Диктатура Зеленского споткнулась о суд

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16 июля, пятница  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Мамонов был божьим посланником с важной миссией

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Владимир Можегов, публицист
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Диктатура Зеленского споткнулась о суд

    Противостояние Александра Тупицкого и Владимира Зеленского перешло в новую фазу    16 июля 2021, 17:30
    Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press,
    facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine
    Текст: Станислав Борзяков

    Верховный суд Украины признал незаконным указ президента об отстранении председателя другого суда - Конституционного. По сути, речь идет о том, что успешные попытки Владимира Зеленского выстроить в стране режим личной диктатуры впервые встретили серьезное сопротивление. Кто победит в этой схватке, которую в США воспринимают как одну из решающих в борьбе за Украину?

    Специалисты по истории судопроизводства из развитых стран обычно говорят одно и то же в ответ на прямой вопрос – что нужно сделать, чтобы получить эффективную и справедливую судебную систему. Этот ответ таков: обеспечить судам неприкосновенность – и потерпеть пару десятков лет или даже дольше.

    Имеется в виду то, что функционирование судопроизводства в интересах общества возможно только в случае, если оно независимо от других ветвей власти. Когда приходится создавать новую судебную систему на обломках старой, она всегда получается «с гнильцой», но вмешательство даже с благими намерениями убьет принцип независимости. Система должна устояться, стать самоуправляемой, пройти через самоочищение – и только тогда суд станет таким, как в условиях задачи.

    На Украине с ее олигархической доминантой и бесконечной тягой к реформам этот процесс затянулся, а на результат без слез не взглянешь, но это можно сказать практически про все ее государственные институты, уж такая страна. Тем не менее, худо-бедно судебная система все-таки работала, что позволяло считать Украину коррумпированным и проблемным, но все-таки демократическим государством.

    Серьезный «удар по голове» – Конституционному суду – она получила в ходе государственного переворота в 2014 году, когда судьям буквально выкручивали руки, чтобы придать насильственной смене власти вид некоторой законности. Однако после этого их практически оставили в покое: сколь бы ни был плох и нагл президент Петр Порошенко, некоторые «красные линии» он не переходил.

    Со временем остаточная независимость элиты судейского корпуса вошла в клинч с интересами американцев, которые выстраивали на Украине собственную систему управления (формально для борьбы с коррупцией, по факту – для всего). Конкретно – в тот самый момент, когда Конституционный суд (КСУ) аннулировал значительную часть т. н. антикоррупционного пакета законов, принятого по прямому требованию и Вашингтона, и международных финансовых организаций, кредитующих украинскую экономику. Это стало тем самым «переходом за красную линию», просто в другом месте.

    Западных кредиторов можно понять. Выделять средства поддержки при их хроническом, как на Украине, расхищении – это китайская тактика, а в МВФ и Всемирном банке подобное прямо запрещено.

    Однако думать, что инструменты внешнего контроля создаются только для какой-то одной и заведомо благой цели, наивно. Контроль важен сам по себе, тем более что обстоятельства, при которых КСУ принял «антизападное» и, как говорили на Банковой, «антинародное» решение, были заведомо политическими – жалобу в суд направила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), в те дни стремительно набиравшая популярность на фоне обвала президентского рейтинга.

    В ОПЗЖ мотивировали свой запрос в суд тем, что «антикоррупционный пакет» подрывает суверенитет Украины. Можно, конечно, считать это благом – суверенитет принес стране только беды, но спорить с таким утверждением бессмысленно. Вот суд с ним спорить и не стал.

    При подавлении судейского бунта политические интересы президента Владимира Зеленского совпали с интересами МВФ и США. Именно тогда глава государства начал выстраивать в стране диктатуру, что сперва казалось анекдотом, но теперь, надо признать, Зеленский продвинулся в этом направлении достаточно далеко, заодно вернув утерянную было популярность. Внутри страны его действия трактуются как борьба с олигархами, ради чего никакой судебной системы не жалко.

    Поэтому президент поступил просто и нагло – отстранил от работы председателя КСУ Александра Тупицкого, хотя не имел подобного права, на что Зеленскому указал все тот же Конституционный суд.

    Со стороны происходящее выглядело как комедия, благо сопровождалось традиционным украинским бардаком. Например, офис президента силами украинского аналога ФСО добился того, чтобы главе КС аннулировали пропуск в здание КС, но Тупицкий оказался на рабочем месте без каких-либо проблем – секретари выписали ему временный пропуск.

    Самому судье, надо полагать, было не особенно смешно: дабы убедить его не перечить Зеленскому, против Тупицкого было заведено несколько уголовных дел. Но в целом ситуация на полгода зависла в состоянии пата.

    Теперь свое слово сказал высший судебный орган страны – Верховный суд (ВС), с одной стороны, встав на сторону коллеги, с другой – выступив «Капитаном Очевидность»: указ президента о лишении Александра Тупицкого права находиться в составе КС противоправен.

    Другими словами, Зеленский впервые за полгода встретил какое-то сопротивление на пути установления личной диктатуры, где судебная власть подменена его Советом по национальной безопасности и обороне. При том – когда, казалось бы, все получилось – в Верховной Раде уже лежит (и, скорее всего, будет принят) законопроект, возвышающий СНБО над всеми судами страны: оспаривать его решения будет попросту запрещено.

    В случае с ВС офис президента тоже сдаваться не намерен. Советник его руководителя Михаил Подоляк заявил, что Тупицкого пытаются вернуть для «уничтожения судебной реформы» и что это «проявление классической судейской коррупции». Поэтому на решение суда будет подана апелляция, что, казалось бы, даже странно, ведь ее будет рассматривать тот же суд, а не вышестоящий (выше просто некуда).

    Но ведь судьи могут и передумать, если на них должным образом надавить.

    Со своей стороны Государственное бюро расследований объявило еще об одном уголовном деле, связанном с Тупицким. После своего отстранения (как теперь установлено, незаконного) судья передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к ней главному бухгалтеру, чтобы тот мог верифицировать платежные документы КСУ от имени Тупицкого.

    Таковы, как говорят в судах, обстоятельства дела. Что же касается его исхода, то ставить в этом противостоянии нужно на Зеленского.

    Во-первых, он в данном случае отстаивает интересы Вашингтона, а это определяющей центр силы в украинской политике.

    Во-вторых, соцопросы свидетельствуют, что украинское общество в большинстве своем поддерживает в этом конфликте не Тупицкого, а Зеленского. Украинцы поверили, что речь идет не об установлении личной власти президента там, где ее быть не может, а о борьбе с коррупцией в высшем судебном корпусе. Которая там, конечно же, есть – странно было бы, если б не было, ведь речь по-прежнему идет об Украине.

    Но если те самые люди будут потом жаловаться, что судебная система страны неэффективна и зависима от политиканов во власти, стоит напомнить им об этом событии и призвать подождать еще двадцать лет или даже больше. Если смогут, конечно.


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