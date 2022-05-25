Определен самый пророссийский народ Евросоюза

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25 мая, среда  |  Последнее обновление — 23:18  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста кадр из видео
«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...

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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Определен самый пророссийский народ Евросоюза

    Болгары шагают не в ногу с ЕС
    		   25 мая 2022, 22:15
    Фото: Georgi Paleykov/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Опросы общественного мнения в ЕС, проведенные по заказу Брюсселя, выявили народ, в наибольшей степени недовольный политикой в отношении России, режимом санкций и помощью Украине. Более того, этот народ считает, что в текущем конфликте виновато в первую очередь НАТО. Этот народ – болгары, среди которых, как считалось еще недавно, победила русофобия. Что изменилось?

    Болгары шагают не в ногу – не в ногу с Евросоюзом. Этот вывод напрашивается из социологических исследований, включая вполне фундаментальный труд, проведенный по заказу Еврокомиссии.

    Первая наглядная иллюстрация: только о 44% респондентов в Болгарии поддерживают санкции против России. Среднеевропейский показатель почти вдвое больше – 80%, а наибольшая концентрация сторонников экономической войны в Португалии – 93%.

    Казалось бы, ларчик открывается просто: зависимость Португалии от российских энергоресурсов нулевая, а от российского рынка в целом минимальна. У Болгарии все наоборот, особенно в том, что касается углеводородов: при товарище Живкове там привыкли получать все от СССР и долгое время никак не беспокоились о диверсификации поставок. Несмотря на длительный период премьерства атлантиста-русофоба Бойко Борисова, более 70% нефти в Болгарии имеет российское происхождение. 

    Однако то же исследование показывает, что близость проблемы к собственной шкуре не обязательно является главным определяющим фактором. В числе столь же горячих сторонников санкций можно с удивлением обнаружить финнов, чье экономическое благополучие сильно зависит от российского – сильнее, чем у любой другой страны ЕС, что продиктовано и географическими, и демографическими причинами.

    Совокупность того, что можно назвать исторической благодарностью или исторической претензией, тоже не всегда становится решающим доводом для европейского обывателя. У венгров, к примеру, отношение к нам сложное – с отсылками к списку, где есть и подавление венгерского восстания в Австро-Венгрии, и подавление венгерского восстания в Венгерской Народной Республике. Однако венгры тоже в числе тех, кто шагает «не в ногу» – наряду с греками, которые России действительно многим обязаны

    Канал «Опросы и замеры» обращает внимание, что против поставок военной техники на Украину выступает большинство населения только в четырех странах ЕС – на Кипре (64%), в Болгарии (62%), Греции (57%) и Словакии (51%). При этом киприоты, греки и болгары также не одобряют запрет российских государственных СМИ.

    Граждане этой же четверки, но по данным другого евроопроса, считают, что безопасность Европы в большей степени обеспечат дипломатия и торговля с Россией, чем увеличение расходов на оборону. При этом у болгар худшая с точки зрения Еврокомиссии пропорция – 20% за гонку вооружений при 57% тех, кто за бизнес и диалог.

    И, наконец, самое показательное: только 23% болгар считают, что в конфликте вокруг Украины виновата «преимущественно Россия», а 44% отвечают «преимущественно НАТО» (среди греков самый популярный ответ «в равной степени Россия и НАТО» – 29%). 

    Для еврочиновников такие цифры, наверное, стали шоком, но в России о чем-то таком догадывались, хотя тоже – не без удивления.   

    Упомянутый выше Борисов удерживал власть более десяти лет. По эту сторону границы уже успели привыкнуть и к жесткой ориентации Софии на Вашингтон, и к русофобским выходкам «братушек», для большинства которых, если судить по длительности правления Борисова, все это не казалось чем-то фатальным.

    На таком фоне только самый ленивый политолог не вспомнил о том, что в обе мировые войны болгары воевали за противостоящую России сторону и в то же время за проигравшую. Мол, такова их предательская планида, были друзья – да всплыли.

    А потом произошло удивительное.

    Днем возрождения русско-болгарской дружбы можно считать 3 марта. Время и место действия крайне символичные – День освобождения Болгарии от османского ига* (что, как все помнят, сопровождалось нарушением суверенитета и территориальной целостности Османской империи со стороны российской армии) и праздничные мероприятия на горе Шипка с участием первых лиц.

