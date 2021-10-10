«Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

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Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
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Прибалтика пожинает плоды антироссийской политики

Цены в Латвии растут не только на электричество, но и на продукты питания Toms Kalnins/EPA/ТАСС
Жители целого ряда стран ЕС стоят перед угрозой крупнейшего коммунального кризиса. Те, кто еще недавно кричал о «засилье "Газпрома"», боролся с «Северным потоком-2» и требовал добиться «энергетической независимости от России» - сейчас в первых рядах пострадавших от повышения цен на газ, электроэнергию и даже продукты питания. Между тем главную прибыль от этого получает отнюдь не Россия. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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«Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы. Подробности...

Очень интересно следить, как меняется страна

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Подробности...
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Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Байден идет ко дну

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

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    Андрей Манчук

    «Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

    Андрей Манчук
    политолог
    		10 октября 2021, 12:04

    В Киеве произошел парламентский переворот. Команда Зеленского сместила с поста спикера Верховной рады своего бывшего соратника Дмитрия Разумкова, который возглавлял в прошлом партию «Слуга народа», активно способствуя ее политическому триумфу.

    Бывшие однопартийцы буквально вышвырнули своего лидера с должности, опираясь на поддержку олигархических депутатских групп «Довіра» и «За майбутнє», а также на содействие Юлии Тимошенко. Причем это было сделано с грубыми нарушениями регламента и в большой спешке – специально к дню рождения впавшего в опалу политика. Потому что такие мелкие пакости являются для большой украинской политики самым обычным делом.

    Но устранение Разумкова – это нечто больше, чем ссора двух соратников и личная месть обиженного Зеленского. Данное событие является знаковой вехой украинской политики, знаменуя собой утверждение нового авторитарного режима, который назвали бы в советское время бонапартистским.

    Президент Украины сосредоточил в своих руках все властные рычаги, сворачивая все то, что осталось после Евромайдана от украинской демократии. С начала года он подчинил себе Верховный суд, а затем внедрил в стране практику бессудных расправ через санкции Совета нацбезопасности – чтобы заблокировать оппозиционные медиа и развернуть преследования оппозиционных политиков. Наконец он избавился от потенциального конкурента в лице могущественного министра внутренних дел Арсена Авакова, которого сослали дегустировать вина в своем итальянском поместье. А его подопечные из числа ультраправых погромщиков находятся теперь под наблюдением Банковой.

    Оставалось вернуть себе полное господство в парламенте – потому что бывший «слуга» Разумков отказывался поддерживать систематические нарушения конституции, не голосовал за санкции СНБО и вообще шагал не в ногу с остальной «зеленой» командой. В итоге Зеленский начал смотреть на него как на потенциального конкурента в борьбе за власть. Что и предопределило демонстративную отставку недостаточно лояльного спикера.

    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Как ожидается, вслед за этим последует отставка ключевых региональных политиков – киевского мэра Виталия Кличко и одесского городского головы Геннадия Труханова. Процесс уже запущен, и уже в ближайшее время их место должны занять преданные люди украинского президента.

    «Патриотическая оппозиция» в лице отставного гетмана Петра Порошенко не представляет для Зеленского особой угрозы – в силу огромного антирейтинга бывшего украинского лидера, над которым висят многочисленные уголовные дела. То же касается заметно ослабевшей Юлии Тимошенко. А украинские олигархи первыми засвидетельствовали верность «слуге народа» – чтобы не попасть под действие внесудебных санкций. И это наверняка поправило дела ближайшего окружения президента.

    Близок миг, когда Зеленский сможет сказать сакраментальную фразу «L'État c'est moi», приписываемую Королю-Солнцу. Однако проблема в том, что причиной резкого усиления президента является его слабость, которая постоянно угрожает безграничному господству Зеленского – буквально подталкивая его к попыткам приватизировать государство.

    В стране углубляется тяжелый системный кризис, впереди пугающая газовым коллапсом зима, совокупный госдолг достиг девяноста миллиардов долларов, а политические рейтинги правящей политсилы падают еще быстрее, чем растут цены и тарифы. Оголтелый популизм главы государства давно не веселит разочаровавшихся избирателей. Привычные лозунги сплотиться ради борьбы с агрессором во многом утратили свой прежний мобилизующий потенциал – хотя украинские чиновники привыкли списывать все беды страны на войну. Нельзя полагаться даже на Запад, потому что его спецслужбы обнародовали компромат об офшорных счетах Зеленского, и вполне могут сменить его на кого-то из выстроившихся в очереди дублеров.

    Все это подталкивает «слуг» к авторитаризму – чтобы удержать власть, им приходится зачищать оппозицию, блокировать оппозиционные СМИ, обнулять права профсоюзов и сбрасывать с политической доски любые фигуры, вокруг которых может консолидироваться народное недовольство. Сейчас они видят такую угрозу в Дмитрии Разумкове, которого уже хотят лишить полномочий депутата, примеряя к нему ярлык агента Москвы. Хотя в позициях бывшего спикера никогда не наблюдалось ничего пророссийского, и он всегда был совершенно лояльным Брюсселю и Вашингтону.

    Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы, обеспечивая поддержку со стороны влиятельных социальных групп. В то время как президент все еще пытается лавировать между их полярными интересами, используя для этого привычные инструменты популистской риторики.

    Набрав себе огромные полномочия, легко сломаться под ними в ситуации будущих потрясений. И тогда против оступившегося царька сразу же восстанут склонившиеся перед ним сегодня элиты – потому что они не простят ему любую значительную ошибку. Не говоря уже про благодарный украинский народ, который готов представить «слугам» собственный счет.

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