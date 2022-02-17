Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

В Киеве вспыхнул скандал, который грозит повторением истории 2019 года – когда Страна Достоинства не принимала участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который состоялся тогда в Израиле.

Напомню, тогда от Украины должна была выступать Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv. Певица уверенно победила в финале национального отбора, но бдительные националисты узнали, что она активно гастролировала в России. В результате Анне не дали спеть в Тель-Авиве, а остальные участники отбора тоже отказались после этого представлять Украину на Евровидении.

Сейчас все получилось еще комичнее. Конкурсный отбор выиграла закарпатская певица Алина Паш, представившая композицию «Тени забытых предков» в стиле героической национальной архаики – про этнический код, казаков, атаманов, древние племена, Даждьбога и Перуна. Казалось бы, такая песня встретит одобрение даже у батальона «Азов». Да и сама Алина имела положительную репутацию украинской патриотки, и даже выступала перед президентом Зеленским на праздновании дня независимости Украины.

Паш уже представляла себя на сцене в Турине – хотя, говоря по правде, композиция с забытыми предками вряд ли запомнилась бы слушателям «Евровидения». Однако в ее биографии обнаружились «шокирующие» факты. Как оказалось, закарпатская певица посещала в 2015 году Крым, и была внесена в базу данных нацистского «Миротворца». Организаторы отбора не обратили на это внимания – вероятно, потому, что на «Миротворце» уже присутствует едва ли не половина жителей Украины.

Однако Алина оказалась рецидивистской – потому что в 2017 году она побывала в Москве, и неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади, на фоне собора Василия Блаженного и Кремля. Наконец, у нее в «Инстаграме» отыскали еще один подозрительный снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подобные проступки не соответствуют высокому моральному облику украинского поп-исполнителя, и Алину Паш сразу принялись азартно травить – до такой степени, что она пожаловалась на угрозы своей семье.

Певица подвергала себя самокритике – как это всегда делают в атмосфере политической истерии. Она оправдывалась перед диванными патриотами – заверяла их в своей любви к Украине, рассказывала о ненависти к агрессорам, и каялась за то, что когда-то съездила в Крым на свадьбу. Но это не помогло, и 16 марта Паш официально отказалась поехать на Евровидение – не дожидаясь, пока ее снимут с конкурса решением сверху.

Однако скандал только разгорается. Второе место в национальном отборе заняла группа Kalush Orchestra, представляющая Ивано-Франковскую область, расположенную с другой стороны Карпат. Причем, калушане тоже предложили публике песню с элементами этно-фолка – потому что это самый надежный способ победить на конкурсе в передовой европейской стране, которой позиционирует себя современная Украина. Согласно правилам, они должны заменить в Италии проштрафившуюся Алину. Но тут оказалось, что солист Kalush Orchestra Тимофей Музычук тоже фотографировался на Красной площади. Вероятно, потому, что это нормальное желание любого посещающего Москву туриста. Так что теперь он тоже может стать мишенью для патриотической травли.

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По идее, на «Евровидение» может отправиться певец Wellboy, который был на отборе третьим. Однако его продюсирует Юрий Бардаш из бывшей группы «Грибы», заслужившей популярность у многомиллионной аудитории. А этот бывший алчевский токарь пользуется особой ненавистью национально сознательной публики – как закоренелый пролетарский «совок», который осмеливается выступать за свободу слова и мир в родном Донбассе.

Эта истерия очень характерна для постмайданной Украины – куда ни ткнешь пальцем, обязательно попадешь во врага народа. Чтобы решить эту проблему, надо поручить отбор на «Евровидение» и прочие подобные мероприятия специальной идеологической комиссии, которая должна заранее изучать биографии музыкантов – выяснять их политическую благонадежность и расовое происхождение, просматривать личные фотографии на предмет компрометирующих снимков, интересоваться родственниками – не служил ли кто из них в КГБ, не состоял ли в КПСС, и не проживает ли на вражеской территории.

Конечно, это шутка – но совсем не смешная. Ведь логика развития тоталитарного общества, которой следует сейчас Украина, ведет к тому, что ее жителям придется столкнуться с новыми проявлениями шовинистического безумия, нетерпимости, несвободы. Причем это касается не только поп-культуры, а практически всего, включая формально аполитичный спорт.

Лыжник Александр Абраменко, который выиграл серебряную медаль Пекинской олимпиады – единственную в текущем командном зачете Украины – уже успел стать жертвой нападок. В сети нашли фото, где он дружески обнимается с российским спортсменом. Несмотря на то, что украинские спортивные чиновники запретили своим подопечным находиться рядом с представителями вражеской делегации. Так что, если снимок свежий, Александру явно не поздоровится. А Украина нездорова давно.