    Борисов такие мероприятия принципиально игнорировал, но новый премьер – Кирилл Петков – рискнул выйти к народу, в ходе чего был освистан, обруган, поймал головой брошенный из толпы снежок и трусливо ретировался за спинами бодигардов под крики «предатель!». 

     В тот день российские флаги можно было увидеть во многих местах Болгарии. Люди не только праздновали – они протестовали против политики правительства, в рамках которой Петков и Ко решили бежать впереди американского паровоза и заняли более антироссийскую позицию, чем стоило бы, если исходит не только из исторической благодарности болгар к русским, но и из национальных интересов Болгарии.

    На фоне споров о национальных интересах из правительства даже выгнали министра обороны Стефана Янева – натовского генерала, который совсем не русофил, а просто призывал Петкова быть осторожнее и не «наломать дров» в русском вопросе.

    Неудивительно, что, согласно все тому же исследованию от Еврокомиссии, только 35% болгар доверяют той информации о событиях на Украине, которую транслируют власти. Это худший показатель во всем ЕС с его усредненным результатом в 63%.

    Евросоюз сейчас един в гораздо меньшей степени, чем хотелось бы Западу, – чего стоит одна только Венгрия, по вине которой до сих пор не принят шестой пакет санкций против РФ. Но болгары, получается, та нация, которую внешняя политика собственного правительства устраивает в наименьшей степени – в силу того, что она антироссийская и просто глупая (как говорят болгарские левые – «антинародная»).

    Получив снежком в лицо, Петков мог бы и одуматься – для относительно молодого и неопытного главы правительства это наверняка был травматический опыт. Однако стало только хуже.

    Вопреки всякой логике, Болгария составила компанию Польше в числе первых стран, в которые Газпром прекратил поставки газа из-за отказа оплачивать их в рублях. Вскоре выяснилось, что солидарность с наиболее русофобской страной Европы была делом потешным: немцы, итальянцы и многие другие спокойно платят за газ в рублях. То есть Петков опять побежал впереди паровоза, забыв про национальные интересы.

    Осознав свою ошибку, болгарский премьер ринулся за поддержкой в Вашингтон и вроде как ее получил: по возвращении из Америки он заявил, что США обеспечат Болгарию своим сжиженным газом (СПГ) по ценам ниже, чем газ из России.

    Как такое вообще возможно, когда заведомо более дорогой СПГ, тем более из-за океана, вдруг становится дешевле российского трубопроводного, Петков не уточнил. Хотя его с интересом послушали бы и в Азии, где используют именно СПГ и платят в итоге за газ вдвое-втрое больше, чем европейцы (что является важным конкурентным преимуществом европейской промышленности), и в самой Болгарии, где скачок цен на голубое топливо после разрыва с Газпромом составил почти 15%.

    Как следствие, Петкову не поверили даже непосредственные подчиненные. Министр энергетики Александр Николов уже назвал отказ от оплаты рублями «поспешным». Судя по поведению вице-премьера и наперсника главы правительства Асена Василева, в скором времени оно будет пересмотрено.

    Однако позора болгарских властей он уже не отменит. Это ведь нужно было умудриться совершить такую ошибку с учетом зависимости Болгарии от импорта из России и того самого отрезвляющего снежка.

    Болгары протестуют до сих пор: например, на минувшей неделе протестовали против поставок оружия на Украину, а некоторые даже пытались штурмовать с лестницами административные здания в Софии. Но для России гораздо важнее тот неожиданный бунт против русофобии на Шипке в первые дни спецоперации, когда казалось, что против нас вся Европа.

    Другое дело, что, как показывает историческая практика, если болгарские правительства с русофобией «пережимают», то возмущенное этим население, напротив, «не дожимает», оттого и воевали две мировые войны на проигравшей стороне и вопреки принципу исторической справедливости.

    Удивительным образом, но возрождение нормальных и даже дружественных российско-болгарских отношений возможно при заботе не о русских (что нам, в конце концов, Болгария?), а о болгарских национальных интересах, что и советовал натовский генерал Янев.

    Но болгары наверняка «не дожмут» опять. Просто будут шагать не в ногу. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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