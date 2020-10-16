Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права?

В четверг администрация президента Украины озвучила пять вопросов, на которые сограждане должны ответить в день местных выборов – 25 октября. Два из них прямо связаны с войной на юго-востоке республики. Один из них посвящен возможности создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Другой вопрос требует от рядовых украинцев обозначить позицию по сложному вопросу – из области международного права.

Советник президента Михаил Подоляк даже предупредил, что окончательная формулировка вопроса еще обсуждается. Звучит он примерно так: должен ли Киев использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом 1994 года, для восстановления территориальной целостности Украины.

Помощники Зеленского в публикации на сайте офиса президента не скрывают – свободная экономическая зона должна создать картинку успешного процветающего региона, которая привлечет и жителей с другой стороны линии разграничения. «Исходим именно из той мотивации, что создание в Донбассе, в свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции», – заявляют в «команде Зеленского».

Впрочем, этот проект «идеального Донбасса», который должен без войны вернуть ДНР и ЛНР в лоно Украины, весьма скептически оценили в самом Киеве. «Полтора года назад Зеленский обещал Донбассу государственную программу восстановления инфраструктуры и финансирование на подконтрольной территории уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Не сделал вообще ничего. Год назад обещал Донбассу «город-сад», витрину, чтобы приезжающие из ОРДЛО видели, как Украина заботится о Донбассе. Не сделано ничего», – пишет в своем «Фейсбуке» известный блогер Александр Скубченко.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – это принятое на Украине наименование народных республик. «Сегодня Зеленский озвучил второй вопрос: поддерживаешь ли ты создание свободной экономической зоны в Донбассе? Зачем спрашивать, если для Донбасса не делается вообще ничего. А кроме воинов, для власти не существует миллионов местных в Донбассе, которые живут в разрухе и руинах», – отметил Скубченко.

Как отмечают авторы телеграм-канала «Политика страны», «формулировка вопроса предполагает, что у украинцев хотят на самом деле спросить – поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении помощи (включая помощь их вооруженных сил) для восстановления территориальной целостности Украины.

То есть – для отвоевания Крыма и Донбасса».

По сути, это завуалированная просьба к США и Британии о в том числе военной помощи с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности, полагает украинское издание «Страна.ua». «И тут стоит вспомнить, что происходило вокруг Украины в последнее время. Помните про учения НАТО, про полеты авиации США около границ с Крымом? – отмечается в публикации портала. – А недавно Зеленский ездил в Британию. Где, как он сам признался, встречался с руководителем британской разведки МИ-6 и обсуждал тему «защиты суверенитета и территориальной целостности Украины». Появляется слишком много свидетельств того, что Украину пытаются втянуть в какую-то очень серьезную военную историю как часть глобального противостояния Запада и России. По оценке «Страны.ua», опрос Зеленского с вопросом о Будапештском меморандуме, «несмотря на всю его потешность, глупость и предвыборность, может в этой военной истории сыграть далеко не последнюю роль» – как оправдание вполне конкретных действий Киева.

Отметим, что планы Зеленского по Донбассу раскритиковали и «справа», в недавней партии власти. «Что такое свободная экономическая зона в Донбассе, в какой именно его части, как она будет работать? – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. – Зеленский явно предполагал, что абсолютное большинство населения поддержит возрождение Донбасса, возвращение временно оккупированных территорий в состав Украины. Но что имел в виду Зеленский под свободной экономической зоной – никому не понятно. Под понятием «свободная экономическая зона», тем более в таком регионе, как Донбасс, можно подразумевать вещи, радикально противоположные друг другу».

По мнению депутата Гончаренко,

«люди уже разглядели в опроснике обычную технологию по манипуляции общественным мнением».

Свободная экономическая зона в Донбассе – явно не самый важный вопрос, стоящий сегодня перед страной, считает и руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. «Я так и представляю, как комбайнер после тяжелого трудового дня ожесточенно спорит со своей женой об этой экономической зоне», – с иронией отметил Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Другие вопросы касаются сугубо внутренних проблем Украины. Третий вопрос звучит так: поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Далее народ должен ответить, хочет ли он сократить численность Верховной рады с 450 до 300 депутатов, а также хочет ли он легализации каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли тяжелых больных.

Стоит отметить, что в окончательном виде опубликованы лишь первые два вопроса. И озвучил их сам глава страны Владимир Зеленский в формате видеороликов, причем в них он обращался к избирателям на «ты».

«Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: «А что думаешь ты?» Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты. Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай», – обратился к каждому украинцу Зеленский.

Напомним, на 25 октября на Украине намечены очередные местные выборы. Как ожидается, президентская партия «Слуга народа» выступит на них крайне слабо. Наблюдатели считают, что именно такие неприятные прогнозы социологов и вынудили Зеленского затеять всенародный опрос, с помощью острых вопросов заманив побольше сторонников президента, особенно молодых, на избирательные участки.

Комитет избирателей Украины (КИУ), кстати, уже заявил, что проведение опроса в день голосования на местных выборах противоречит избирательному кодексу. Впрочем, команда Зеленского и не претендует на то, что итоги опроса получат юридическую силу. Опросная анкета будет напоминать бюллетень для референдума, заявил в эфире «Общественного радио» депутат от «Слуги народа» Василий Мокан. Аспекты, по которым будут опрашивать украинцев, имеют большое значение для будущего развития украинского государства. Следовательно, 25 октября состоится фактически референдум, но формально – не более чем социологический опрос.

Коллега Мокана по фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук уточнила, что Центризбирком не привлекается к опросу, на изучение мнения граждан не потратят бюджетных денег. Со слов Мокана известно лишь, что опрашивать избирателей будут волонтеры.

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На то, что опрос – не референдум, и никаких правовых последствий иметь не будет, в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Как бы ни формулировались вопросы, они будут влиять на голосование людей. И не важно, в ту или иную сторону. Важно, что если вы проводите опрос в день голосования и тем более возле избирательных участков, то это прямое вмешательство инициаторов этого опроса, то есть президента и его команды, в волеизъявление людей», – убежден Погребинский.

Киевский политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сомневается, что «да» граждан может привести к реальным политическим решениям властей. «Ранее большинство украинцев уже поддержали идею сократить численность народных депутатов. Но на практике эта мера так и не была реализована», – напомнил политолог. К тому же, добавил Охрименко, это даже не референдум, а опрос. «Тут главное – удачный пиар, – подчеркнул он. – Сейчас эта новость топовая на Украине. Ее пиарят даже те, кто ругает эту идею».

Впрочем, и в Раде, и в экспертной среде допускают, что от власти можно будет ожидать каких-то конкретных шагов по результатам опроса. Вероятно, большинство украинцев выскажутся за пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, отметил депутат Гончаренко. «В таком случае могут выдвинуть законопроект и даже принять закон об особо суровом наказании для коррупционеров», – полагает парламентарий.

Политолог Охрименко, в свою очередь, не исключает, что власть, заигрывая с молодыми «украинскими европейцами», может пойти на поблажку насчет марихуаны. Напомним, что ранее эту тему уже пытались использовать в партии «Слуга народа». «В стране есть молодежь, которая пиарится на европейских ценностях. На сегодняшний момент сторонники таких идей не имеют своей партии, и Зеленский хочет оттянуть к себе этих необычных украинцев. Может сработать. Еще ни одна политическая сила на Украине никогда не выступала за это», – отметил эксперт.

В любом случае благодаря своей популистской акции Зеленский вполне может поднять явку – процентов на десять, полагает Охрименко.

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