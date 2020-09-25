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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...

Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

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    Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

    Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно    25 сентября 2020, 12:08
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Геворг Мирзаян

    Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами?

    Отношения между Незалежной и Синеокой недавно были в какой-то степени уникальными. На Украине в 2014 году произошел Майдан – цветная революция, одной из целей которой было пустить прозападные метастазы в соседние, якобы «совковые» Россию и Белоруссию. С тех пор Киев уверяет, что находится в состоянии гибридной войны с Москвой – союзницей Минска по ОДКБ. В свою очередь, российские власти ни с кем не воюют – но защищаются от попыток Украины раскачать ситуацию на западных границах, причем защищаются «за себя и за того белорусского парня».

    В то же время сам белорусский парень – Александр Лукашенко – чуть ли не в обнимку ходил с украинскими властями. Для него это был элемент диверсификации внешней политики и вопрос безопасности. Батька понимал опасность майданных метастаз, но был уверен, что гарантией защиты от них (и, соответственно, отсутствия проблем на почти 1000-километровой белорусско-украинской границе) будет не борьба, а хорошие отношения с Киевом.

    Ну и, наконец, эти отношения стали неплохим инструментом пополнения белорусского бюджета. Именно через Минск украинцы летали в Москву и именно через Белоруссию украинские компании торговали со «страной-агрессором». В итоге связи с майданной Украиной были настолько выгодны, что даже последние действия Киева в ходе белорусских протестов не изменили настрой Лукашенко на продолжение этих «уникальных» контактов.

    Конец симбиоза

    Однако эти связи начал сворачивать сам Киев, приводя отношения между «совковыми» белорусскими властями и «европейско-свидомыми» украинскими в нормальное для них конфликтное состояние.

    Сначала в середине августа Украина на какое-то время отозвала из Минска своего посла на консультации. Затем поставила под вопрос легитимность «подпольной» инаугурации Александра Лукашенко, прошедшей 23 сентября. «Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не значит его признание легитимным главой белорусского государства», – написал в тот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    И вот теперь Зеленский отказался от уже согласованной поездки в Белоруссию – на украинско-белорусский форум регионов, который Киев незадолго до этого отказался проводить. «Визит президента Украины в Беларусь, запланированный в октябре, был отменен», – заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Сами с усами

    Некоторые эксперты призывают не драматизировать ситуацию. По их мнению, о курсе Киева на разрыв пока говорить не стоит.

    Одни, например, уверяют, что Лукашенко сам виноват в том, что Украина на него так ополчилась. «Белорусские власти сами постоянно дергают украинских коллег: с боевиками, оружием, устраивают осмотр машины посла. Кроме того, Лукашенко испортил отношения с рядом украинских политиков. Дал оплеуху Владимиру Зеленскому в истории с «вагнеровцами» – не отдал, устроил настоящий спектакль, после чего президента Зеленского и главу его администрации Андрея Ермака стали обвинять в «зраде» и работе на Кремль.

    Нахамил Петру Порошенко в интервью Дмитрию Гордону (когда Батька по сути обвинил Петра Алексеевича в двуличности и трусости – прим. ВЗГЛЯД). После чего Порошенко, изначально не желавший идти против Лукашенко, отдал голоса своей «Европейской солидарности» за резолюцию о непризнании белорусских выборов», – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт украинского аналитического центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк.

    Другие говорят, что на торгово-экономических отношениях политическое обострение вообще никак не скажется. В 2019 году Белоруссия продала на Украину товаров на 4,1 млрд долларов, и ввести эмбарго Киев просто не сможет.

    «Украинцам нечем замещать белорусские нефтепродукты и удобрения. Белорусские одежда, продукты и машины – все это пользуется стабильным спросом и обладает хорошей репутацией. Возможны локальные торговые войны, но они были и ранее, Минск на них реагировал симметрично, на чем стороны зарывали топор войны, а не шли на обострение», – поясняет газете ВЗГЛЯД редактор проекта «Сонар 2050» Иван Лизан. Для сохранения торговли ведь не обязательно общаться на межгосударственном уровне – можно просто не мешать бизнесу. «Если руководство Украины поставило отношения на паузу – значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами и бизнесом. Мы к этому готовы», – заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

