это еще и демонстрация разрыва с кланами – в их традиционном понимании.

    Сам разрыв, конечно, произошел уже давно, еще в 2020-м. Просто теперь, на фоне минувших с тех пор событий (особенно – резкого усиления влияния США на Украине на фоне СВО) – удобный повод на него указать.
     
     
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