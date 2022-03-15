Венгрию просят присоединить часть Украины

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

Полки в Литве и других странах Прибалтики пустеют Kristjan Teedema/REUTERS
В знак протеста против «российской агрессии» торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи российских и белорусских товаров. В итоге стремительно дорожает буквально всё – от топлива до продуктов питания. А единственное спасение прибалты в этот момент находят, как ни странно, на территории Белоруссии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Украинские беженцы останутся в Европе навсегда

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кто смог добраться до ЕС, тот там и останется. Для начала ЕС собирается дать беженцам право жить и работать на своей территории в течение трех лет, а уж потом временное, как водится, превратится в постоянное. Подробности...

Запад сформировал в России украинский консенсус

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тотальный накат – по-другому и не скажешь – США и Запада на Россию ударил по отечественной экономике и уровню жизни. Однако, с другой стороны, он серьезно оздоровил российское общество. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Что бы вы ни писали в социальных сетях, на Западе этого никто не читает. Не стоит рассчитывать на то, что западные политики или лидеры общественного мнения, увидев вашу ярость в интернете, изменят свою позицию. Подробности...
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Экономику немцев убьют назло русским

Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Венгрию просят присоединить часть Украины

    Карпатские русины считаются четвертым восточнославянским народом
    		   15 марта 2022, 19:30
    Фото: Алексей Фурман/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Проживающие на Украине венгры обратились к Будапешту с просьбой защитить их от украинского геноцида и начали готовить референдум о присоединении районов своего проживания к Венгрии. С просьбой о создании Карпатской Руси в западных районах Украины к Москве обратилась и организация закарпатских русинов. Насколько велика вероятность, что распад современной Украины охватит и ее запад?

    Глава международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением: «в контексте принуждения Украины к миру и федерализации земель» преобразовать западные регионы Украины в Карпатскую Русь. По словам Гецко, если Западная Украина сохранится в нынешнем своем статусе, то под вопросом окажется национальная безопасность России, передает РИА Новости слова лидера русинской общественной организации. Как отмечает «МК», русинские общественники не впервые обращаются к президенту России – в 2014 году тот же Гецко передавал просьбу о проведении миротворческой операции. 

    В понедельник портал Regnum сообщил о том, что в Береговском районе Закарпатья местные венгры начали подготовку к референдуму о присоединении районов своего компактного проживания к Венгрии. Издание цитирует выдержки из обращения закарпатских венгров к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В нем отмечается, что «власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области». «Просим вас, как гаранта безопасности, использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством», – говорится в обращении. Текст документа передал экс-депутат Европарламента от венгерской националистической партии «Йоббик» Бела Ковач.

    Венгерский политик также указал на то, что карпатские русины, живущие на Украине, не имеют даже статуса этнического меньшинства, в то время как венгерской русинской общине предоставлена национально-культурная автономия. В рамках нынешней Украины русины не могут рассчитывать даже на автономию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Во-первых, русинов уже мало, а во-вторых, на Украине они не считаются даже национальным меньшинством, они этническая группа наряду с лемками, гуцулами», – отметил собеседник.

    Поясним: русины – славянская народность (некоторыми учеными и политиками рассматривается как четвертый восточнославянский народ, наряду с русскими, украинцами и белорусами), чьи представители компактно живут в Закарпатской области и на прилегающих территориях Польши, Словакии и Венгрии. «Русинский наиболее близок к церковнославянскому языку», – отмечает экс-депутат Ковач.

    Численность русинов, по разным данным, колеблется от 50 тысяч до 1,5 млн человек, наиболее реалистичная оценка – около 600 тыс. До Первой мировой войны территория нынешней Закарпатской области – Подкарпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии (венгерской ее части), затем – Первой Чехословацкой республики, и в 1939–1944 годах – Венгрии. В XX веке имели место несколько эпизодов провозглашения автономии или государственности. В 1938 существовало самоуправление в рамках Чехословакии, в 1939 произошла попытка создать государство Карпатская Украина.

