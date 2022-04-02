Венгров убеждают свергнуть «пророссийского пуделя» Европы

В воскресенье пройдут выборы в одной из стран ЕС, которая больше всего зависит от поставок российского газа – Венгрии. Лидера этого государства, Виктора Орбана, вот уже много лет обвиняют в «пророссийской» позиции. Какую политику Орбан проводит на самом деле, как ему до сих пор удается противостоять давлению всей Европы – и сможет ли он сохранить свой пост?

«НАТО расширяется на Восток, и Россию это все меньше и меньше устраивает. Русские выдвинули два требования: чтобы Украина объявила о своем нейтралитете и чтобы НАТО не принимала Украину. Этих гарантий безопасности русским не дали, поэтому они решили взять их силой оружия».

Столь циничное, прагматичное – но все-таки верное определение причин российской спецоперации на Украине принадлежит не китайскому или иранскому политику, а премьер-министру страны-члена НАТО. Виктору Орбану, возглавляющему Венгрию.

Чужого в изоляцию

Орбан – вполне прозападный политик. Он выступает за включение в ЕС балканских стран, поскольку «пространство между Грецией и Венгрией не должно быть геополитической пустошью за пределами Европейского Союза». Он не собирается ветировать в ЕС антироссийские санкции (по крайней мере, большую их часть), поскольку «единство ЕС сейчас важнее всего». Он лишь призывает Европу не сходить в этой санкционной политике с ума – в частности, не вводить эмбарго на российские энергоносители.

«Если мы введем санкции на импорт энергоносителей, а они перекроют трубопроводы, то в Венгрии не просто станет холоднее. По сути, вся страна окажется парализована, – говорит Виктор Орбан. – Речь идет не о том, чтобы вечером надеть свитер и немного уменьшить отопление или заплатить на несколько форинтов больше за газ, а о том факте, что если не будет источников энергии из России, то в Венгрии вообще не будет энергии». Кроме того, он не хочет втягивать Евросоюз и Венгрию в войну с РФ. Поэтому премьер запретил поставки оружия на Украину через свою территорию.

Однако автократичный западный мир не терпит полутонов. «Соблюдая баланс в своих отношениях с Путиным, другими государствами-членами ЕС и избирателями, Орбан попытался представить нейтралитет как отвечающий интересам Венгрии. Тем не менее, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сложнее будет Орбану оставаться в стороне от путинской войны»,

– пишет CNN.

В Брюсселе считают, что в украинском конфликте можно быть либо с ЕС/НАТО, либо с Россией. Венгерский премьер отказался от такого выбора, и в результате стал, по сути, самым ненавидимым европейским лидером. Причем как среди западноевропейских либералов, так и среди восточноевропейских консерваторов. Представители оппозиции уверяют, что Путин «владеет Орбаном», а британская Evening Standart называет премьер-министра «путинским пуделем». И, как отметил президент Польши Анджей Дуда, Венгрия «дорого заплатит за такую политику».

Собственно, уже платит – своей изоляцией, даже среди соседей. «За последнее десятилетие Виктор Орбан с большим усердием выстраивал польско-венгерский союз и структуру «Вышеградской группы» вокруг него. Он смог создать временную «внутреннюю крепость» внутри ЕС, но слабость его некритичной восточной политики теперь разрушила всю конструкцию, - говорит директор по исследованиям будапештского института IDEA Балаж Бочкеи. – Премьер-министр Венгрии, возможно, думал, что экономические интересы и соблазн господства в ЕС сблизят членов, однако российско-украинский конфликт разрушил этот потенциально успешный план».

На днях страны вышеградской группы из-за «пророссийской» позиции Орбана банально отказались ехать в Будапешт на министерскую конференцию. «Я очень сожалею о том, что дешевая российская нефть гораздо более важна для венгерских политиков, нежели украинская кровь», – заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

И так по всей Центральной Европе. «Чехия прямо работает на подрыв его власти. Со Словакией из-за проблем с местными венграми он в принципе не дружит. Словения действует синхронно с Чехией. Для Австрии он недемократичен. В общем, ему не позавидуешь в этом плане», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Самым неприятным моментом, конечно, стала позиция Польши. В свое время Будапешт и Варшава рука об руку защищали свое консервативное законодательство и ценности от «либеральных веяний» из Евросоюза, и ради этой борьбы поляки закрывали глаза на особые отношения Орбана и Путина. «Орбан сказал ПиС («Праву и Справедливости», правящей партии в Польше – прим. ВЗГЛЯД), что его отношения с Россией касаются только экономических вопросов. Что это прагматичные отношения, не несущие ни идеологического, ни политического контекста. Поляки, конечно, были не в восторге – но посчитали этот момент второстепенным на фоне их борьбы против ЕС», – говорит бывший депутат венгерского парламента Жужанна Селеньи. Однако сейчас, когда весь ЕС консолидируется на антироссийских началах, Варшава резко ужесточила риторику против Венгрии.

