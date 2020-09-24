Главы МИД ряда стран осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко

МИД Великобритании, Украины, Канады и Словении прокомментировали инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Руководитель МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что «тайная инаугурация Лукашенко в Минске лишь сильнее подрывает его репутацию». По словам Рааба, народ Белоруссии «был обманут в ходе его сфальсифицированного избрания».

Перед этим МИД Великобритании объявил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявил, что его страна «никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ». Как заявил министр, «учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко «не означает его признания легитимным главой белорусского государства».

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань выразил сожаление «о необъявленной инаугурации Лукашенко после фальсификации выборов». Шампань считает, что Лукашенко «не хватает легитимности демократически избранного лидера». Канада не признает итоги выборов в Белоруссии.

Шампань рассказал, что провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Оттава выделит более 450 тыс. долларов США «на проекты по поддержке гражданского общества и демократии с упором на женщин и независимые СМИ».

МИД Словении заявил, что «сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко после выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, противоречит воле значительной части белорусского населения».

Словения выразила поддержку «призыву белорусского народа к проведению свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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