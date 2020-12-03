Венгрия назвала ситуацию в украинском Закарпатье гражданской войной

Депутаты Европарламента от венгерской Христианско-демократической народной партии и партии «Фидес» заявили, что власти Украины своими действиями создали в Закарпатье «ситуацию гражданской войны».

Так политики отреагировали на серию обысков, проведенную сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в регионе, передает РИА «Новости».

«В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», – говорится в совместном заявлении депутатов.

Политики добавили, что власти Украины годами попирают права национальных меньшинств. Депутаты призвали Европейский парламент внести вопрос о беспрецедентных нарушениях в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двухсторонних отношениях.