     

    После освобождения региона от фашистов в 1944 году и вплоть до официального включения в состав Украинской ССР в 1946 году русинскими землями руководила Народная рада Закарпатской Украины. В декабре 1991 года одновременно с референдумом об украинской независимости в Закарпатье проходил инициированный облсоветом плебисцит о предоставлении региону статуса автономного края в составе Украины. 78% населения высказались «за». Но Киев ожидаемо добро не дал. Инициативу проведения плебисцита о самоопределении объясняли многоэтничным характером края.

    Даже в новейшие времена с ростом украинского национализма, исключающего любое этническое многообразие, среди русинов было «немало людей, которые мечтали о самоуправлении», отметил политолог Владимир Корнилов. «Если такие идеи забрасываются, то для этого есть какие-то основания. В Закарпатье были активисты, которые выступали за большие национальные этнические права русинов, например, протоиерей УПЦ Московского патриархата Димитрий Сидор, которого таскали в СБУ за подобные идеи», – рассказал собеседник. Корнилов подчеркнул, что Украина постоянно преследовала русинов, лишая их права называться этносом. «Очень многие мероприятия закарпатских русин проходили в Венгрии, поскольку они признаны там как этнос», – добавил собеседник. 

    Вопрос о Закарпатье является приоритетным для Венгрии, которая при желании «могла бы разыграть и русинскую карту против Украины», если сочтет это выгодным для себя, полагает Скачко.

    Отметим, что закарпатские венгры – крупнейшая и наиболее этнически сплоченная венгерская община за рубежом, насчитывается до 150 тысяч человек в приграничной полосе украинского Закарпатья. По официальным украинским данным, этнические венгры составляют 12% населения Закарпатской области. При этом в приграничном Береговском районе и городе Берегово (по-венгерски – Берегсас) численность венгров превышает 75%, этот народ составляет четверть населения в Виноградове (Севлюш) и до 30% в Ужгородском (Унгварском) районе.

    Как указывала газета ВЗГЛЯД, благодаря спланированной политике Будапешта большая часть украинских венгров давно имеют венгерские паспорта – тем более что это помогает в транзитно-контрабандном бизнесе. «Отмечу, что партия премьера Орбана пользуется большой поддержкой по ту сторону границы, в общинах Закарпатья, и в Трансильвании», – рассказал профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени. При этом в правящей в Венгрии партии «Фидес» в последнее время более чем критично отзывались о политике Киева в отношении закарпатской общины. «Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем», – говорилось в обращении будапештских политиков по поводу преследования венгерских активистов со стороны СБУ в 2020 году.

    Отметим, что сразу после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР депутат Верховной рады Илья Кива предположил: Венгрия, Румыния и Польша могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. «Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», – цитировал Киву Ura.ru. Как напомнил профессор Кемени,

    «в Венгрии помнят, что по Трианонскому договору 1920 года наша страна лишилась двух третей территории, включая и Закарпатье».

    «Если допустить, что Украина разделится, и некоторые ее части, которые давно за это борются, обретут суверенитет, то встанет вопрос о многих границах, которые были установлены по итогам Второй мировой войны», – считает профессор Кемени. Но, подчеркнул он, ситуация сугубо гипотетическая, вопрос о пересмотре границ не стоит.

    Шансы русинов на получение автономии и тем более государственности невелики – самостоятельность Карпатской Руси возможна лишь в случае фрагментации Украины и вычленения различных национально-территориальных объединений, полагает Скачко. У венгров Закарпатья в этом смысле возможностей больше. «130-тысячная диаспора венгров на Украине практически вся паспортизирована Венгрией. Кроме того, у них есть государственные, политические и культурные связи с Венгрией. За последние годы развивалась приграничная торговля... Есть все основания для того, чтобы тот же Береговский район ушел в Венгрию. За 30 лет своего существования Украина, к сожалению, только теряла территории, а не приобретала. Теперь закономерным результатом может быть расчленение страны», – отметил собеседник. 


     
     
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