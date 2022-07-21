Болгары опять хотят от России корыстной дружбы

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21 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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В США достали старые методички по развалу России

Расчленение России призывают начать с отделения национальных республик и Сибири Kaiyr/Wikipedia
На стол Джо Байдену легло обращение «Лиги свободных наций», которая претендует на представительство нацменьшинств нашей страны в «борьбе народов России за независимость». На Западе из ниоткуда возникла целая сеть бурятских, тувинских, башкирских и даже этнически русских сепаратистских ячеек. В Вашингтоне явно достали из архива методички конца 1950-х годов, но на что США рассчитывают сейчас? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Страны Средней Азии ищут альтернативу России

Страны Средней Азии ищут возможность сближения друг с другом @KyrgyzPresident
20–21 июля в Киргизии проходит саммит среднеазиатских стран. Уже идут утечки документов и заявления политологов о возможном создании по итогам саммита некоего «Центральноазиатского союза» – объединения стран региона. Возможно ли такое объединение в принципе и нет ли в таком случае угрозы интересам России?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Начнет ли Китай войну за Тайвань

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...

Остров Венгрия как образец независимой политики

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У мадьяр еще сохранилось национальное достоинство, и именно поэтому Венгрия сегодня стоит как кость в горле у европейской и евроатлантической бюрократии. Для России же она превратилась едва ли не в самого удобного партнера среди стран ЕС и НАТО. Подробности...

В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немцы вслух не могут признаться, что мощь германской промышленности, все эти экспортные успехи и «майбахи» на продажу многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России. Подробности...
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Болгары получили шанс на дружбу с Россией

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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Болгары опять хотят от России корыстной дружбы

    Корнелия Нинова гарантирует, что политика Болгарии в отношении России сильно изменится
    		   21 июля 2022, 19:10
    Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Болгарии, чей народ не выдержал русофобской политики премьера Петкова, формируется новое правительство. Ведущую роль в нем должна принадлежать социалистам из БСП, получившей от президента мандат на создание правительства. БСП считают русофильской партией, и она уже пообещала изменить политику в отношении РФ. Что это означает для самой России?

    Последний раз более-менее пророссийское правительство у самого пророссийского народа ЕС было в 2005-2009 годах, когда пост премьер-министра занимал лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Сергей Станишев. Русскоязычный сын русской матери, выпускник истфака МГУ, гражданин СССР и, впоследствии, РФ (до 1995 года), он до сих пор сохранился в политической обойме Евросоюза, председательствуя в единой соцпартии ЕС, «ячейки» которой – национальные партии стран-членов.

    Если забыть на минуту, что это конструкция довольно условная, а не полноценная властная вертикаль, получится, что в партийной иерархии Станишев находится даже выше, чем, например, канцлер Германии Олаф Шольц, чья СДПГ – одна из таких «ячеек». Это кое-что говорит о профессиональных и моральных качествах бывшего премьера. Будь они пожиже, социалисты ЕС не стали бы терпеть на посту председателя русофила из Болгарии, к которой не так уж много доверия из-за высокой коррупции и имиджа «больного ребенка Евросоюза».

    Не в последнюю очередь этот имидж сложился благодаря сменщику Станишева – лидеру партии ГЕРБ Бойко Борисову, который возглавлял правительство более десяти лет. Деспот, русофоб, мафиозо – какими только словами ни припечатывают его теперь на родине. Коалиция разношерстных сил, которая управляла страной последние полгода, объединилась по принципу ненависти к Борисову (что и говорить, заслуженной), а иначе навряд ли нашла бы общий язык.

    Потому просуществовала она недолго, а одной из причин ее преждевременной гибели стала излишняя русофобия премьер-министра Кирилла Петкова, в прошлом – гражданина Канады. Именно что излишняя: Борисов тоже русофоб, но его как-то терпели, а как бы технократ Петков, возглавив исполнительную власть в (повторим это) наиболее пророссийской стране ЕС, начал проводить внешнюю политику в духе Польши и Прибалтики – с полной лояльностью к США и креативом на тему, как бы еще насолить России.

    Как говорила по другому поводу Сова Винни-Пуху, «я не посчиталась с расходом графита». И болгары в прямом смысле этого слова восстали. За свой короткий премьерский период Петков успел даже получить по лицу от народа. Это то, что нужно подчеркнуть и запомнить: смена власти происходит сейчас в Болгарии из-за давления снизу, а своего рода бунт в стране НАТО был продиктован искренним русофильским порывом простого народа.

    Другое дело, что этот порыв был поддержан обычным мещанским недовольством от инфляции и роста цен на энергоносители. Полностью предсказуемым в условиях экономической войны с РФ, от которой народное хозяйство Болгарии по-прежнему сильно зависит, будь то русский газ или русские туристы.

    На этом фоне коалиция распалась, а Народное собрание (парламент) впервые в новейшей истории вынесло премьеру вотум недоверия. Уходя, он громко хлопнул дверью: выслал из страны семь десятков российских дипломатов, что заморозило работу двух важнейших консульств – в Варне и Русе. В ответ посол России Элеонора Митрофанова выдвинула ультиматум: либо правительство одумается, либо – разрыв отношений. Правительство не одумалось, разрыв казался неизбежным. 

    Но теперь этот процесс как будто поставлен на паузу – Москва ждет. Появился отличный от нуля шанс на то, что в болгарском парламенте появится новая коалиция – под руководством тех самых социалистов. Что еще важнее, коалиция будет проводить в отношении России принципиально другую политику, это социалисты уже гарантировали.

