Почему украинцы разлюбили венгров

На днях украинцам представили нового руководителя Закарпатской областной государственной администрации – бизнесмена-виноторговца Анатолия Полоскова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично поприветствовал его в этом качестве на заседании украинского правительства, которое проходило в дистанционном формате из-за коронавируса. При этом за спиной свежеиспеченного губернатора находился флаг Соединенных Штатов Америки, который стоит в его кабинете рядом с государственным украинским флагом. Хотя побывавшее в составе различных держав Закарпатье никогда не являлось американским штатом.

Этот комичный инцидент еще раз показал, до какой степени дошла сегодня внешняя зависимость Украины. Однако он не вызывал критической реакции со стороны Зеленского или Шмыгаля. Еще бы – ведь американская временная поверенная в делах Кристина Квин вызывает украинских министров к себе на ковер, не стесняясь раздавать им целевые указания через Twitter – хотя речь идет о критически важных вопросах вроде вакцинации от коронавируса и ограничений свободы слова. А над зданием украинских государственных органов давно развеваются флаги ЕС – несмотря на то, что Украина не имеет к ЕС никакого отношения и не принята в программу расширения Евросоюза.

Тем не менее буквально на следующий день после позорного инцидента с флагом, в Закарпатье серьезно озаботились покушением на государственный суверенитет Украины. Правда, речь шла не о губернаторе Полоскове. Служба безопасности Украины провела обыск в офисе Василия (Ласло) Брензовича – бывшего депутата Верховной рады, совмещающего должности руководителя Партии венгров Украины, главы благотворительного фонда «Эган Эде» и председателя Общества венгерской культуры Закарпатья.

Как стало известно, у него якобы обнаружили листовки с призывами создать венгерскую автономию – из-за чего политика подозревают в подрывной деятельности и госизмене. Кроме того, в СБУ занялись депутатами территориальной общины в расположенном под Ужгородом селе Сюртэ, которые исполняли во время присяги венгерский гимн. И теперь им тоже приходится отбиваться от обвинений в сепаратизме, которые грозят на Украине совсем не иллюзорными неприятностями. Собственно, они уже начались – как стало известно журналистам, украинское министерство юстиции планирует обратиться в суд, чтобы отменить регистрацию партии венгров за формальные нарушения требований украинского законодательства.

Все это вызвало оперативную и жесткую реакцию со стороны венгерского руководства. Депутаты Европейского парламента от правящей партии «Венгерский гражданский союз» («Фидес») и Христианско-демократической народной партии опубликовали заявление с требованием прекратить политические преследования закарпатских венгров – не стесняясь при этом достаточно резких слов. «Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем», – заявляют в своем обращении топовые венгерские политики.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на Украину своим коллегам из стран-членов НАТО – отметив, что такие действия неприемлемы для страны, которая стремится стать членом Североатлантического альянса.

Это далеко не первый украинско-венгерский кризис, связанный с положением венгерской общины в Закарпатье. Община сложилась еще во времена империи Габсбургов, когда венгры представляли в этом крае привилегированное меньшинство, составляя около 30% от общего числа жителей Карпатской Руси – где всегда преобладало славянское население. Подписанный в 1920 году Трианонский договор передал этот край в состав новообразованной Чехословакии, что вызвало массовый исход местных венгров. В 1939 году Гитлер вернул Закарпатье своим сателлитам из Будапешта – несмотря на то, что местные украинские националисты надеялись на создание собственного марионеточного пронемецкого государства. А 1945 году этот регион вошел в состав Советского Союза – на правах одной из областей Украинской ССР.

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Согласно последней переписи населения Украины, которая прошла еще в далеком 2001 году, в стране насчитывалось 156 600 венгров – причем абсолютное большинство венгерского населения компактно проживало в Закарпатье, непосредственно на границе с Венгрией, составляя большинство в Береговском районе, половину населения Виноградовского района и заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. И неудивительно, что большая часть украинских венгров давно имеют венгерские паспорта – тем более, что это помогает в транзитно-контрабандном бизнесе, за счет которого выживает население этого деиндустриализованного региона.

В течение последних лет они находятся под постоянным давлением со стороны украинских националистов, которые подозревают «мадьяр» в измене. Однако на самом деле закарпатские венгры никогда не демонстрировали радикально-сепаратистских поползновений – несмотря на то, что идея воссоздания Великой Венгрии действительно имеет популярность среди венгерских политиков, которые проводят в этом направлении определенную практическую работу. Посещая Закарпатье, я убедился, что местные венгры не хотят никакой войны и больше всего опасаются катастрофических потрясений, которыми всегда чреваты внутренние конфликты. Однако при этом они защищают свое право говорить на родном языке и публично демонстрировать свою национальную идентичность. А это постоянно дает повод для новых преследований – за вывешенный венгерский флаг или исполнение венгерского гимна.

«Мне жалко венгров Закарпатья. Кто-то когда-то провел границу на двадцать километров восточнее – и вместо уютного ЕС ты попал в страну вечной зрады и перемоги. Я когда-то был в Берегово – они даже украинского языка там не знают. Что мы можем от них требовать? Зачем оно им это всё?» – пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

А национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом – хотя, по счастью, до него пока еще далеко.

В чем же причина нового обострения борьбы с полуфиктивным «венгерским сепаратизмом», которое грозит окончательно испортить Киеву отношения с Будапештом? Согласно одной из версий, представители партии Владимира Зеленского неуклюже шантажируют лидеров Партии венгров, чтобы обеспечить себе контроль над их фракцией в облсовете. А другие видят в этом интригу только что отправленного в отставку экс-губернатора Алексея Петрова, который возглавлял контрразведку при Порошенко. По слухам, он мог специально подстроить политический кризис между Украиной и Венгрией – действуя в интересах своего бывшего шефа.

Как бы там ни было, эта история действительно подпортит и без того не лучшую репутацию «слуг народа» – поскольку в Европе видят, что украинский президент с трудом контролирует ситуацию в своем государстве, где повсюду демонстративно реют чужие флаги.