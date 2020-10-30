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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция споткнулась о несовместимость ценностей

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У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

    Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине    30 октября 2020, 10:58
    Фото: ТСН/Youtube
    Текст: Андрей Самохин,
    Артур Приймак

    Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада?

    По киевским коридорам власти прокатилась легкая паника, когда достоянием гласности в четверг стало письмо представителя Украины при Евросоюзе Николая Точицкого, адресованное вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной. Точицкий написал, что у Европейской комиссии появились достаточные основания «для начала запуска механизма временной приостановки действия безвизового режима». Поводом для этого станет решение Конституционного суда Украины (КСУ), отменившего часть закона «О предотвращении коррупции».

    Хотя КСУ объявил свой скандальный вердикт еще во вторник, уровень опасности президент Владимир Зеленский, похоже, осознал не сразу. Лишь в четверг днем он созвал по этому поводу срочное заседание Совбеза – «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы». По словам Зеленского, судьи своим решением нанесли по противодействию коррупции на Украине «сокрушительный удар». «Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными». Президент призвал Верховную раду подготовить законопроекты, которые «в дальнейшем предотвратят» подобные кризисы.

    КСУ ранее признал не соответствующей основному закону значительную часть закона «О предотвращении коррупции». В частности, к таким нормам были отнесены положения о необходимости деклараций своих доходов. Как напоминает ТАСС, чиновники обязаны сдавать декларации на официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Судьи по сути сделали все это ведомство бесполезным, отменив нормы закона, на основе которых оно и действовало. НАПК утратил полномочия получать, проверять, обнародовать декларации, отслеживать образ жизни субъектов декларирования.

    Западных дипломатов в Киеве вердикт КС явно задел за живое. Как пишет портал «Страна.уа», послы стран «Большой семерки» в четверг обнародовали заявление, в котором признались, что «встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после «революции достоинства». По их словам, Украина сделала «шаг назад».

    Напомним, что в годы правления Петра Порошенко под эгидой посольства США на Украине была создана сеть из трех ведомств. Кроме уже упомянутого НАПК, это Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В НАБУ уже пожаловались, что из-за вердикта КС будут вынуждены теперь закрыть 110 уголовных дел. Как уточнил источник «Украинских новостей», в их числе закроются и возбужденные ранее уголовные дела против генпрокурора Ирины Венедиктовой, экс-депутата Верховной рады Игоря Кононенко, экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и ряда других топ-чиновников. По словам источника, дела расследовались по статье «Декларирование недостоверной информации».

    В НАПК уже пожаловались, что КСУ вынес такой вердикт «в собственных интересах», поскольку агентство ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух его судей. НАБУ не называет фамилий. Но по данным «Радио Свобода» и телеканала «Первый», имеется в виду председатель суда Александр Тупицкий, который в 2018 году стал владельцем участка в поселке Кореиз в Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству.

    Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Михаил Волынец считает вердикт КС победой пророссийских сил и шагом назад от завоеваний Евромайдана. «Напомню, что иск в КСУ подала «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Она и сумела протащить это решение. Они проводят политику возврата Украины в постсоветское пространство», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    «Лично я уважаю конституционные права судей, но не могу оправдывать эти решения. В составе КС есть еще люди Виктора Януковича. Я имею в виду нынешнего председателя Александра Тупицкого, который в Крыму прикупил земли вокруг своего домика под Ялтой у «страны-агрессора». Известно также, что НАПК выявило еще у двух членов КС незаконное имущество в Крыму, которое они скрывают», – возмущается депутат.

    Отметив, что коррупция до сих пор широко распространена в украинской экономике, политике и обществе, Волынец подчеркнул: «Любым нормальным политикам, чиновникам и обычным гражданам нечего прятать от контролирующих органов». Он опасается, что после решения КС Европейский союз может приостановить ассоциированное членство Украины в ЕС. «В первую очередь нас лишат безвизового режима с Евросоюзом. Это больно ударит по всем украинцам», – сказал Волынец, признавшись, что сам уже привык ездить в Европу без визы.

    Депутат отметил, что решение судей уже привело к расколу между ветвями власти. «Пока неизвестно, что решило созванное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Однако заместитель Тупицкого Сергей Головатый уже обратился к президенту Украины, заявив, что никто не имеет права оказывать давление на Конституционный суд», – отметил Волынец.

    В отличие от депутата, украинский политолог, живущий в Москве политэмигрант Владимир Скачко считает, что вся так называемая антикоррупционная вертикаль на Украине была создана американцами, «чтобы держать всех под контролем» – от рядового бизнесмена и чиновника до президента. По его мнению, подавая иск в КСУ, партия Медведчука выражала интересы не Москвы, а многих деловых людей Украины.

    «Огромное количество украинских граждан, тех же судей, аффилированные с ними бизнес-структуры, устали находиться «под колпаком» внешних управляющих. Между собой деловые люди еще могут договориться, отбраковав совсем уж зарвавшихся, но с американцами договориться нельзя: либо ты беспрекословно выполняешь их волю и отдаешь все, либо тебя упакуют в тюрягу, и все равно заберут то же самое», – пояснил Скачко газете ВЗГЛЯД.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский тоже доволен отменой антикоррупционного закона. «Юридически подкопаться под это решение можно только в деталях. Оно принято в строгом соответствии с конституцией. Что касается борьбы с коррупцией, опыт показал, что те силы, которые сегодня наиболее активно протестуют против вердикта КС, ничего реально не делают в этом направлении, а просто стращают людей и заставляют их действовать в интересах другой страны», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

    «До сих пор политики, подконтрольные американскому посольству, ЕС и МВФ могли наезжать на кого угодно», – пояснил он. Соглашаясь со Скачко, Погребинский считает происходящее «бунтом части национального капитала», оговариваясь, что

    «шкурный интерес бизнесменов в данном случае совпадает с положениями украинской конституции».

    Погребинский считает, что в итоге украинские чиновники скоро опять окажутся «на крючке», просто не так крепко, как раньше. «Все уже идет к тому, что будет разработан и принят новый закон, который сохранит возможность контроля за чиновниками. Исполняющая обязанности американского посла Кристина Квин и представитель ЕС Матти Маасикас уже встречались с главой Конституционного суда, давили на него. Зеленский перепугался, провел совещание и пообещал внести в законы поправки», – сказал политолог. Эксперт сомневается, что Евросоюз и впрямь отменит безвизовый режим из-за решения Конституционного суда – «могут разве что попугать».

    Однако в организации Transparency International уже пригрозили, что украинцы лишатся теперь не только безвизового Шенгена, но и финансовой подпитки Международного валютного фонда, сообщает RT. Формальный повод для этого действительно появился – нормы закона, которые теперь отменил КСУ, были одним из условий предоставления безвиза со стороны Брюсселя. Кроме того, эти же нормы были условием перечисления Киеву кредитных траншей МВФ.

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