    Наконец, ряд экспертов и политиков говорят, что даже политическая позиция Киева не такая жесткая, как ее малюют, а непризнание инаугурации Дмитрием Кулебой – это не совсем непризнание. «Формулировка наша не означает, что мы признаем. Немножко мягче, и это правильно. Мы определили следующее: «не значит». А другие говорят: «не признаем», – поясняет бывший посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

    И, казалось бы, это логично. Для Украины на белорусском направлении еще не все потеряно. «Киев будет ждать, когда Лукашенко уйдет и изменится архитектура власти. Например, парламентских выборов, на которых у противников Лукашенко будет своя фракция в парламенте, которая будет настроена антироссийски и будет воспринимать украинскую власть как идеологически близкую силу», – говорит Иван Лизан.

    Однако двойственность украинской позиции объясняется не национальными интересами, а отсутствием ЦУ от западных «партнеров». «Дело идет к тому, что Киев будет вводить санкции против Беларуси. Но это будет после того, как ЕС и США выработают четкую линию поведения», – говорит Анатолий Октисюк. Сейчас этой четкой линии нет – страны Европы действуют вразнобой и, скорее всего, станут формулировать комплексный подход в последних числах сентября – первых числах октября. Конечно, Владимир Зеленский намекает на то, что подход будет вырабатываться в сотрудничестве с Киевом. «Здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Евросоюза», – уверяет украинский руководитель.

    Однако Украину тут не спросят и ее интерес учитывать не будут – ЕС выработает свой подход, исходя из собственного понимания будущего поведения Александра Лукашенко.

    Определяющим тут станет вывод Европы о статусе дальнейших российско-белорусских отношений. Если в Евросоюзе посчитают, что Лукашенко еще может вернуться к политике сдерживания Москвы за счет связей с Западом, то санкции будут сравнительно мягкими: непризнание итогов выборов, персональные ограничения в отношении ряда чиновников. Если же там решат, что после сочинского саммита белорусский президент окончательно «сдал страну» российскому, то санкции будут серьезными, и они переведут белорусско-европейские отношения через точку невозврата. Например, Европа либо признает Светлану Тихановскую победительницей выборов, либо объявит их несостоявшимися и потребует от Лукашенко согласовать новые выборы с координационным советом оппозиции – который, по мнению отдельных европейских стран, представляет гражданское общество Белоруссии.

    Как пристроиться?

    И Киев последует не просто в фарватере, а – как самая европейская из европейских держав – впереди всех евросоюзовских батек. На сегодняшний день в воздухе пахнет обострением, и Украина демонстрирует «зависимую независимость» своей политики именно в этом ключе – радикальными действиями и громкими заявлениями.

    В то же время Киев попытается встроить в европейский фарватер свои собственные, майданные интересы. Например, может оспорить монополию Польши и Литвы на прием белорусских оппозиционеров. Депутаты Верховной рады уже предложили «рассмотреть возможность предоставления временной защиты гражданам Республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты на Украине в результате политических преследований в Беларуси». Это, конечно, не прообраз правительства в изгнании – но все же какой-то статус, а также средства из-за рубежа на содержание и обучение белорусских политэмигрантов.

    Еще один вариант встраивания – перенос минских переговоров на другую площадку.

    Киев крайне заинтересован поднять этот вопрос – и не только потому, что Владимир Зеленский не признал Александра Лукашенко. Просто Украина не хочет сидеть за столом переговоров с представителями непризнанных республик ДНР и ЛНР, и процесс согласования переноса минского формата (как, когда, куда, на каких условиях) позволит украинской стороне какое-то время избегать «неприятной компании». А заодно и объяснять, почему Украина не выполняет взятые на себя по Минским соглашениям обязательства.

    Наконец, дискредитация и очернение белорусского лидера необходимы и для выживания майданной власти в самом Киеве. Украина боится белорусского прецедента. Опросы общественного мнения показывают очень интересные цифры. 45,3% украинцев в нынешних белорусских реалиях поддерживают протестующих. 23,4% не определились, на чьей они стороне. И 31,3% – почти треть опрошенных жителей страны, где победила «революция достоинства» – топят за Александра Лукашенко. Итого получается, что почти 50% населения Украины уже не хотят в Белоруссии Майдана. Видимо потому, что на своей шкуре поняли, к чему он ведет.


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