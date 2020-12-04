Почему украинцы разлюбили венгров

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Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские курорты будут заполнены туристами даже зимой. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в очереди за 40 тыс. рублей. А совсем не горнолыжный Крым готовится принять на праздниках вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...

Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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    Почему украинцы разлюбили венгров

    Андрей Манчук
    политолог
    		4 декабря 2020, 13:00

    На днях украинцам представили нового руководителя Закарпатской областной государственной администрации – бизнесмена-виноторговца Анатолия Полоскова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично поприветствовал его в этом качестве на заседании украинского правительства, которое проходило в дистанционном формате из-за коронавируса. При этом за спиной свежеиспеченного губернатора находился флаг Соединенных Штатов Америки, который стоит в его кабинете рядом с государственным украинским флагом. Хотя побывавшее в составе различных держав Закарпатье никогда не являлось американским штатом.

    Этот комичный инцидент еще раз показал, до какой степени дошла сегодня внешняя зависимость Украины. Однако он не вызывал критической реакции со стороны Зеленского или Шмыгаля. Еще бы – ведь американская временная поверенная в делах Кристина Квин вызывает украинских министров к себе на ковер, не стесняясь раздавать им целевые указания через Twitter – хотя речь идет о критически важных вопросах вроде вакцинации от коронавируса и ограничений свободы слова. А над зданием украинских государственных органов давно развеваются флаги ЕС – несмотря на то, что Украина не имеет к ЕС никакого отношения и не принята в программу расширения Евросоюза.

    Тем не менее буквально на следующий день после позорного инцидента с флагом, в Закарпатье серьезно озаботились покушением на государственный суверенитет Украины. Правда, речь шла не о губернаторе Полоскове. Служба безопасности Украины провела обыск в офисе Василия (Ласло) Брензовича – бывшего депутата Верховной рады, совмещающего должности руководителя Партии венгров Украины, главы благотворительного фонда «Эган Эде» и председателя Общества венгерской культуры Закарпатья.

    Как стало известно, у него якобы обнаружили листовки с призывами создать венгерскую автономию – из-за чего политика подозревают в подрывной деятельности и госизмене. Кроме того, в СБУ занялись депутатами территориальной общины в расположенном под Ужгородом селе Сюртэ, которые исполняли во время присяги венгерский гимн. И теперь им тоже приходится отбиваться от обвинений в сепаратизме, которые грозят на Украине совсем не иллюзорными неприятностями. Собственно, они уже начались – как стало известно журналистам, украинское министерство юстиции планирует обратиться в суд, чтобы отменить регистрацию партии венгров за формальные нарушения требований украинского законодательства.

    Все это вызвало оперативную и жесткую реакцию со стороны венгерского руководства. Депутаты Европейского парламента от правящей партии «Венгерский гражданский союз» («Фидес») и Христианско-демократической народной партии опубликовали заявление с требованием прекратить политические преследования закарпатских венгров – не стесняясь при этом достаточно резких слов. «Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем», – заявляют в своем обращении топовые венгерские политики. 

    Фото: BERNADETT SZABO/Reuters

    А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на Украину своим коллегам из стран-членов НАТО – отметив, что такие действия неприемлемы для страны, которая стремится стать членом Североатлантического альянса.

    Это далеко не первый украинско-венгерский кризис, связанный с положением венгерской общины в Закарпатье. Община сложилась еще во времена империи Габсбургов, когда венгры представляли в этом крае привилегированное меньшинство, составляя около 30% от общего числа жителей Карпатской Руси – где всегда преобладало славянское население. Подписанный в 1920 году Трианонский договор передал этот край в состав новообразованной Чехословакии, что вызвало массовый исход местных венгров. В 1939 году Гитлер вернул Закарпатье своим сателлитам из Будапешта – несмотря на то, что местные украинские националисты надеялись на создание собственного марионеточного пронемецкого государства. А 1945 году этот регион вошел в состав Советского Союза – на правах одной из областей Украинской ССР.

    Согласно последней переписи населения Украины, которая прошла еще в далеком 2001 году, в стране насчитывалось 156 600 венгров – причем абсолютное большинство венгерского населения компактно проживало в Закарпатье, непосредственно на границе с Венгрией, составляя большинство в Береговском районе, половину населения Виноградовского района и заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. И неудивительно, что большая часть украинских венгров давно имеют венгерские паспорта – тем более, что это помогает в транзитно-контрабандном бизнесе, за счет которого выживает население этого деиндустриализованного региона.

    В течение последних лет они находятся под постоянным давлением со стороны украинских националистов, которые подозревают «мадьяр» в измене. Однако на самом деле закарпатские венгры никогда не демонстрировали радикально-сепаратистских поползновений – несмотря на то, что идея воссоздания Великой Венгрии действительно имеет популярность среди венгерских политиков, которые проводят в этом направлении определенную практическую работу. Посещая Закарпатье, я убедился, что местные венгры не хотят никакой войны и больше всего опасаются катастрофических потрясений, которыми всегда чреваты внутренние конфликты. Однако при этом они защищают свое право говорить на родном языке и публично демонстрировать свою национальную идентичность. А это постоянно дает повод для новых преследований – за вывешенный венгерский флаг или исполнение венгерского гимна.

    «Мне жалко венгров Закарпатья. Кто-то когда-то провел границу на двадцать километров восточнее – и вместо уютного ЕС ты попал в страну вечной зрады и перемоги. Я когда-то был в Берегово – они даже украинского языка там не знают. Что мы можем от них требовать? Зачем оно им это всё?» – пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

    А национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом – хотя, по счастью, до него пока еще далеко.

    В чем же причина нового обострения борьбы с полуфиктивным «венгерским сепаратизмом», которое грозит окончательно испортить Киеву отношения с Будапештом? Согласно одной из версий, представители партии Владимира Зеленского неуклюже шантажируют лидеров Партии венгров, чтобы обеспечить себе контроль над их фракцией в облсовете. А другие видят в этом интригу только что отправленного в отставку экс-губернатора Алексея Петрова, который возглавлял контрразведку при Порошенко. По слухам, он мог специально подстроить политический кризис между Украиной и Венгрией – действуя в интересах своего бывшего шефа.

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    Как бы там ни было, эта история действительно подпортит и без того не лучшую репутацию «слуг народа» – поскольку в Европе видят, что украинский президент с трудом контролирует ситуацию в своем государстве, где повсюду демонстративно реют чужие флаги.


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