Венгрию просят присоединить часть Украины

Проживающие на Украине венгры обратились к Будапешту с просьбой защитить их от украинского геноцида и начали готовить референдум о присоединении районов своего проживания к Венгрии. С просьбой о создании Карпатской Руси в западных районах Украины к Москве обратилась и организация закарпатских русинов. Насколько велика вероятность, что распад современной Украины охватит и ее запад?

Глава международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением: «в контексте принуждения Украины к миру и федерализации земель» преобразовать западные регионы Украины в Карпатскую Русь. По словам Гецко, если Западная Украина сохранится в нынешнем своем статусе, то под вопросом окажется национальная безопасность России, передает РИА Новости слова лидера русинской общественной организации. Как отмечает «МК», русинские общественники не впервые обращаются к президенту России – в 2014 году тот же Гецко передавал просьбу о проведении миротворческой операции.

В понедельник портал Regnum сообщил о том, что в Береговском районе Закарпатья местные венгры начали подготовку к референдуму о присоединении районов своего компактного проживания к Венгрии. Издание цитирует выдержки из обращения закарпатских венгров к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В нем отмечается, что «власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области». «Просим вас, как гаранта безопасности, использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством», – говорится в обращении. Текст документа передал экс-депутат Европарламента от венгерской националистической партии «Йоббик» Бела Ковач.

Венгерский политик также указал на то, что карпатские русины, живущие на Украине, не имеют даже статуса этнического меньшинства, в то время как венгерской русинской общине предоставлена национально-культурная автономия. В рамках нынешней Украины русины не могут рассчитывать даже на автономию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Во-первых, русинов уже мало, а во-вторых, на Украине они не считаются даже национальным меньшинством, они этническая группа наряду с лемками, гуцулами», – отметил собеседник.

Поясним: русины – славянская народность (некоторыми учеными и политиками рассматривается как четвертый восточнославянский народ, наряду с русскими, украинцами и белорусами), чьи представители компактно живут в Закарпатской области и на прилегающих территориях Польши, Словакии и Венгрии. «Русинский наиболее близок к церковнославянскому языку», – отмечает экс-депутат Ковач.

Численность русинов, по разным данным, колеблется от 50 тысяч до 1,5 млн человек, наиболее реалистичная оценка – около 600 тыс. До Первой мировой войны территория нынешней Закарпатской области – Подкарпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии (венгерской ее части), затем – Первой Чехословацкой республики, и в 1939–1944 годах – Венгрии. В XX веке имели место несколько эпизодов провозглашения автономии или государственности. В 1938 существовало самоуправление в рамках Чехословакии, в 1939 произошла попытка создать государство Карпатская Украина.

После освобождения региона от фашистов в 1944 году и вплоть до официального включения в состав Украинской ССР в 1946 году русинскими землями руководила Народная рада Закарпатской Украины. В декабре 1991 года одновременно с референдумом об украинской независимости в Закарпатье проходил инициированный облсоветом плебисцит о предоставлении региону статуса автономного края в составе Украины. 78% населения высказались «за». Но Киев ожидаемо добро не дал. Инициативу проведения плебисцита о самоопределении объясняли многоэтничным характером края.

Даже в новейшие времена с ростом украинского национализма, исключающего любое этническое многообразие, среди русинов было «немало людей, которые мечтали о самоуправлении», отметил политолог Владимир Корнилов. «Если такие идеи забрасываются, то для этого есть какие-то основания. В Закарпатье были активисты, которые выступали за большие национальные этнические права русинов, например, протоиерей УПЦ Московского патриархата Димитрий Сидор, которого таскали в СБУ за подобные идеи», – рассказал собеседник. Корнилов подчеркнул, что Украина постоянно преследовала русинов, лишая их права называться этносом. «Очень многие мероприятия закарпатских русин проходили в Венгрии, поскольку они признаны там как этнос», – добавил собеседник.

Вопрос о Закарпатье является приоритетным для Венгрии, которая при желании «могла бы разыграть и русинскую карту против Украины», если сочтет это выгодным для себя, полагает Скачко.

Отметим, что закарпатские венгры – крупнейшая и наиболее этнически сплоченная венгерская община за рубежом, насчитывается до 150 тысяч человек в приграничной полосе украинского Закарпатья. По официальным украинским данным, этнические венгры составляют 12% населения Закарпатской области. При этом в приграничном Береговском районе и городе Берегово (по-венгерски – Берегсас) численность венгров превышает 75%, этот народ составляет четверть населения в Виноградове (Севлюш) и до 30% в Ужгородском (Унгварском) районе.

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Как указывала газета ВЗГЛЯД, благодаря спланированной политике Будапешта большая часть украинских венгров давно имеют венгерские паспорта – тем более что это помогает в транзитно-контрабандном бизнесе. «Отмечу, что партия премьера Орбана пользуется большой поддержкой по ту сторону границы, в общинах Закарпатья, и в Трансильвании», – рассказал профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени. При этом в правящей в Венгрии партии «Фидес» в последнее время более чем критично отзывались о политике Киева в отношении закарпатской общины. «Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем», – говорилось в обращении будапештских политиков по поводу преследования венгерских активистов со стороны СБУ в 2020 году.

Отметим, что сразу после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР депутат Верховной рады Илья Кива предположил: Венгрия, Румыния и Польша могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. «Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», – цитировал Киву Ura.ru. Как напомнил профессор Кемени,

«в Венгрии помнят, что по Трианонскому договору 1920 года наша страна лишилась двух третей территории, включая и Закарпатье».

«Если допустить, что Украина разделится, и некоторые ее части, которые давно за это борются, обретут суверенитет, то встанет вопрос о многих границах, которые были установлены по итогам Второй мировой войны», – считает профессор Кемени. Но, подчеркнул он, ситуация сугубо гипотетическая, вопрос о пересмотре границ не стоит.

Шансы русинов на получение автономии и тем более государственности невелики – самостоятельность Карпатской Руси возможна лишь в случае фрагментации Украины и вычленения различных национально-территориальных объединений, полагает Скачко. У венгров Закарпатья в этом смысле возможностей больше. «130-тысячная диаспора венгров на Украине практически вся паспортизирована Венгрией. Кроме того, у них есть государственные, политические и культурные связи с Венгрией. За последние годы развивалась приграничная торговля... Есть все основания для того, чтобы тот же Береговский район ушел в Венгрию. За 30 лет своего существования Украина, к сожалению, только теряла территории, а не приобретала. Теперь закономерным результатом может быть расчленение страны», – отметил собеседник.