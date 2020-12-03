Будапешт попросил ОБСЕ расследовать обыски у венгров в Закарпатье

Венгрия просит ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании совета глав МИД ОБСЕ.

«В понедельник секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, и дома ее председателя были подвергнуты обыску. Спецназ вошел в университет (...). Мы считаем, что это скандал. Подобные меры неприемлемы в XXI веке. Агрессивные обыски в домах представителей нацменьшинств не вписываются в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ. Я обратился к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать Специальную мониторинговую миссию и направить миссию по составлению фактов в Закарпатье», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.

Депутаты Европарламента от венгерской Христианско-демократической народной партии и партии «Фидес» заявили, что власти Украины своими действиями создали в Закарпатье «ситуацию гражданской войны».

Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто заявил, что претензии к украинским венграм являются спекуляцией и манипуляцией, венгерская община на Украине испытывает давление со стороны Службы безопасности (СБУ).