Горбачев заслужил восстановления справедливости

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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Как БРИКС может помочь России обыграть Запад

Объединение БРИКС работает в пользу России Валерий Шарифулин/ТАСС
На Западе возмущаются, что целый ряд крупнейших стран помогают Москве обходить антироссийские санкции. Речь идет, прежде всего, о странах объединения БРИКС, и представители Индии, например, действительно делают подобные заявления. Помощь оказывается в реальности – но какая именно и почему некоторые другие страны для России даже важнее? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Когда не трудно, а подло быть богом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают. Подробности...
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У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать. Подробности...
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История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...
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Украинцев заменят на афганцев

Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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    Горбачев заслужил восстановления справедливости

    От критики власти к ее поддержке Горбачев перешел после воссоединения России с Крымом
    		   31 августа 2022, 17:00
    Фото: Boris Yurchenko/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Скончавшись на 92-м году жизни, Михаил Горбачев стал самым долгоживущим правителем России, побив рекорд другого политического неудачника – Керенского. Но, в отличие от председателя временного правительства, Горбачев умер не в Нью-Йорке, а в Москве. Так что это смерть в семье. И семье бывших союзных народов нужно теперь подобрать слова для приличествующего прощания. Справедливые слова.

    Последний президент СССР ушел из жизни тогда, когда погибший при нем Союз то ли погибает окончательно, то ли возрождается вновь – зависит от того, из какой столицы на это смотреть, из Москвы или из Киева.

    При этом он как будто специально пережил своих врагов-немезид, отправивших его – мировую политическую звезду на политическую свалку, с которой он уже не cмог выбраться. Баллотируясь в президенты России в 1996-м, популярный некогда генсек набрал всего 0,51% голосов. Для бывшего главы государства это, возможно, антирекорд. Возможно даже, что он никогда побит не будет.

    В этой унизительной для масштаба фигуры цифре – одно из доказательств того, что Михаил Сергеевич Горбачев на посмертное почитание в народе рассчитывать не может. Пока лидеры стран Запада – коллективного врага нынешней России будут рассыпаться в соболезнованиях и комплиментах (как сделали это, например, Борис Джонсон и Кондолиза Райс), по русскую сторону границы многие станут показательно «не скорбеть», в качестве исключения отринув римскую максиму «или хорошо, или ничего».

    Сказать о Горбачеве можно (и нужно! в назидание) много чего, но выбрать из этого хорошее трудно чисто по результатам профессиональной деятельности. Нет для политического лидера хуже участи, чем слетать с небосклона в связи с уничтожением доверенного ему государства.

    Это как если бы у сторожа обворовали склад, как если бы у офицера отбили родную часть, как если бы у врача умерли в муках все пациенты. Это вариант, когда хуже некуда.

    В сравнении с Николаем II судьба бывшего генсека КПСС, конечно, завидна, но у императора вообще не было выбора – руководить государством или не руководить, а у Горбачева выбор был и была собственная политическая воля. Увы, он не смог распорядиться ею так, чтобы остаться в доброй памяти – с его временем связано слишком мало доброго, чтоб было, что вспомнить.

    Но Горбачев, как и любой другой человек, имеет право на справедливость. И справедливым было бы подчеркнуть, что он – при всех своих ошибках – стал жертвой масштабного очернения со стороны властей нескольких независимых государств – бывших советских республик, следовавших старому, как сама политика, принципу «вали все на предшественника».

    Его ошибки – это именно ошибки. Не преступления с самодостаточным мотивом, как убедили многих считать, а преступная халатность.

    Горбачев не был тем, кто осознанно развалил СССР, наоборот, он последовательно пытался спасти Союз, перепробовав разные способы. Реальные могильщики общего государства – его враги Ельцин и Кравчук, роспуск оного – их личная борьба с советским лидером, ради которой они решили пожертвовать Родиной. 

    Иначе и быть не могло: распад СССР превращал их из сюзеренов второго плана в самовластных монархов – первых парней на деревне, а президента СССР Горбачева превращал в ничто. Но население союзных республик больше доверяло местным политикам и в то же время в массе своей хотело сохранить единую страну, поэтому ее убийство повесили на бывшего генсека – и народная масса согласилась с этим рукотворным мифом, как будто бы все происходило не на его, народа, глазах.

    Опять же, не «Горбачев сдал твою Родину американцам, чтоб тусоваться красиво», вопреки фразе из культового фильма «Брат-2». Иностранные агенты во власти и фактическое всевластие Вашингтона на русской земле – примета уже постсоветского времени.

    Несмотря на то, что лидеру СССР удалось добиться взаимопонимания с лидерами НАТО, найдя общий язык даже с таким русофобом, как Рональд Рейган, главное требование Запада, которое не менялось почти десять лет, – вывод войск из Афганистана он выполнил только в 1989-м, если так можно говорить. Возможно, все-таки нельзя – завершения бойни к тому моменту требовал уже почти весь советский народ, а не один только Запад.

