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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Антироссийские санкции убивают украинские книги

Украинская книга теряет читателя РИА Новости
На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс? Подробности...
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Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
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    Зеленский получил шанс пойти путем Сталина

    Когда-то Шефир писал для Зеленского шутки, теперь управляет его финансовыми потоками    22 сентября 2021, 23:10
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На одного из ключевых людей в команде президента Украины совершено покушение: автомобиль его первого советника, правой руки и близкого друга Сергея Шефира расстрелян неизвестными. В Киеве намекают на «российский след», но вряд ли ограничатся шпиономанией. Дело Шефира, как и дело об убийстве Кирова во времена Сталина, дает Зеленскому возможность уничтожить своих врагов, что называется, оптом.

    В декабре 1934 года в Ленинграде выстрелом в затылок был убит Сергей Киров - член Политбюро, первый секретарь Ленинградского обкома и, как считается, близкий друг Иосифа Сталина - один из немногих, кого вождь называл по имени.

    Убийца был одиночкой: отставной партийный работник Леонид Николаев имел завышенную самооценку и мстил Кирову за потерю работы. Теперь об этом известно точно - в 2009-м дневники Николаева были рассекречены.

    Для руководства НКВД эти записи секретом не были никогда, но Сталин недвусмысленно приказал искать заговор внутри партии - среди троцкистов и зиновьевцев. Другими словами, убийство Кирова было использовано вождем как очередной повод для репрессий, а на его «правильном» расследовании возвысился будущий глава НКВД (а потом - и очередной «враг народа») Николай Ежов.

    В сентябре 2021 года под Киевом был обстрелян автомобиль Сергея Шефира - первого советника и старого товарища президента Владимира Зеленского. В машину попало более десяти пуль венгерского производства, водитель ранен, но сам Шефир не пострадал.

    Зеленский, физически находясь в Нью-Йорке, записал в связи с этим видеообращение, пообещав безотлагательно вернуться в Киев сразу после выступления на Генассамблее ООН и дать преступникам «сильный ответ». Шефира он при этом назвал близким другом.

    Следствие рассматривает три версии покушения: «давление на высшее руководство государства», «дестабилизации политической ситуации» и «участие иностранных спецслужб». Все три являются по сути политическими - или могут стать таковыми, когда следствию подскажут «правильное направление», как в случае с «делом Кирова».

    Кстати, версию с иностранными шпионами Ежов якобы тоже рассматривал - и потом она пригодилась для других дел в эпоху «большого террора». А были еще и «народные версии» - как тогда, так и сейчас. Например, поговаривали, что жена Николаева стала любовницей Кирова, отсюда и месть. А в случае с Шефиром популярный блогер Анатолий Шарий призывает присмотреться к главе Офиса Зеленского Андрею Ермаку, объясняя это тем, что президент и его первый советник больше не друзья - между ними кошка пробежала. 

    Сам Шефир, впрочем, категорично это опровергает и демонстрирует готовность принять политически правильную версию покушения на себя. 

    Если, конечно, таковое покушение вообще было: украинские спецслужбы известны своим умением организовывать «подставы» подобного рода. Самая известная из них - так называемое «дело Бабченко». 

    Но было или не было - для истории подчас не так уж и важно. Главное - это последствия. Представляется, что Зеленский будет использовать покушение на Шефира так же, как Сталин использовал дело Кирова - для уничтожения потенциальных конкурентов. Трогательное видео из Нью-Йорка намекает нам именно на это.

    В общем и целом на Украине немало людей, которые могли бы желать Шефиру смерти и давить на Зеленского через его устранение. Эти двое криворожан действительно близки. В свое время Шефир писал для Зеленского комедийные сценарии, продюсировал фильмы с ним в главной роли и исполнял функции директора в «Студии Квартал-95».

    Теперь, как считается, в сферу его ответственности входит управление финансовыми потоками вокруг президента. Его называют «бухгалтером Зеленского».

    Самая очевидная, но самая скучная и малополезная для президента версия покушения - криминальная. Одним из приоритетных направлений работы бывшего актера стала зачистка криминального мира Украины: против более семи сотен его предполагаемых представителей «ручная овчарка» Зеленского - Совет по национальные безопасности и обороны ввел персональные санкции.

    В основном это, кстати, грузины и россияне. После принятия сначала в Грузии, а 15 лет спустя и в России специальных «антимафиозных» законов, по которым участие в ОПГ само по себе становилось преступлением, криминальные авторитеты потянулись на Украину. Теперь, если украинские СМИ и правоохранители не врут, гонимые «воры в законе» угрожают Зеленскому физическим устранением. Поскольку дотянуться до президента сложно, могли начать с его консильери.

    Из этого можно выжать что-то в смысле пиара для национального лидера, отважно борющегося с криминалом. Но Зеленский предпочел бы, чтобы дело повернули в сторону заговора олигархов. Такая идея его точно посещала, так как на его героя - президента Голобородько - во втором сезоне сериала «Слуга народа» тоже покушались олигархи. Правда, это оказалось инсценировкой, но инсценировки пока нельзя исключать и в случае с Шефиром - политика на Украине нередко повторяет комедии в буквальном смысле.

    Еще более важной, чем «антимафиозная», для Зеленского оказалась война «антиолигархическая». Таковой ультимативно требует Вашингтон - один из главных источников политической легитимности для президента Украины. Кроме того, необходимо лишить финансирования всех потенциальных конкурентов в борьбе за переизбрание президентом в 2024 году, для чего в первом чтении уже принят законопроект, позволяющий определять олигархов как отдельную от прочих бизнесменов форму жизни и запрещать им финансирование политических партий.

    Сложно спорить с тем, что олигархия для Украины - отнюдь не благо, но самого Зеленского прежде всего волнует та угроза, которую альтернативные центры финансовой силы несут его личной диктатуре. В этом смысле и воры в законе, и олигархи, и оппозиционные политики для него враги. И ко всем к ним применяют меры, с точки зрения украинской конституции крайне сомнительные.

    Покушение на Шефира в этом смысле - кладезь возможностей. В крайнем случае украинцы припишут его российским спецслужбам и потребуют от Запада новых санкций в отношении России (то есть его дело может стать аналогом «дела Литвиненко», с которого как раз недавно стряхнули пыль).  

    Но более вероятным представляется, что его раскрутят на всю катушку, указав виновных в той среде, которая будет представлять для Зеленского и его стиля правления наибольшую угрозу. Идеальный кандидат - «криминальные группировки, действующие по заказу олигархов, имеющих контакты с Кремлем».

    В рамках фейкового расследования убийства Кирова были репрессированы - расстреляны или посажены - порядка 25 тысяч человек. Сравнивать диктатуру Сталина с диктатурой Зеленского, конечно, смешно. Но бывший комедийный актер, заняв кресло президента, проявил такую прыть, что шутки быстро закончились. Так что любое дело, подобное делу Шефира, правильнее рассматривать как предлог для новых мер, превращающих Украину в авторитарное государство.


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