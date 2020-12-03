Венгерский посол обвинил Киев в спекуляциях

Претензии к украинским венграм являются спекуляцией и манипуляцией, венгерская община на Украине испытывает давление со стороны Службы безопасности (СБУ), заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.

«Мысль [в украинской среде] о том, что венгры «не совсем лояльны» или хотят чего-то большего, нежели у них было до 2017 года, – это спекуляция. Как и то, что Будапешт «мечтает о Большой Венгрии». <...> Атмосфера того, что «Закарпатье – это следующий Крым» или «западноукраинский Донбасс» создается специально. Мол, если СБУ и другие спецслужбы не будут воевать против этого, то...?» – заявил посол в интервью украинскому изданию «Вести».

Ийдярто отметил, что правоохранительные органы Украины намеренно в течение длительного времени уделяют венграм особое внимание.

«Уже почти два года мы отмечаем постоянный интерес СБУ к венгерскому сообществу. У нас было достаточно отзывов со стороны населения: это и постоянные расспросы, и поиск информации представителями СБУ, которые принимают участие в мероприятиях сообщества», – отметил Ийдярто.

Также, по его словам, в течение продолжительного времени длится расследование уголовного дела, в ходе которого СБУ хотела установить взаимосвязь между поддержкой Закарпатья со стороны Венгрии и нацбезопасностью Украины. Выяснилось, что под гуманитарной помощью якобы есть определенная скрытая повестка, добавил посол.

Кроме того, Ийдярто напомнил, что сотрудники СБУ провели обыски в благотворительной и партийной организациях украинских венгров в Закарпатье.

По мнению дипломата, ситуация вокруг венгерской общины – это давление, причиной которого является потеря толерантности на Украине. В частности, давлением он назвал скандал вокруг исполнения венгерского гимна наряду с украинским в ходе принятия присяги местными депутатами в Закарпатье.

Посол считает, что изначальной причиной обострения двусторонних отношений было принятие Украиной закона «Об образовании» в 2017 году. «Практически впервые за 100 лет в Закарпатье не будет ни единой венгерской школы. <...> Увы, нет надежды на то, что ситуация изменится», – отметил Ийдярто.

Ранее депутаты Европарламента от венгерской Христианско-демократической народной партии и партии «Фидес» заявили, что власти Украины своими действиями создали в Закарпатье «ситуацию гражданской войны».

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.