    Тот же народ требовал перемен, потому Горбачева нельзя назвать и авантюристом, чьи ненужные эксперименты довели государство до ручки. Необходимость реформ осознавали все или почти все, но особенно остро – те, кто знал об исчерпании государственной кубышки из-за длительного падения цен на нефть и неэффективного хозяйствования на местах.

    Он делал то, что от него требовали либо низы, либо строчки союзного бюджета. Проводил демократизацию, вводил элементы рыночной экономики, налаживал диалог с остромодными тогда державами, сокращал распухшие расходы на оборону, снимал с довольствия зарубежных дармоедов (в Восточной Европе об этом особенно хорошо помнят болгары).

    На этом настаивали не страны агрессивного блока НАТО, а миллионы советских граждан. Горбачеву можно предъявить многое по части результатов, но ничего – по части целеполагания.

    Он не предатель, не иуда, не инородный элемент в советской системе, а прямое ее порождение. По утвержденным ей же критериям, генсек был эталоном «нашего человека», лучшим из лучших.

    Выходец из глубоко провинциальной русско-украинской крестьянской семьи с отцом-ветераном окончил школу с медалью и орденом Трудового Красного Знамени за сбор урожая в кармане, а уже год спустя был кандидатом в члены партии.

    Впоследствии его опекал лично Суслов, на пост секретаря ЦК КПСС рекомендовал лично Брежнев, на роль генсека выдвинул лично Громыко, а всемогущий глава КГБ Юрий Андропов именно Горбачева видел своим преемником в кресле советского лидера – так бы и случилось, если бы брежневский секретарь Черненко не подсуетился вовремя и не замедлил идеальную советскую карьеру «прораба перестройки».

    Теперь от самого слова «перестройка» кривятся и ассоциируют его с дербаном страны, но, опять же, не Горбачев распихивал куски советского государства по карманам ближних и отказывался от социальных обязательств ради капитализма бандитского типа. Это тоже – примета нового времени, начавшегося с победой Ельцина над своим главным врагом и переездом первого президента России в Кремль.

    Впоследствии он, взвалив на Горбачева собственные грехи, припишет себе его заслуги. Не Ельцин сделал Россию свободной страной, поскольку свободной страной был уже горбачевский Союз. Гласность, парламентская демократия, еще сто свобод и элементы рыночной экономики, когда государству не принадлежит вообще все вокруг, вплоть до парикмахерских, – все это появилось при Горбачеве, а не было дарами команды Ельцина и ее западных друзей.

    Горбачев мог стать русским Дэн Сяопином. Но, увы, стал тем, кто не смог обуздать центробежные процессы, когда копившиеся годами «застоя» проблемы одновременно всплыли на поверхность. В этом смысле ему не хватило таланта, как не хватило беспринципности и цинизма для успеха в политической борьбе – того, чего у его оппонентов было в достатке.

    Он не смог стать и тем, кто вовремя грохнул кулаком по столу. Горбачев медлил с применением необходимой силы, а применяя ее, пытался избежать публичной ответственности лидера – того, без чего в лидеры смутного времени не принимают. Он пытался оставаться демократическим персонажем тогда, когда стране был необходим кризис-менеджер. Он ошибся в себе и своих силах, но еще раньше в нем и в них ошиблись Андропов, Брежнев, Суслов и Громыко, то есть это ошибка из серии неизбежных.

    Проживая затем абсолютно новую и удивительно длинную по меркам политического пенсионера жизнь, Горбачев безуспешно пытался обелить свое имя в среде соотечественников, переживая не столько за то, что сделал, сколько за то, чего не смог. За эти тридцать с лишним лет он ничем не подтвердил имидж материально озабоченного человека, «приклеенного» к нему в конце карьеры (пресловутая и позорная реклама пиццы в 1997-м – пример не жадности, а нужды). Он не уехал на Запад, где его боготворили, оставшись в стране, где его ненавидели, – своей стране, все беды которой остро переживал, радуясь тогда, когда новому поколению политиков удавалось исправлять некоторые его ошибки.    

    К ужасу западных поклонников Горбачева он перешел от критики действующей российской власти к ее поддержке сразу после воссоединения с Крымом.

    В конце XX века благими намерениями генсека выложили дорогу в русский ад. В XXI веке высший суд судьбы оказался к нему гуманнее и, наверное, справедливее, чем суд молвы. Горбачев прожил долго, он видел все, но главное, что успел засвидетельствовать, – переломный момент истории, когда последствия некоторых его фиаско больше не выглядят необратимыми, а потерянная при нем сверхдержава как будто расправляет плечи.

    Он не мог уйти из нашего мира со спокойной душой, но смог – с надеждой на то, что ущерб российского государства от его ошибок окажется меньше, чем казалось всего полгода назад. 
     
     
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