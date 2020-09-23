Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

«Его тайная инаугурация является попыткой захвата власти», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Это также означает, что с сегодняшнего дня Александр Лукашенко не является законным и легитимным главой Белоруссии», – заявила она.

Тихановская повторила требование белорусской оппозиции о проведении новых президентских выборов.

Она также объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом».

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.