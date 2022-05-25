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25 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Венгрия готовится к распаду Украины

Виктора Орбана обвиняют в узурпации власти в Венгрии Tamas Kovacs/EPA/ТАСС
Венгрия – единственная страна ЕС, эффективно противостоящая новой волне антироссийских санкций – объявила чрезвычайное положение. Происходящее связано, разумеется, с Украиной. На венгерского премьера Виктора Орбана уже посыпались обвинения в попытке узурпации власти, но на самом деле мотивом введения режима ЧП стали еще более циничные причины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...

Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
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Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Венгрия готовится к распаду Украины

    Виктора Орбана обвиняют в узурпации власти в Венгрии
    		   25 мая 2022, 11:50
    Фото: Tamas Kovacs/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Венгрия – единственная страна ЕС, эффективно противостоящая новой волне антироссийских санкций – объявила чрезвычайное положение. Происходящее связано, разумеется, с Украиной. На венгерского премьера Виктора Орбана уже посыпались обвинения в попытке узурпации власти, но на самом деле мотивом введения режима ЧП стали еще более циничные причины.

    24 мая венгерский парламент принял 10-ю поправку в Конституцию, расширяющую основания для введения режима чрезвычайного положения. Если раньше оно в стране уже вводилось из-за миграционного кризиса в ЕС, а также во время разгула коронавируса, то теперь его можно вводить и в случае вооруженных конфликтов, войн или гуманитарных катастроф, происходящих в соседних с Венгрией странах, которые создают или могут создать угрозу для венгерского народа.

    Собственно, в тот же день премьер-министр Орбан воспользовался новой поправкой. По его словам, боевые действия на Украине создают «постоянную угрозу Венгрии», которая «ставит под удар нашу физическую безопасность, а также угрожает энергетической и финансовой безопасности нашей экономики, а также простых семей».  

    «Мы видим, что война (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение, – заявил глава венгерского правительства. – Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами».

    Законы и полномочия

    Введенный с 25 мая режим чрезвычайного положения позволяет Орбану принимать решения в обход парламента. Да, у него в законодательном органе конституционное большинство, однако там для принятия законопроекта все равно нужны процедуры. Сейчас же, в рамках закона о ЧП, Орбан получил возможность издавать указы, которые действуют на протяжении 15 дней – после чего парламент имеет право их либо продлить, либо не продлить.

    Учитывая, что у премьера две трети мест в парламенте, вариант непродления видится маловероятным. Более того, во время ЧП можно не проводить выборы, референдумы и иные народные голосования – то есть, проще говоря, крайне сложно будет снять главу государства легитимным путем.

    Конечно, на Орбана сразу же посыпались обвинения в злоупотреблении властью, ее узурпации, в нарушении прав и свобод. «Венгерский авторитарный лидер использует войну на Украине как оправдание для захвата большей власти», – пишет одно западное издание. Однако премьера это не волнует.

    «Нас не должны обескураживать возмущенные крики, обвинения в непригодности или отношение к нам как к нарушителям спокойствия… На самом деле было бы подозрительно, если бы ничего из вышеперечисленного не звучало бы. Учтите, пожалуйста, что любой, кто играет по правилам своих противников, обязательно проиграет», – говорит Орбан.

    Собственно, введение режима ЧП и есть та самая «игра не по правилам» Виктора Орбана – точнее, контригра. Ответ на внешние вызовы, угрожающие как безопасности самой Венгрии, так и его личной власти. «Очевидно, это ответ и на вал беженцев с Украины, и на топливные дела, и на давление со стороны ЕС и НАТО. И, возможно, на какие-то вещи, связанные с Закарпатьем... В нынешнем положении у него вряд ли есть иной выход», – пишет доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Риски и возможности

    Так, режим ЧП поможет премьер-министру удержать ситуацию под контролем во время накатывающего экономического кризиса. Рост инфляции, бюджетные проблемы, падение уровня жизни – все это неизбежно вызовет недовольство населения, а также активизацию внутриполитических противников премьера.

    Естественно, в этот рост недовольства будет активно инвестировать Брюссель – как через бюджетные инструменты (Венгрию будут пытаться лишить дотаций), так и через другие каналы. Еврокомиссия понимает, что Виктора Орбана нужно примерно наказать. Ведь Орбан, по сути, выхолостил шестой пакет санкций против России.

    Венгрия заявила, что не поддержит эмбарго против российской нефти, и попросила европейских партнеров во избежание скандалов даже не ставить этот пункт в повестку дня саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе. «Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнуло бы наши внутренние противоречия, а реалистичной возможности их разрешить не появилось бы», – заявил Виктор Орбан.

    Да, Еврокомиссия хочет выделить чуть ли не 300 млрд евро на процесс отказа от российских энергоресурсов. Но, во-первых, эти деньги берутся не с потолка, а из кармана европейских налогоплательщиков – в том числе и венгров. Во-вторых, более 90% средств этого пакета идет на развитие «зеленой энергетики» – то есть, проще говоря, на распил средств различными фондами и стартапами, которые будут создавать дорогую и ненадежную генерацию энергии. При этом на адаптацию зависимых от России стран – той же Венгрии – к новым условиям (модернизацию нефтяной и газовой инфраструктуры и т. п.) выделяется, по мнению Будапешта, ничтожно мало. Напомним, что Венгрия требовала только за согласие на отказ от российской нефти сумму от 15 до 18 млрд евро.

    По сути, Орбан загнал Брюссель в ловушку. Если дать Венгрии денег, то такие же требования выставят другие страны ЕС. Если не дать – то эмбарго не будет. Не исключено, что евробюрократы попытаются выйти из этой вилки через свержение Орбана – и премьер будет защищаться как раз через полномочия в рамках режима ЧП.

    Который, вероятно, надолго – ведь сам Орбан заявил, что нынешнее десятилетие для Европы станет «эрой опасности, беззащитности и войн». Неудивительно, что венгерские правозащитники жалуются на то, что режим чрезвычайного положения «станет новой нормальностью, которая будет угрожать базовым свободам каждого из нас, а управление страной посредством премьерских указов подорвет значимость парламента».

    «Теперь две трети мест в парламенте ему недостаточно. Новой нормальностью Виктора Орбана станет постоянный режим чрезвычайного положения, позволяющий ему ограничивать базовые права и свободы», – возмущается директор берлинского Института глобальной публичной политики Торстен Беннер. 

    В то же время режим ЧП может позволить венгерскому премьеру не только защитить страну и себя от угроз, но и не упустить историческую возможность.

    Дело в том, что ситуация на Украине явно идет вразнос. Катастрофическое экономическое положение, обвал на фронтах, массовая сдача в плен украинских резервистов, ожидаемое начало освобождения российскими войсками Одессы и Николаева – все это создает идеальный шторм, который может не только обрушить правительство Зеленского, но и привести к территориальной дезинтеграции Украины. Собственно, поляки уже находятся на низком старте – Варшава готовит юридическую базу, а также войска для оккупации территории Западной Украины.

    Уже звучат оценки, что в этой ситуации Виктор Орбан не просто может, а обязан будет постараться взять под контроль Закарпатье – исторически венгерскую территорию, до сих пор населенную этническими венграми. Для этого ему, собственно, и нужны специальные полномочия, позволяющие оперативно принимать решения. Ведь не исключено, что окно возможностей будет очень узкое. 
     
     
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