Зеленскому указали на неправомерность проведения опроса в день выборов

Комитет избирателей Украины (КИУ) обеспокоен инициативой украинского лидера Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах, поскольку это противоречит избирательному кодексу.

«Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины», – подчеркивается в заявлении КИУ в Facebook.

Отмечается, что привлечение к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий будет противоречить действующему законодательству.

В КИУ указывают на неясность того, какие именно юридические механизмы могут использовать для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

Также в комитете считают, что, поскольку до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

«Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор по поводу того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан», – указано в сообщении.

КИУ отмечает, что в нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.