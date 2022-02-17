Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
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Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
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Прибалтика дарит России белорусские деньги

Транзит белорусских нефтепродуктов теперь запрещен и через Эстонию Reuters
Эстония стала еще одной страной, которая подключилась к блокаде транзита белорусских товаров. На этот раз речь идет о нефтепродуктах, причем таких, которые вовсе не запрещены общеевропейскими санкциями. Почему Таллин принял такое решение, какие убытки ему за это грозят и какие прибыли, в свою очередь, заработает в результате Россия? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Алина Паш оказалась рецидивистской – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подробности...

Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...
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Лукашенко обидел Армению

Бразильский «тролль» в России

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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

    Андрей Манчук
    политолог
    		17 февраля 2022, 16:55

    В Киеве вспыхнул скандал, который грозит повторением истории 2019 года – когда Страна Достоинства не принимала участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который состоялся тогда в Израиле.

    Напомню, тогда от Украины должна была выступать Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv. Певица уверенно победила в финале национального отбора, но бдительные националисты узнали, что она активно гастролировала в России. В результате Анне не дали спеть в Тель-Авиве, а остальные участники отбора тоже отказались после этого представлять Украину на Евровидении.

    Сейчас все получилось еще комичнее. Конкурсный отбор выиграла закарпатская певица Алина Паш, представившая композицию «Тени забытых предков» в стиле героической национальной архаики – про этнический код, казаков, атаманов, древние племена, Даждьбога и Перуна. Казалось бы, такая песня встретит одобрение даже у батальона «Азов». Да и сама Алина имела положительную репутацию украинской патриотки, и даже выступала перед президентом Зеленским на праздновании дня независимости Украины.

    Паш уже представляла себя на сцене в Турине – хотя, говоря по правде, композиция с забытыми предками вряд ли запомнилась бы слушателям «Евровидения». Однако в ее биографии обнаружились «шокирующие» факты. Как оказалось, закарпатская певица посещала в 2015 году Крым, и была внесена в базу данных нацистского «Миротворца». Организаторы отбора не обратили на это внимания – вероятно, потому, что на «Миротворце» уже присутствует едва ли не половина жителей Украины.

    Однако Алина оказалась рецидивистской – потому что в 2017 году она побывала в Москве, и неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади, на фоне собора Василия Блаженного и Кремля. Наконец, у нее в «Инстаграме» отыскали еще один подозрительный снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подобные проступки не соответствуют высокому моральному облику украинского поп-исполнителя, и Алину Паш сразу принялись азартно травить – до такой степени, что она пожаловалась на угрозы своей семье.

    Фото: Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine/YouTube

    Певица подвергала себя самокритике – как это всегда делают в атмосфере политической истерии. Она оправдывалась перед диванными патриотами – заверяла их в своей любви к Украине, рассказывала о ненависти к агрессорам, и каялась за то, что когда-то съездила в Крым на свадьбу. Но это не помогло, и 16 марта Паш официально отказалась поехать на Евровидение – не дожидаясь, пока ее снимут с конкурса решением сверху.

    Однако скандал только разгорается. Второе место в национальном отборе заняла группа Kalush Orchestra, представляющая Ивано-Франковскую область, расположенную с другой стороны Карпат. Причем, калушане тоже предложили публике песню с элементами этно-фолка – потому что это самый надежный способ победить на конкурсе в передовой европейской стране, которой позиционирует себя современная Украина. Согласно правилам, они должны заменить в Италии проштрафившуюся Алину. Но тут оказалось, что солист Kalush Orchestra Тимофей Музычук тоже фотографировался на Красной площади. Вероятно, потому, что это нормальное желание любого посещающего Москву туриста. Так что теперь он тоже может стать мишенью для патриотической травли.

    По идее, на «Евровидение» может отправиться певец Wellboy, который был на отборе третьим. Однако его продюсирует Юрий Бардаш из бывшей группы «Грибы», заслужившей популярность у многомиллионной аудитории. А этот бывший алчевский токарь пользуется особой ненавистью национально сознательной публики – как закоренелый пролетарский «совок», который осмеливается выступать за свободу слова и мир в родном Донбассе.

    Эта истерия очень характерна для постмайданной Украины – куда ни ткнешь пальцем, обязательно попадешь во врага народа. Чтобы решить эту проблему, надо поручить отбор на «Евровидение» и прочие подобные мероприятия специальной идеологической комиссии, которая должна заранее изучать биографии музыкантов – выяснять их политическую благонадежность и расовое происхождение, просматривать личные фотографии на предмет компрометирующих снимков, интересоваться родственниками – не служил ли кто из них в КГБ, не состоял ли в КПСС, и не проживает ли на вражеской территории.

    Конечно, это шутка – но совсем не смешная. Ведь логика развития тоталитарного общества, которой следует сейчас Украина, ведет к тому, что ее жителям придется столкнуться с новыми проявлениями шовинистического безумия, нетерпимости, несвободы. Причем это касается не только поп-культуры, а практически всего, включая формально аполитичный спорт.

    Лыжник Александр Абраменко, который выиграл серебряную медаль Пекинской олимпиады – единственную в текущем командном зачете Украины – уже успел стать жертвой нападок. В сети нашли фото, где он дружески обнимается с российским спортсменом. Несмотря на то, что украинские спортивные чиновники запретили своим подопечным находиться рядом с представителями вражеской делегации. Так что, если снимок свежий, Александру явно не поздоровится. А Украина нездорова давно.

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