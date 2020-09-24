ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной

Инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеют достаточной демократической легитимности, Евросоюз пересматривает отношения с Белоруссией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС не признал результаты сфальсифицированных (по мнению Брюсселя) выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности, – приводит ТАСС текст заявления.

Отмечается, что ЕС в настоящее время ведет переоценку отношений с Белоруссией.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИД Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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