    «В программе, которую мы составили, записано, что все объединяются в необходимости приложить дипломатические усилия по нормализации отношений с Россией, чтобы избежать разрыва отношений и закрытия посольства. Так что этот вопрос в рамках программы практически решен и не является предметом дополнительных переговоров», - заявила лидер БСП и вице-премьер уходящего кабмина Корнелия Нинова. Она подчеркнула, что программа эта уже согласована как минимум с двумя возможными партнерами - блоками «Продолжаем перемены» (его лидером был Петков) и «Демократическая Болгария» (лидер - Христо Иванов, некогда глава Минюста в правительстве Борисова, впоследствии - тот, кто запустил многомесячные акции протеста против бывшего шефа).

    В случае, если пасьянс не сложится, а коалиция не создастся, карты пересдадут - в стране пройдут досрочные выборы, уже четвертые за два года. Вряд ли социалистам удастся на них победить (после выборов, поигранных еще при Станишеве, партия находится в кризисе), но они в состоянии улучшить свой предыдущий результат и попытать счастья вновь. Поэтому Нинова сейчас одновременно решает две взаимоисключающие задачи - собирает коалицию и начинает предвыборную кампанию. А основа ее посыла в том, что главные успехи кабмина при Петкове были достигнуты за счет социалистов - «социальной опоры в правительстве».

    Успехи, кстати, действительно есть - Болгария неожиданно для многих стала лидером по промышленному производству среди стран ЕС. Борисов (он также надеется вернуться во власть по итогам новых выборов) пытается это обесценить, заявляя, что секрет успеха - в заказах военного времени. Нинова огрызается: дело прежде всего в том, что новая власть пресекла воровство и рэкет старой власти - борисовской. «Как ни манипулируй, сколько ненависти не изрыгай, факты есть факты: Болгария впервые на первом месте в Европе с чем-то хорошим», - заявила, в частности, лидер БСП.

    Проблема в том, что эффекта от этого рекорда большая часть болгар пока что не ощутила на себе - цены не упали, доходы не выросли. Чтобы это произошло, необходимо снять остроту энергетического кризиса, как минимум, согласиться на оплату российского газа в рублях, против чего протестовал Петков. Чем дешевле «голубое топливо», тем более конкурентоспособна болгарская промышленность. За этим-то и нужны Ниновой нормальные отношения с Россией. То есть интерес к нам в первую очередь меркантильный: в БСП подчеркивают, что абсолютный приоритет нового кабмина - это вопросы социальной защиты населения.

    Своими конями эта партия уходит аж в XIX век. Она даже старше, чем ленинская РСДРП, а один из ее видных членов - Христиан Раковский воспринимается скорее как советский партийный деятель, принимавший участие в революции 1917-го и репрессированный в 1937-м.

    В 1944-м, когда в Болгарию вошли советские войска, болгарские «красные» пришли к власти и повесили несколько тысяч человек - тех, по чьей вине страна вступила в войну на неправильной стороне. С тех пор не было у СССР в Европе союзника столь же близкого, стабильного и предсказуемого, как Болгария: никаких протестов, никаких диссидентов, никакой многовекторности, никакого своеволия. Тодор Живков, находившийся у власти более 35 лет (дольше, чем Хрущев, Брежнев, Андропов и Черненко вместе взятые), как минимум дважды поднимал вопрос о вхождении Народной Республики Болгария в состав Советского Союза.

    Еще одной уникальной особенностью болгарских «красных» было то, что отдали они власть вполне добровольно - и именно поэтому дожили до наших дней, миновав процесс запретов и люстраций.

    После того, как Михаил Горбачев снял Софию и прочий соцблок с довольствия за неимением лишних средств, ситуация стала угрожающей. Болгария была тогда относительно зажиточным государством, лишь немного уступающим в этом Югославии. Однако существенная часть ее жирка базировалась на советских дисконтах на энергоносители, советских дотациях (на развитие сельского хозяйства, например) и советском же рынке сбыта, куда уходила половина болгарской продукции.

    Тогда коммунисты Болгарии провели ребрендинг, отказались от марксизма, ввели многопартийность, провозгласили путь реформ - и выиграли первые относительно свободные выборы. Правда, проиграв повторные год спустя - осенью 1991-го, когда население сполна ощутило на себя все последствия системного перелома: «девяностые» в Болгарии стали почти такими же «лихими», как у нас.

    Так сложилось в том числе потому, что Живков вообще не считал нужным искать другие каналы сбыта продукции и как-либо снижать экономическую зависимость от СССР. Он поступал строго наоборот. Его биографы считают, что проекты по объединению Болгарии с Советским Союзом изначально воспринимались лидером компартии как нереализуемые в том числе по географическим причинам. Их истинной задачей был «развод» Москвы на дополнительные «знаки дружбы».

    Структурные наследники болгарских коммунистов - болгарские социалисты демонстрируют к России того же типа корыстный интерес.

    Есть в нем, конечно, и идеологическая составляющая - общую для нас борьбу с фашистами там ценят, но ее куда меньше, чем у ряда монархических и националистических сил вроде движения «Возрождение» с его акцентами на таких понятиях, как «Шипка», «православие», «славянство» etc.

    Однако речь совсем не о том, чтобы «вернуть все взад»: возврат ко временам дисконтов на газ и дотаций невозможен (по крайней мере, пока София остается членом ЕС и НАТО). Это понимают все, включая Нинову. Речь идет о том, о чем газета ВЗГЛЯД уже писала ранее: главное пожелание России ко всем странам, которые хотят с ней «дружить», это соблюдение собственных национальных интересов. Не интересов России, а именно собственных - без того, чтоб стрелять в свои ноги по требованию Вашингтона или Брюсселя.

    Это база, прочее приложится - и восстановление отношений, и новый стимул для роста промышленности. А как это называть - меркантилизмом или здравым смыслом - не имеет никакого значения.

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