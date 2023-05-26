Как Зеленский оказался наследником Брежнева

Лишение Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева знаменует финал борьбы украинских кланов

Киевский режим добрался до одной из самых знаковых фигур советского времени – Леонида Брежнева. Генсек посмертно лишен звания почетного гражданина украинской столицы. Парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и Зеленского, и многих его предшественников.

Казалось бы, ну что такого в новости о том, что Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина? Очередная глупость и заскоки декоммунизации. Да, но нет.



В каком-то смысле Киевсовету даже стоит сказать спасибо за такой повод поговорить о том, чего одни не застали, а другие и не знают: о клановости в советской номенклатуре. Несмотря на то что говорить будем о событиях 40-летней давности, тема более чем современна.

Первое и второе поколение днепропетровских

Помимо Киева, Брежнев был почетным гражданином Днепропетровска. И не только потому, что он был родом из Днепропетровской области. 18 лет в должности генсека способствовали тому, что вокруг Брежнева сформировался круг земляков. Конечно, любой крупный начальник тянет за собой команду. Уникальность в том, что днепропетровский клан пережил своего создателя.

Обычно в этот клан включают первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого (а вместе с ним и добрую половину партийной элиты в УССР), председателя Совета министров СССР Николая Тихонова, секретаря ЦК КПСС Андрея Кириленко, министра внутренних дел Николая Щелокова и заведующего секретариатом самого Брежнева Георгия Цуканова.

Но кроме этого, днепропетровцы находились в окружении и других лидеров партии. К тому же клан полностью курировал целый спектр оборонных предприятий Днепропетровска и Запорожья во главе с «Южмашем». Иными словами, члены этого неформального объединения контролировали распределение огромных сумм, выделявшихся на ОПК. И если на общесоюзном уровне днепропетровских постепенно сменили, то в УССР они оставались у власти до последнего: Щербицкого сместили только в 1989 году.

Логично, что после развала СССР претензии на власть в независимой Украине заявило второе поколение клана. В первую очередь это, конечно же, директор «Южмаша» Леонид Кучма.

Обычно его приход во власть считают с 1994 года, забывая, что премьер-министром Украины он стал уже в 1992-м. Однако удерживал он этот пост меньше года: летом 1993-го его правительство снесли забастовки шахтеров и донецкий клан – еще одна крупная номенклатурная группа родом из СССР. Если днепропетровские – больше партийная элита, донецкие – производственная (углепром, металлургия, энергетика). Все это позволяло иметь отношения с Москвой напрямую и определяло автономию донецких элит еще в УССР.

Мы говорим сейчас о событиях 30-летней давности. Однако еще с начала 1990-х суть политического процесса на Украине – это противостояние донецких и днепропетровских элит, в котором первые старались опираться на Москву и население русских регионов Украины, а вторые искали поддержки Запада и националистически настроенного избирателя. Днепропетровцы еще тогда поняли, что их колоссальный админресурс не имеет аналогов, ни у кого другого нет столько своих людей во власти. И вместо того чтобы тягаться с донецкими за покровительство Москвы, куда вернее сыграть в патриотизм.

В итоге Кучма не взял, а вернул власть в 1994 году, выиграв президентские выборы. Кланы поделили Украину на сферы влияния и вплоть до 2004 года занимались разделом бывшей общенародной собственности.

В 2004 году донецкий клан уже в очередной раз не смог выиграть выборы и не получил формальный пост главы государства. По слухам, кланы договорились о транзите власти от Кучмы к Януковичу в обмен на механизм конституционной реформы: президент становится номинальным главой государства, а Украина трансформируется в парламентскую республику. Кто выиграл выборы и взял большинство в парламенте – тот и рулит.

Но все пошло не по плану. Президентом стал Ющенко, пытавшийся лавировать между кланами. Свой срок он начал с жесткого наезда на донецких и отъема у них недавно приватизированной «Криворожстали». Но при этом он «прокатил» Тимошенко с постом премьера в 2005 году. Да и «Криворожсталь» донецкий Ахметов тогда купил на паях с днепропетровским Пинчуком, то есть от национализации пострадали оба клана.

Но интриговать против одного клана, опираясь на второй, у Ющенко получалось не очень. За время своего президентства премьерами становились и Янукович, и Тимошенко, и каждый раз Ющенко превращался в британскую королеву. За Януковичем и Тимошенко стояли деньги, активы и мощные команды, формировавшиеся еще при СССР. А за Ющенко, по сути, не было никого. И спасало его лишь то, что кланы друг друга терпеть не могли.

Победа и точка невозврата

Полноту власти донецкие получили осенью 2010 года. Вначале провели во власть своего президента, а затем отменили уже неактуальную конституционную реформу.

Именно этот шаг, а совсем не вопрос евроинтеграции (как принято считать) стал для донецких роковым. Днепропетровские не простили им такой концентрации власти и начали пытаться качать майдан. Попытки 2011 и 2012 годов не взлетели (предпринимательский и языковой майданы), зато Евромайдан 2013–2014 годов обнулил донецкий клан как таковой. И нынешний конфликт России с Украиной, тянущийся с 2014 года, – одно из последствий этого обнуления.

Правда, когда дошло до выборов, повторился 2004 год. Пост главы государства достался не днепропетровским (Тимошенко, Яценюк), а формально нейтральному Порошенко. И действовать тот стал ровно так же, как в свое время его кум Ющенко.

С одной стороны, днепропетровские получили свой кусок пирога. Яценюк стал премьером. Олигарх Коломойский и вовсе стал главой Днепропетровской области (получив кураторство над еще несколькими). С другой стороны, в 2016-м Яценюк ушел в отставку. А Коломойский и вовсе лишился «Приватбанка» – центра могущества не только его лично, но и клана в целом.

О донецких и говорить нечего. Есть череда показательных «самоубийств» донецкой элиты весной 2015 года.

«Внуки» против «отцов» и «дедов»

Взять реванш за поражение днепропетровский клан собирался в 2019 году, проведя блестящую операцию с выборами Зеленского. Кривой Рог – это Днепропетровская область, а Зеленский, получается, – уже третье поколение днепропетровского клана. Вырос под крылом Коломойского, как часть его медиагруппы.

Одно из подтверждений связи между ними дал слив документов Pandora Papers (осень 2021 года). Но еще за год до этого Зеленский пошел на того войной, и сегодня эти связи уже в прошлом.

По сути, третье поколение днепропетровского клана отмежевалось от двух первых. Игра в патриотизм перестала быть игрой, маска приросла к лицу.

Тем более что представители виднейших американских think tank (Немецкий фонд Маршалла и Брукингский институт) в очередной раз прямым текстом пишут о необходимости додавить украинскую олигархию и созданную ею коррупционную модель управления Украиной. Американцы там даже указывают на то, что олигархия возникла еще базе позднесоветской элиты.

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Поэтому посмертное развенчание Леонида Брежнева – нечто большее, чем очередная декоммунизаторская истерика. Это еще и демонстрация разрыва с кланами – в их традиционном понимании.

Сам разрыв, конечно, произошел уже давно, еще в 2020-м. Просто теперь, на фоне минувших с тех пор событий (особенно – резкого усиления влияния США на Украине на фоне СВО) – удобный повод на него указать.