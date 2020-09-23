Польша не признала Лукашенко законным президентом Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши не считает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии.

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной», – передает заявление польского МИДа РИА «Новости».

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия.

В Германии заявили, что канцлер Ангела Меркель вряд ли поздравит Лукашенко со вступлением в должность президента.

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.