Компартия Китая вернулась к основам

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2 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:06  |  vz.ru
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Россию ждет триумфальный год на газовом рынке Европы

Европа снова стала золотой жилой для Газпрома REUTERS/Viktor Korotayev
Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.  Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чем грозит России и миру глобальная налоговая реформа по плану США

США с помощью глобальной налоговой реформы начали десуверенизацию других государств ZUMA/ТАСС
«Это исторический день для экономической дипломатии». Так в Минфине США прокомментировали решение 130 государств, производящих 90% мирового ВПП, присоединиться к международной налоговой реформе. В чем заключается суть этой реформы, какова в ней роль Вашингтона и чем данное соглашение обернется для остальных стран мира, включая Россию? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Владимир Можегов
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Обсуждение: 24 комментария

Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
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    Компартия Китая вернулась к основам

    Сейчас, в год столетия партии, жизнь китайца стоит дорого, как никогда прежде    2 июля 2021, 21:00
    Фото: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Пекине прошли торжества, посвященные столетнему юбилею КПК − одной из немногих компартий, которой удается удерживать власть в XXI веке. Объявленные приоритеты на будущее − сверхмощная армия и победа над тайваньскими сепаратистами, но в то же время просвещение и сбережение народа. То есть, пройдя сквозь несколько мясорубок, китайские коммунисты хотят вернуться к основам. Получится ли?

    Самая большая партия мира (95 миллионов членов) начиналась с собрания 13 человек – левых образованцев, вдохновленных большевистской революцией в России. Хотя в эту «чертову дюжину» входил сам Мао, а место их встречи теперь превращено в дом-музей, собравшихся тогда в Шанхае не принято чествовать как апостолов или отцов-основателей.

    Например, потому, что некоторые из них впоследствии были опозорены как коллаборационисты, пошедшие в услужение к японским оккупантам. А лидер новорожденной КПК – Чэнь Дусю – проиграл внутрипартийную борьбу Мао, был исключен из рядов коммунистов, опозорен, проклят, но хотя бы не убит. Считай, повезло.

    С датой съезда тоже получилось нехорошо: когда все документы где-то сгинули, ее просто забыли, пока Коминтерн не порылся в своих архивах и не установил истину. Его представители тоже присутствовали на первом съезде – Китаю предстояло стать частью мировой революции, хотя сами делегаты хотели сконцентрироваться на построении социализма в отдельно взятой стране.

    Задача представлялась невыполнимой. Теория Карла Маркса не подходила для вопиюще бедной страны с тотально необразованным населением – в ней не было даже достаточного количества рабочих, то есть движущей силы революции. Но, к счастью для Мао, Ленин уже успел сделать полдела – дополнил марксов концепт крестьянами, так как базовым для России был аграрный вопрос. Мао, которому в кружку образованцев было неуютно и душно, вовсе посчитал рабочих лишним элементом и сделал однозначную ставку на крестьянские массы.

    Для Китая начала XX века этот человек был незаурядной личностью, но для Москвы и Петербурга XXI века Мао – это блогер или хипстер. В отличие от большинства соотечественников, в детстве он не бедствовал, ненавидел физический труд, запоем читал и считал, что творог добывается из вареников. А талантлив был ограниченно – освоил рерайтинг, то есть переписывание чужих (Маркс, Ленин, Конфуций) мыслей под требования момента, а чисто от себя мог дать только хлесткий заголовок-лозунг-экспорт, которые потом вошли в знаменитую красную книжечку.

    Ему были доступны только два способа работы в коллективе. Первый: собрать вокруг себя людей поглупее, чтобы они давили числом и слушались председателя – великого на их фоне, но посредственного на фоне других статусных партийцев. Второй: обвинить несогласных с ним в каком-нибудь выдуманном преступлении, а в качестве доказательства использовать всю ту же толпу галдящих миньонов.

    Так он боролся за лидерство в период Великого похода. Так проводил Культурную революцию. Так формировал свое окружение ближе к старости. Толпа идиотов – и начитанная заурядность, уверовавшая в свой гений.

