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23 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Кто и зачем провоцирует новую войну в Донбассе

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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Тимур Шерзад, журналист
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    Болгария потеплеет к России

    Раньше президент Радев был
    		   23 ноября 2021, 21:10
    Фото: Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Болгарии наступает новая политическая эра. Эта эра должна быть избавлена от того негатива в адрес России, которая отличала болгарскую политику последние 12 лет. Премьер-русофоб Бойко Борисов проиграл парламентские выборы, а его главный враг Румен Радев выиграл президентские. Кто теперь будет управлять Болгарией и что это означает для Москвы?

    О болгарском президенте Румене Радеве у нас недавно вспоминали по вроде как приятному поводу - тот назвал Крым российской территорией, чем вызвал истерику в Киеве и ворчание в американском посольстве в Софии. На фоне этого скандала он и победил во втором туре президентских выборов, набрав больше двух третей голосов избирателей.

    Связывать эти два факта и на их основании утверждать, что население Болгарии выбрало пророссийскую внешнюю политику, к сожалению, нельзя.

    Во-первых, у болгар сейчас такой период, когда их в наименьшей степени волнует внешняя политика - они обеспокоены в основном экономикой и социальными проблемами.

    Во-вторых, Радев оговорился, что имел в виду статус Крыма де-факто, а не де-юре, а то, что он де-факто российский все знают и без Радева.

    В-третьих, господин президент сейчас не совсем тот политик, каким представлялся в момент своего первого избрания в 2016 году. То есть он и тогда был «натовским генералом», как отзывался о себе сам, но прежде выражал надежды на улучшение отношений с Россией и пользовался поддержкой партии социалистов (болгарские русофилы обычно голосуют за нее).

    Больше Радев о сотрудничестве с Россией не вспоминает и не считается «агентом Москвы» (как прежде писали о нем недоброжелатели). В 2021-м году он «кандидат от прогрессивных сил», объединившихся против режима премьер-министра Бойко Борисова. Это борьба, периодически принимая форму «майдана», ведется с лета 2020 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала и о ней, и о взглядах господина Борисова, превратившего Софию в одну из наиболее русофобских столиц ЕС

    Болгария - парламентская республика, так что полномочия у Радева представительские. Если и питать надежду на потепление российско-болгарских отношений, то в связи с другими выборами – парламентскими, которые прошли в стране неделю назад. На них борисовская партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) набрала 22,80% против 25,65% у победителя, блока «Продолжаем перемены».

    Это была уже третья парламентская кампания за полтора года. Первую Борисов выиграл с результатом в 25,7%. Вторую проиграл, набрав 23,5% против 24,1% у формального победителя, партии «Есть такой народ», возглавляемой известным певцом и шоуменом Слави Трифоновым. Но ни в том, ни в другом случае ни власти, ни оппозиции так и не удалось сформировать правящую коалицию, и все это время техническим премьером оставался Борисов.

    Теперь его двенадцатилетнее (с двумя небольшими перерывами) правление все-таки подходит к концу. Лидеры блока «Продолжаем перемены» Кирил Петков и Асен Василев готовы сотрудничать и с Трифоновым, и с социалистами. А четвертым участником их коалиции, скорее всего, станет либеральная партия Демократическая Болгария, ориентирующаяся на еврочиновников и на зеленую повестку.

    Также в парламент впервые прошла консервативная партия «Возрождение», где много русофилов и противников антиковидных ограничений, и – в который уже раз - Движение за права и свободы, которое ориентируется на турок и возглавляется олигархом Ахмедом Доганом - «кошельком» Борисова.

    Неформальный тандем Борисова-Догана открыто называли «мафией», - одна из партий, созданная в пору борьбы с их режимом, даже взяла себе название «Мафия вон!». В союзе с другими выгодополучателями, тандем подмял под себя целые сектора экономики и почти все крупные СМИ. В результате Болгария окончательно оформилась как «больной ребенок ЕС». Ее обоснованно считали наиболее коррумпированной страной Евросоюза с наименьшим уровнем развития гражданских свобод.

    Что же касается экономики, по уровню жизни Болгария в ближайшее время рискует уступить даже Албании, которая вообще в Евросоюз не входит.

    В то же время во внешней политике Борисов строго ориентировался на ЕС, НАТО и США, то есть, используя американскую терминологию, был своим «сукиным сыном». Но в конечном счете настолько всех достал, что западные кураторы сделали однозначную ставку на оппозицию и вроде как «пророссийского» Радева, который эту оппозицию символизировал.

    Кирил Петков и Асен Василев (фото: Valentina Petrova/AP/ТАСС)

    Кирил Петков и Асен Василев (фото: Valentina Petrova/AP/ТАСС)

    Триумфаторы парламентской гонки – Петков и Василев – тоже ориентируются на Запад, однако позиционируют себя как рационалистов и избавлены от той изощренной и провокативной русофобии, которая свойственна Борисову. Эту пару чествуют сейчас чуть ли не как победителей дракона, но стоит отметить, что дракон сам их породил.

    В последнем техническом правительстве Борисова эти двое отвечали за экономический блок и понравились населению тем, что предложили отложить идеологические и общеполитические разногласия ради того, чтобы вывести страну из того болота, куда ее завел Борисов.

    Теперь Петков, скорее всего, станет премьером, а Василев министром финансов, после чего страну может захлестнуть вал антикоррупционных процессов над окружением Борисова. Теми самыми людьми, которые пытались продавать свою лояльность Америке и изображали «бескомпромиссную борьбу с Россией» (по масштабам шпиономании Болгария могла соперничать разве что с Чехией и прибалтийскими республиками).

    В этом смысле тоже не нужно строить иллюзий – Петков и Василев полностью лояльны Западу или, по крайней мере, общеевропейским институтам. Странно ожидать другого от сорокалетних экономистов, которые закончили Гарвард и делали карьеру среди англосаксов.

    Однако ничто не говорит в пользу того, что они будут делать ставку на антироссийские выходки, пытаясь тем самым отвлечь население и кураторов от собственных «темных дел», а именно такой была тактика Борисова все эти годы.

    Теперь Болгария получила шанс стать – нет, не пророссийской, но и не антироссийской, а нормальной европейской страной, где власти мыслят рационально и пытается сотрудничать с влиятельными державами ради общей выгоды.

    Это значит, что не будет шпиономании, не будет посягательств на памятники Великой Отечественной войны, не будет безапелляционных заявлений, что Россия и только Россия виновата в большинстве болгарских проблем за последние 150 лет.

    Точнее, не должно быть – с умеренным президентом Радевым, с правительством технократов Петкова, с социалистами в правящей коалиции, которые считаются наследниками «той самой» компартии времен Тодора Живкова.

    Но на практике может быть что угодно. Славянская страна, вновь возникшая на карте Европы только благодаря России, дважды воевала против нее в мировых войнах. То есть – умеет удивлять. 

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