Впрочем, для Орбана эта изоляция если является проблемой, то не критичной – а также не долгосрочной. «Венгры привыкли чувствовать себя словно на острове. Поэтому изоляция неприятна, но не смертельна. Всё тут зависит от тем, которые будут крутиться в ЕС. Если там начнут обсуждать урезание финансирования бедных стран или новое распределение мигрантов, союзники у него среди соседей тут же найдутся», – поясняет Вадим Трухачев.

Народ решит

Именно поэтому в Европе сделали ставку не на внешнее, а на внутреннее давление. В ближайшее воскресенье, 3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и впервые за долгое время венгерская оппозиция – от левых либералов до праворадикального Йоббика – объединилась против премьера и его партии Фидес. Сейчас как оппозиция, так и Запад надеются на то, что венгерское население «одумается» и проголосует «правильно».

«Война России на Украине стала символом глобальной борьбы между автократией и демократией, и предстоящие выборы в Венгрии станут символом этой борьбы. Непонятно, станет ли для правого популиста Орбана его десятилетняя дружба с Путиным проблемой на избирательных участках», – пишет CNN.

«Одним из главных вопросов на предстоящих выборах будет степень понимания венграми того, в насколько глубокой изоляции оказался Виктор Орбан», – говорит бывший советник по национальной безопасности страны Давид Кораньи.

«Мы должны выбрать Европу, Запад, НАТО, демократию, верховенство закона, свободу СМИ – совершенно иной мир. Свободный мир», – отмечает Петер Марки-зай, мэр одного из городов страны, которого выбрали в качестве лидера оппозиционного альянса.

Некоторые страны уже якобы даже стали выстраивать отношения с новыми властями. В списке этих государств, по мнению Будапешта, находится и Украина. «Проходят консультации между венгерскими левыми и представителями украинского правительства», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его украинский визави Дмитрий Кулеба, конечно, отверг все обвинения, заявив, что «господин Сийярто готов придумать всяческие небылицы, разрушая долгосрочное сотрудничество между нами». Однако, зная специфику украинской дипломатии, господину Сийярто все-таки веры больше.

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Казалось бы, надежды господина Кулебы и европейских политиков сбываются. Опросы общественного мнения показывают, что Фидес опережает Объединенную оппозицию всего лишь на несколько процентных пунктов. Однако – к сожалению для противников Орбана – это практически обнуляет их шансы на победу.

«В Венгрии, как и у нас, смешанная система. 105 депутатов избирается по округам, и только 94 – по спискам. Орбан явно выигрывает село и малые города, и проигрывает Будапешт. Но на глубинку приходится больше округов. Отсюда и возможность получить две трети. Да, скорее всего, конституционное большинство он всё же потеряет, но это не смертельно. Все поправки в конституцию он давно внёс. А вот простое он должен сохранить, а значит снова сможет сформировать большинство в правительстве», – говорит Вадим Трухачев.

Почему оппозиция вряд ли прыгнет выше головы? Причин тому называют множество. Сами оппозиционеры жалуются на административный ресурс (уверяют, что правящая партия рекламируется на 20 тыс. билбордов по всей стране, а «Объединенная Венгрия» – лишь на 2 тысячах) и на контроль Орбана за 80% национальными СМИ.

Однако дело не только в этом. «Когда Марки-Зай стал лидером объединенной оппозиции, то мы надеялись, что его либерально-консервативные ценности понравятся избирателям Орбана. Но этого не произошло – во многом потому, что у него не было какого-то убедительного видения, выходящего за рамки критики Орбана. Так что эта компания строится не вокруг каких-то политических аспектов, а вокруг Орбана: вы либо с ним, либо против него», – говорит председатель Европейского общества Венгрии Иштван Хегедуш.

А тут – на ниве персонального образа – Орбан явно выигрывает у оппозиционного кандидата за счет своей харизмы, а также демонстративном упоре на защиту интересов Венгрии. «Каждый шаг, который делает Орбан в предвыборную кампанию, делается для его победы. Венгрия идет по направлению к масштабной рецессии, премьер-министр жаждет власти – и он не сделает ничего, что не сыграло бы в его пользу. Если ценой победы станет изоляция, даже от Польши – то Орбана это устроит», – говорит венгерский журналист Пал Даниэл Реньи.

Неудивительно, что, по некоторым данным, две трети избирателей симпатизируют ему куда больше, чем Петеру Марки-Заю. И в этой поддержке, кстати, есть и вклад Украины, которая, по словам Вадима Трухачева, «может разве что разве что добавить Орбану голосов своими безумными заявлениями и действиями».