    Укрупнение КПК крестьянами стало путем Мао к партийной власти, который оказался весьма тернист – на некоторые последующие съезды его вовсе не пригласили, как провалившего работу на местах. Уже тогда, как считается, он стал недолюбливать партийную систему как таковую – с ее сдержками и противовесами, а окончательно укрепился в этой мысли после провала его программы Большого скачка, в рамках которой китайцы плавили руду в дровяных печах и охотились за воробьями.

    Ущерб оказался настолько велик, что Великому кормчему все-таки пришлось отойти на шаг в сторону и уйти с ряда постов под давлением партии.

    Чтобы потом вернуться с хунвейбинами, которые выбивали из шибко умных голов «дурные мысли» пластиковыми изданиями красной книжечки.

    Это практически уничтожило КПК, организационную структуру которой Мао попросту упразднил, став кем-то вроде племенного вождя для миллионов подростков – хунвейбинов и цзаофаней. Восстановление партии, как и превращение Китая в ведущую промышленную державу, – заслуга уже Ден Сяопина, каким-то чудом выжившего в эпоху Культурной революции, несмотря на опалу.

    Процесс против приближенных Мао – людоедов столь темных, что пытались спасти своего покровителя толченым жемчугом – последнее на сегодняшний день «кровавое крещение» КПК. А было их много, возможно, больше, чем у любой другой партии.

    Помимо чисток и Великого похода (руководимое Мао предприятие по переходу красной армии через страну стоило этой армии более 90% личного состава), это две с половиной гражданские войны и одна мировая. До них – жестокие расстрелы и расправы, включая шанхайскую резню 1927 года, когда стараниями Гоминьдана, опиумной мафии и американского бизнесмена Фессендена за одни сутки были убиты пять тысяч коммунистов, включая Ли Дачжао – одного из основателей КПК, которого буквально выволокли из здания советского представительства, где ему дали убежище.

    Сейчас, в год столетия партии, жизнь китайца стоит дорого, как никогда прежде, и длинна, как никогда ранее – до 75 лет (при Мао – 45 лет). Партия, менявшаяся под жесточайшими ударами судьбы, продолжает меняться, максимально далеко отойдя от идеала Великого кормчего.

    Хотя крестьяне по-прежнему крупнейшая страта в ее рамках, их уже менее трети – как и в целом по стране (при Мао на селе жили более 80% китайцев). Теперь, как в первые дни КПК, туда привлекают «умников» – интеллигенцию и средний класс, а с 2002 года еще и бизнесменов, которые отдают партии до 2% доходов.

    Это, как считается, является необходимым условием для превращения КНР в «сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство» – такую задачу партия поставила реализовать к 2049-му, столетнему юбилею уже самой КНР.

    По сути это возвращение к истокам – к идеализму времен Чэня Дусю и молодого Мао (который пришел к своим «твердокаменным идеалам» лишь в период борьбы за партийную власть) с поправкой на, выражаясь словами Солженицына, «сбережение народа».

    В своей юбилейной речи председатель Си Цзиньпин употребил слово «народ» как минимум 80 раз, отметив и его количество, и качество («сильное чувство национальной гордости», «справедливое мышление», «смелость», «уверенность», «трудолюбие»), и то, что КНР – «это плоть и кровь более чем 1,4 миллиарда китайцев».

    Сложилось впечатление, будто он, расписывая «героический путь КПК», как будто зарекается от того, что прежде подавалось как «неизбежные жертвы на пути к светлому будущему» – репрессии и социальные эксперименты. Учитывая, что в его политике прозревают авторитарные тенденции (правление председателя при вновь стало бессрочным именно при Си), а в качестве наряда на праздник он предпочел маоистскую партийную униформу, этот тезис, надо думать, обращен к тем самым «новым партийцам», составляющим современное лицо Компартии.

    Мао бы не одобрил.

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