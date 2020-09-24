В Госдуме оценили роль Украины в дестабилизации Белоруссии

В случае непризнания Киевом легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко, Украина и Польша станут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в этой республике, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Если Киев официально заявил о том, что он не признает инаугурацию (Лукашенко), то сегодня Украина вместе с Польшей будут занимать ведущую роль в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и никакие совместные мероприятия [президент Украины Владимир] Зеленский уже не будет проводить», – сказал РИА «Новости» Водолацкий.

По его словам, «мнимая дружба» Лукашенко и Зеленского прошла, поскольку украинский лидер «окончательно и бесповоротно является несамостоятельным руководителем государства».

«А все, что он делает – это по той схеме, по той дорожной карте, которую ему рисуют представители Госдепа, которые на постоянной основе работают в Киеве», – добавил парламентарий.

В четверг Зеленский отменил свой визит в Белоруссию, об этом сообщило белорусское посольство на Украине. Также украинский президент заявлял, что если руководство Белоруссии не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для него крахом.

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.